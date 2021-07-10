За вчора в Україні вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей - 114 660, - МОЗ

В Україні новий рекорд щеплень за добу! 114 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що за вчора одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані - 60 840 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, впродовж доби працювали:

- 697 мобільних бригад,

- 1 562 пункти щеплення;

- 38 центрів вакцинації.

Станом на 9 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали 1 дозу – 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень", - резюмували в МОЗ.

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