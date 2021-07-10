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Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту

За підсумками 6 місяців 2021 року обсяги виробництва підприємствами "Укроборонпрому" перевершили планові показники майже на 5% і на 19,5% показники за аналогічний період 2020. Концерн розраховує, що з понеділка держоборонзамовлення буде розблоковано хоча б частково.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник генерального директора "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, інформує Цензор.НЕТ.

"В абсолютних цифрах – це 16,6 млрд грн або на 2,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік", - уточнює він.

"Ковідне півріччя 2021-го, як бачимо, виявилось набагато кращим за ковідне півріччя 2020-го і це попри те, що підприємства Концерну досі не можуть законтрактуватися в рамках держоборонзамовлення-2021. Рятує експорт", - пише Фоменко.

За напрямками у порівнянні з І півріччям 2020-го обсяги виробництва, модернізації та ремонту ОВТ на підприємствах Концерну виглядають так:

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 01 авіатехніки та обладнання на 44,6% більше, на суму 7,8 млрд грн;

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 02 високоточної зброї та боєприпасів на 33,6% більше, на суму 3,1 млрд грн;

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 03систем радіолокації, радіозв'язку та спецприладів на 23,8% більше, на суму 1,5 млрд грн;

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 04 бронетанкової техніки на 0,7% більше, на суму 2,9 млрд грн.

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 05 Підприємства військово-морської техніки перевиконали план на І півріччя цього року на 18,6%, однак обсяги виробництва у порівнянні з І півріччям 2020 року склали 62% або 1,3 млрд грн.

"Характерно, що фактичні показники виробництва за всіма напрямками перевершили планові, що свідчить про ефективне планування виробничої діяльності Концерном. Сподіваюсь, вже з понеділка ДОЗ-2021 буде хоча б частково розблокований і наші підприємства почнуть контрактацію", - підсумував Фоменко.

Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 06
Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту 07

Автор: 

бюджет (2998) оборона (4799) Укроборонпром (1734) Фоменко Ігор (9)


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Топ коментарі
+88
Говнокомандуючий зрадник війну вже закінчив і висаджує мільярд дерев. Нафіга йому зброя?
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10.07.2021 08:52
+86
Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта - Цензор.НЕТ 8269
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10.07.2021 08:53
+75
дякую зеленим малоросам.....
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10.07.2021 08:52
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Україна обороняється у війні, а держоборонзамовлення на поточний рік не фінансується.
Це ганьба. Це зрада. Це має бути виправлене негайно!
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10.07.2021 16:55 Відповісти
Мой отец 70 лет-ярый ватник и за таежный союз. Он говорить что Зеленский-самый лучший Президент Украины. Поскольку он делает все чтобы уничтожить это государство остатки которого потом заберет себе Россия в свой таежный союз или как он там будет называтся. Я думаю в украине таких как мой отец-не менее 40% дебилов
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10.07.2021 17:33 Відповісти
Как минимум 30%. Это железно. Ситуативно это число может удваиваться.
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11.07.2021 18:15 Відповісти
Они там шо, совсем на кокс переехали, или выполняют указание рашенфашиста??
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10.07.2021 18:57 Відповісти
Зе на гілляку разом з зеленими.
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10.07.2021 19:33 Відповісти
дурдом просто какой-то..., шапито, дело вагнеровцев слили аха-ха, еще 7-8 операций ГУР МО в топку - ха-ха-ха, оборон заказ на принят в середине лета текущего года, а должен еще в декабре прошлого- просто обхохотаться..., прокурор, который курировал расследование военных преступлений пошел на %уй....- смех в зале...благодаря основной профессии главного клоуна все превращается в балаган..., а при порошенко была бы лютая зрада....
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10.07.2021 23:07 Відповісти
За це треба судити. Це зрада на вищому рівні. Буду голосувати за кандидата, який пообіцяє посадити цю погань до в"язниці.
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10.07.2021 23:34 Відповісти
Оцінив вашу витримку та вірність принципам законності. Я бажав би поставити цю погань до стіни та розстріляти як скажених собак.
А розслідувати можна постфактум і без цієї мразоти.
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11.07.2021 05:01 Відповісти
уже один обещал погань посадить
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11.07.2021 06:49 Відповісти
Чому у нас ручне регулювання пенсій? Зробили ж вроде як пенсійний закон один для всіх. Відрегулюйте пенсійне питання відповідною тарифною системою оплати праці. Це потрібно робити ще і для того, щоб люди з країни не бігли в пошуках кращого життя. А то влада зробила собі захмарні з/плати і для чого їй та економіка. Так ні, все роблять через ....опу. Піднімайте економіку в країні. Жаль. народ інертний. Скоріше дурний, а то б давно викинули цю владу на смітник.
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11.07.2021 01:49 Відповісти
Якби народ не дурний то цієї влади взагалі не було б
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11.07.2021 20:12 Відповісти
Вот тебе раз , и Свинарчуков нет и на Банковой самый величайший в мире супер лидер , а оборонпром в полной жопе.
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11.07.2021 07:22 Відповісти
ЗелЁнский хочет воровать с комфортом,чтоб никто не мешал😡

40 миллиардов долларов из бюджета сами себя не украдут.
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11.07.2021 11:56 Відповісти
А чому ЗекоМанда не порівнює з 2018-2019 роками? Всі знають, щоу 2020 році Зеленський просто хотів "перестать стрелять" і тому позакривав безліч військових проектів та заказів, тому і на армію кошти зменшили. А тепер вони бачуть, що Рашка все одно агресивно діє, то почали нарощувати витрати на армію.. Ідіоти ска..
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11.07.2021 15:22 Відповісти
https://www.capital.ua/ru/publication/158094-nyneshnie-praviteli-ukrainy-reshili-vozrodit-khudshie-praktiki-absolyutizma И это видно невооруженным глазом
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11.07.2021 17:08 Відповісти
Прости нас брат, мы не сможем отомстить,
у нас 73% долпойобов
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11.07.2021 17:14 Відповісти
Це просто "зелений" парадокс.На Україні більше 5 правоохоронних органів , які повинні
займатися цими питаннями.На їх утримання держава через податки витрачає не один млрд. грн.І через 6 років війни з Росією блокуються оборонні замовлення?Слів не має.Одні емоції.
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11.07.2021 19:19 Відповісти
Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту - Цензор.НЕТ 1441
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11.07.2021 19:59 Відповісти
Мне определенно нравиться ход ваших мыслей Отто. Жаль только что эта паскуда на велике затормозила.
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11.07.2021 21:48 Відповісти
Грабят и никто нех сделать не может
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11.07.2021 23:04 Відповісти
Дані з США 11.07.2021 р. На вечір: Держдеп оголосив по Україні:
-вкрадено 44% ВВП країни, а це 1 трлн. 88 млрд. гривень.,в дол. США- 44 млрд.
Тепер зрозуміло куди зник і де був "друган" Зеленського недавно за кордоном: перевіряв рахунки з ворованими грошми. 73% - хто нам верне в країну гроші.
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12.07.2021 00:10 Відповісти
это то что выявлено, на самом деле там украдено 80%
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12.07.2021 08:01 Відповісти
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