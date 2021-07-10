Російські терористи перешкоджають роботі місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, - СЦКК
Російські найманці продовжують систематично перешкоджати роботі СММ ОБСЄ на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"У звіті СММ ОБСЄ від 08 липня 2021 року зазначено про недопуск патруля Місії на блокпостах збройних формувань, поблизу окупованих населених пунктів Молодий Шахтар та Новоазовськ, посилаючись на "накази від командирів" та "проведення навчань з бойовою стрільбою в цьому районі", - випливає з повідомлення.
Підкреслюється, що спостерігачам не вдалося отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння та до місць розміщення відведеного важкого озброєння в тимчасово непідконтрольних уряду районах Донецької області, оскільки члени незаконних збройних формувань наказали спостерігачам покинути ці райони, посилаючись на "накази від командирів".
Також повідомляється, що поблизу населеного пункту Довге найманці заборонили патрулю Місії перебувати в цьому районі.
"БПЛА Місії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS внаслідок глушіння, здійснюючи проліт на непідконтрольній Уряду України території над населеними пунктами Харцизьк, Липське та Піонерське. Під час останнього польоту команда Місії втратила контроль над просторовим положенням БПЛА. Спостерігачам не вдалося повернути літальний апарат", - наголосили в СЦКК.
Підкреслюється, що такими діями окупанти намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень.
"Крім того, з метою дискредитації Збройних Сил України, окупанти вчергове, використовуючи комплекси РЕБ російського виробництва, здійснювали глушіння БПЛА СММ малого радіуса дії під час 2-х польотів поблизу підконтрольного Уряду України населеного пункту Авдіївка", - додали в СЦКК.
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Тут зовсім інша форма тероризму . Це колаборація з ворогом й окупантом . Вони маріонетки іншої сторони . На їх руках не декілька ситуативних терактів , а ціла купа військових злочинів , масові : катування полоненних , вбивства , згвалтування ...
Надати ім амністію це все одно ,що взагалом втрачає сенс кого буть судити . Бо якщо можно амністувати за 100 вбивств й 50 згвалувань , то яке право держава має судити акогось алканафта, який в п"яному угарі зарізав свого співпляшника ?!
параллельном мире