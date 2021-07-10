За вчора в Україні вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей - 114 660, - МОЗ
В Україні новий рекорд щеплень за добу! 114 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що за вчора одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані - 60 840 осіб.
За даними Міністерства охорони здоров'я, впродовж доби працювали:
- 697 мобільних бригад,
- 1 562 пункти щеплення;
- 38 центрів вакцинації.
Станом на 9 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали 1 дозу – 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень", - резюмували в МОЗ.
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2. В Индии всех врачей, которые были вакцинированы китайским шмурдяком прочему-то в экстренном порядке перевакцинируют даже не индийской вакциной, а Мадерой
"Спутникоделы" изобретатели "самой эффективной вакцины в мире от ковид", массово привили РФ и ОРДЛО и получили еще большую вспышку вируса и еще большую смертность. Даже у привитых "ковид" проходит в более ужасающей форме, чем у не привитых.
РФ начала массовую продажу своего "яда" под видом вакцины в страны третьего мира и даже начала поставлять гуманитарные грузы "вакциной" без документов, кидая партнеров, предоставляя ложную информацию о "препарате".
Естественно, п. 1 и п. 2 это большой и жирный крест на ее медицинской репутации. А умирающие россияне начали возмущаться, как, мол, так, своим вакцины не хватает, а вы ее продаете и дарите, что же это, как не геноцид россиян? Ну, в случае с россиянами как ни крути, везде один геноцид получается: вколют умрут, не вколют, может еще и повезет.
И вот даже не знаю, чему россиянам и ордлынцам радоваться больше, тому, что на РФ нет достаточного количества доз "спутника" и не всех привьют или тому, что катастрофический провал вакцинации в РФ спровоцировал "третью волну" эпидемии.
Ну, а теперь ягодки!
В Ростовской области строят новую лабораторию для выявления редких и новых инфекционных заболеваний. Жители Ростовской области уже с ужасом шутят про "ростовский штамм" и с уверенность говорят о том, что испытания штамма будут проводить в ОРДЛО. А, возможно, уже и проводят, раз назрела потребность в лаборатории на границе с прокаженными.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/rostovskij-shtam-covid-19-ordlo-prigotuetsya.htm
Ляшко пообіцяв, що вакцинує 5 млн до кінця серпня: для цього треба вакцинувати по 80 тисяч у день кожною дозою. і як результат це буде виконана норма плану за травень. Лише за травень і то не весь.
Миокардит - воспаление миокарда с некрозом кардиомиоцитов
Перикардит - это патологическое состояние сердечно-сосудистой системы, выражающееся в воспалительном процессе наружной оболочки сердца ...
Меня тоже до школы не вакцинировали и я был здоровым и энергичным ребенком в отличие от свестников, которые были вечно в кашлях и соплях
"Вакцинация" в Украине пошла ураганными темпами...
"По сравнению с привитыми детьми, у их африканских ровесников, которые переболевают натуральной корью, регистрируется на 50% меньше случаев заболевания астмой, аллергией и экземой (Lancet June 29, 1996)."
Андрей Степанов - врач, кмн
60 лет бесполезной вакцинации от туберкулеза
august 31st, 2015
Вакцинацию (БЦЖ) выполняют живым ослабленным штаммом БЦЖ, так как убитые микобактерии не способны вызвать иммунологическую память.
После внутрикожного введения http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=X2h3qiooVH&t=R6USVIac&st=&s=Moneylink&url=http%3A%2F%2Fwww.mednovosti.by%2Fjournal.aspx%3Farticle%3D695&r=https%3A%2F%2Fglagolas.livejournal.com%2F126884.html МИКОБАКТЕРИЯ С КРОВЬЮ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ПО ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ, ОБРАЗУЯ ОЧАГИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФОУЗЛАХ , поддерживая тем самым напряженный иммунитет http://www.tubintox.ru/2012/09/BCG.html от 2-х до 7 лет . Это основное отличие прививки БЦЖ от других живых вакцин, способных формировать иммунологическую память без образования живых анклавов в организме.
ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ БЦЖ была подтверждена впервые еще в 1960-х гг., когда http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395884/ ВОЗ провели крупнейшее испытание вакцины на 375 000 жителях Индии с анализом последствий в течение 7,5 лет. В результате http://www.whale.to/v/donegan.html заболеваемость была выше в группе вакцинированных .
В России в 2011 году зарегистрировано 23 поствакцинальных осложнения БЦЖ на 100 тыс. детей. Вроде немного, но это превышает заболеваемость туберкулезом у детей примерно на 40%! ВАКЦИНА БЦЖ ЧАЩЕ ПРОВОЦИРУЕТ ТУБЕРКУЛЕЗ (БЦЖиты), ЧЕМ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ! И это не оголтелые антипрививочники придумали - http://mednet.ru/images/stories/files/CMT/tbreview2011.pdf это в официальном Аналитическом отчете Минздрава РФ написано (стр. 112) . Например, 60% СЛУЧАЕВ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ КОСТНО_СУСТАВНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ СВЯЗАНЫ С АКТИВАЦИЕЙ ВАКЦИННОГО ШТАММА БЦЖ (http://mednet.ru/images/stories/files/CMT/tbreview2011.pdf стр. 102 ), что https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjACahUKEwjImZiqlMvHAhWF3iwKHXckC5E&url=http%3A%2F%2Fwww.bsmu.by%2Ffiles%2Ff66568a87061b985e1daecaf816944d4%2F&ei=3gDgVciyKoW9swH3yKyICQ&usg=AFQjCNHsSsS_b0tBqecGRfhoIUbE0iIM0w&sig2=Uny13uZ3YAEFXuqtvSZ_Gg наблюдается в среднем у 5 новорожденных из 100 000 вакцинированных . ЭТО ЛИШНИЙ РАЗ ГОВОРИТ О ТОМ,ЧТО МИКОБАКТЕРИИ ВАКЦИНЫ ПРОНИКАЮТ ВО ВСЕ ТКАНИ ОРГАНИЗМА, ВКЛЮЧАЯ КОСТИ Таким образом, осложнения БЦЖ-вакцинации - это активация вирулентности вакцинного штамма в организме вакцинированного, что наблюдается чаще, чем сам туберкулез. Такой ребенок должен будет месяцами получать лечение комплексом антибиотиков. После чего годами будет состоять на учете в туберкулезном диспансере.
ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОЙ ВАКЦИНЫ, КАК В РФ, ТАК И ВО ВСЕМ МИРЕ НЕ ПРЕДОТВРАТИЛО РАСПОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ, http://www.who.int/immunization/BCG_8May2008_RU.pdf что многократно отражено в официальной позиции ВОЗ . Не предотвращает БЦЖ-вакцинация и развитие туберкулеза, за исключением туберкулеза мозга у детей. Поэтому ВОЗ рекомендует обязательную БЦЖ-вакцинацию новорожденных в странах, где туберкулез мозга у детей до 5 лет регистрируется чаще, чем 1 случай на 10 млн. населения (http://www.who.int/immunization/BCG_8May2008_RU.pdf стр. 14 ). Так вот, в России туберкулез мозга у детей регистрируется в 4 раза реже указанного порога - всего 5 случаев на 142-миллионную страну (http://mednet.ru/images/stories/files/CMT/tbreview2011.pdf стр. 103 ). Тем не менее Минздрав РФ не отменяет обязательную БЦЖ-вакцинацию. Но зато РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО ОТ НЕЕ ОТКАЗАТЬСЯ, тем более ВОЗ рекомендует!
Большинство развитых стран Европы http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=X2h3qiooVH&t=R6USVIac&st=&s=Moneylink&url=http%3A%2F%2Fwww.eurosurveillance.org%2FViewArticle.aspx%3FArticleId%3D604&r=https%3A%2F%2Fglagolas.livejournal.com%2F126884.html отменили всеобщую вакцинацию . В Германии с 1998 г. отказались от обязательной вакцинации новорожденных, так как "http://edoc.rki.de/documents/rki_ab/reINkOM7MRTuI/PDF/24dPMBRxXK.pdf отсутствуют надежные доказательства эффективности и высока вероятность побочных эффектов ". В Финляндии отказались от БЦЖ в 2006 г. из-за вспышек осложнений. США и Нидерланды никогда не использовали БЦЖ массово. Вот как выглядит карта Европы, где в развитых странах не выполняется обязательная вакцинация (Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Чехия и др.)
https://glagolas.livejournal.com/126884.html