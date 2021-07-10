Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту

За підсумками 6 місяців 2021 року обсяги виробництва підприємствами "Укроборонпрому" перевершили планові показники майже на 5% і на 19,5% показники за аналогічний період 2020. Концерн розраховує, що з понеділка держоборонзамовлення буде розблоковано хоча б частково.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник генерального директора "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, інформує Цензор.НЕТ.

"В абсолютних цифрах – це 16,6 млрд грн або на 2,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік", - уточнює він.

"Ковідне півріччя 2021-го, як бачимо, виявилось набагато кращим за ковідне півріччя 2020-го і це попри те, що підприємства Концерну досі не можуть законтрактуватися в рамках держоборонзамовлення-2021. Рятує експорт", - пише Фоменко.

За напрямками у порівнянні з І півріччям 2020-го обсяги виробництва, модернізації та ремонту ОВТ на підприємствах Концерну виглядають так:

авіатехніки та обладнання на 44,6% більше, на суму 7,8 млрд грн;

високоточної зброї та боєприпасів на 33,6% більше, на суму 3,1 млрд грн;

систем радіолокації, радіозв'язку та спецприладів на 23,8% більше, на суму 1,5 млрд грн;

бронетанкової техніки на 0,7% більше, на суму 2,9 млрд грн.

Підприємства військово-морської техніки перевиконали план на І півріччя цього року на 18,6%, однак обсяги виробництва у порівнянні з І півріччям 2020 року склали 62% або 1,3 млрд грн.

"Характерно, що фактичні показники виробництва за всіма напрямками перевершили планові, що свідчить про ефективне планування виробничої діяльності Концерном. Сподіваюсь, вже з понеділка ДОЗ-2021 буде хоча б частково розблокований і наші підприємства почнуть контрактацію", - підсумував Фоменко.



