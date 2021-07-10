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Костюк про звільнення з посади заступника голови Офісу президента: Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Скажуть стати на ворота - одягну рукавички і стану

Костюк про звільнення з посади заступника голови Офісу президента: Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Скажуть стати на ворота - одягну рукавички і стану

Вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Костюка з посади заступника голови ОП. Замість цього його призначили позаштатним радником глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, Костюк у коментарі "Бабелю" зазначив, що є командним гравцем, тому такі речі ніколи не мали для нього значення.

"До виборів і в процесі кампанії ми з президентом ніколи не обговорювали жодних майбутніх посад. І після перемоги теж не обговорювали. Для мене це ніколи не мало ніякого значення. Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Треба зліва в захисті - буду . Треба стати на ворота - одягну рукавички і стану", - сказав Костюк.

Він розповів, що робота в ОП була складною, важливою і цікавою. Однак вона не дозволила працювати там, де б він насправді був ефективним: у креативі, комунікаціях та інформаційній політиці.

"Тепер така можливість є. Можливість займатися креативнішою роботою, бути ефективнішим і приносити більше користі нашій команді і нашій країні", - говорить Костюк про призначення радником Зеленського.

Читайте також: Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка (оновлено)

Автор: 

звільнення (2679) Костюк Юрій (12) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+18
Команда: та йдіть ви накуй, зебіли!
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10.07.2021 09:42
+18
Скажут прыгнуть с десятого этажа-прыгнет. Скажут встать раком-станет. Тьфу.
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10.07.2021 09:44
+17
Вот с командой на ЗОНУ и пойдешь !!!!!!!!
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10.07.2021 09:43
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Команда: та йдіть ви накуй, зебіли!
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10.07.2021 09:42 Відповісти
командный зеленый игрок----ЗАСУНЬ себе в дупу зеленую морковку,там все такие командные уроды ?
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10.07.2021 12:36 Відповісти
ага, команда молодости нашей..мля
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10.07.2021 14:47 Відповісти
У презЕдента своїх мізків немає? Чи це риторичне питання? Може інтернетом не вміє користуватись, тому не знає реальний стан речей? Ведуть його.
Все він знає. Він, як і дерьмак, як і всі, ким він себе оточив, і кого він так яро захищає, десятиріччями працювали в мордорі. 99,9%, що вони завербовані мордором ще в ті десятиріччя.
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10.07.2021 10:12 Відповісти
Вот с командой на ЗОНУ и пойдешь !!!!!!!!
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10.07.2021 09:43 Відповісти
Скажут прыгнуть с десятого этажа-прыгнет. Скажут встать раком-станет. Тьфу.
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10.07.2021 09:44 Відповісти
Это не слабохарактерность, это он так видит свою политическую волю ))
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10.07.2021 09:46 Відповісти
Це про те, що йому похрін на країну, головне- бути біля годівниці.
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10.07.2021 10:13 Відповісти
Костюк про звільнення з посади заступника голови Офісу президента: Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Скажуть стати на ворота - одягну рукавички і стану - Цензор.НЕТ 5882
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10.07.2021 10:31 Відповісти
Ці зебіли ніхера не розуміють що з форварда на воротах толку як з козла молока в команді кожен повинен грати на своєму місці. Наш мудрий нарід також втратив здоровий глузд вирішивши що з клоуна буде хороший призедент
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10.07.2021 09:46 Відповісти
Так і вийшла така коМАНДА, включно з футбольною...
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11.07.2021 12:56 Відповісти
Я командный игрок надо будет и за закладкой поеду!
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10.07.2021 09:47 Відповісти
мы с президентом никогда не обсуждали никаких будущих должностей. Для меня это никогда не имело никакого значения. -Ми люди темні. Нам аби гроші.
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10.07.2021 09:53 Відповісти
Там никакая не команда. Какие из провокаторишек-сексотишек игруны? Смех сквозь слезы. Одно название.
Ведь в жизни ничего, самостоятельно, не достигнув - получили места в парламенте. Продолжают разыгрывать роли - выдающихся парламентариев. Им 100500 раз намекали и говорили в лоб - что: с говна пули никакие. А они все о своем - стану на ворота и начну забивать... На все член? Это у гебешного быдла лучше всего выходит!
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10.07.2021 09:57 Відповісти
Поки-що, Костюку наказано одягнути рукавички і стати з широко розведеними ногами
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10.07.2021 09:58 Відповісти
Болбой!
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10.07.2021 09:59 Відповісти
сценаристы они жеж такие талантливые...)))
скажут завтра полки в бой вести - выведет...аж до Киева !!! (и это страшно!!!)
когда непоймикто на госслужбе о которой имеет представление только из собственного сценария...то это звездец (что и подтверждает 2 года... третий год звездеца )
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10.07.2021 10:01 Відповісти
А якщо каломийша скаже стати на парашу, станеш?
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10.07.2021 10:11 Відповісти
в команде легче затеряться, если шо
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10.07.2021 10:14 Відповісти
Это не командная игра, а полное отсутствие принципов. Надо будет, и ж*пу даст.
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10.07.2021 10:17 Відповісти
за ці слова женуть з роботи усі((( проходив...
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10.07.2021 11:53 Відповісти
Тебе-в песте,чаушеско перевернулся...ни Чё!!!
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10.07.2021 10:19 Відповісти
зачем штат когда есть внештат ?
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10.07.2021 10:21 Відповісти
Да нє ...

То йому не рукавички дали , а піонерський галстук ...
Й не на ворота , а за ворота м"ячи дядечкам дорослим подавати .

Але це таке ... кожного кульгавого піонера-подавальника можуть призначити віртуозом-хаубеком , й на кожного віртуоза-володаря золотого м"яча навісити ярлик кульгавого піонера . ЗЕ-звіринець це такий собі генератор випадкових чисел й випадкових посадовців .

Бодай там жеж не якісь там "деди-мопєдИ" , стукати геніталіями по роялях це вам не якось сидіти в радянських концтаборах або бути автором Конституції ... для рояля з геніталіями требо мати особливу освіту й особливу громаняднську позицію , якої не могло ніколи бути у тих двух "дєдофф-мопєдофф" !!!
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10.07.2021 10:24 Відповісти
Скажут стать рачком...станет рачком...
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10.07.2021 10:29 Відповісти
ДРУГИМИ СЛОВАМИ ОН СКАЗАЛ КЛОУНУ...
"НУЖНО БУДЕТ - буду целовать "жопу", а скажут "в рот в.ть" - возмет! Желание хозяина для него - ЗАКОН"
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10.07.2021 10:35 Відповісти
Неужели Зе сам себе враг, понимая свои ограниченные умственные возможности, он набирает в команду шпану по удачному принципу 95 балагана, то есть, послушных, покорных, и главное тупее себя, чтобы не заглядывал в карман хозяина, школа коломойши, но не все идет гладко, случаются проколы, попадается разный человеческий материал, издержки производства.
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10.07.2021 10:37 Відповісти
Ну почему же, все логично.)

«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство» ©
А так как найти тупее и с более придурковатым видом чем ЗЕбил - та еще проблема, вот и имеем стадо баранов во главе страны.
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10.07.2021 10:56 Відповісти
"понимая свои ограниченные умственные возможности". Саме цього він не розуміє.
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10.07.2021 11:28 Відповісти
Дурак не способен понять, что он дурак, потому что он дурак.
Это я отвечаю на ваш вопрос, неужели зевова сам себе враг, а если еще учесть, что он типичный истероид, то там еще и самомнение зашкаливает, а критичность по отношению к себе отсутствует.
Ну что делать, мудрый нарид решил, что такая особь вполне может быть президентом и с восторгом отдал ему и его шобле в руки свою жизнь и жизнь своих детей.
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10.07.2021 15:04 Відповісти
Креативністю Зелених макак я вже ситий по горло 😧
краще ідіть геть , поки є така можливість😀
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10.07.2021 10:37 Відповісти
от би і мені так на виробництві.....взяв прибиральницю-поставив начальником цеху. а начальника цеху електриком. а електрика прибиральником. *******, ****!
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10.07.2021 10:53 Відповісти
Скажут очко раздвинуть - развинет. Шлюха а не мужик
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10.07.2021 10:56 Відповісти
Надо в центре нападения - буду.
Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану

а пошлют.... - не пойду, а побегу!!!
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10.07.2021 11:05 Відповісти
"Костюк об увольнении с должности замглавы Офиса Президента: Я командный игрок. Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану "

Какая разница кого куда ставят, если никто ничего не умеет ?
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10.07.2021 11:06 Відповісти
Скажут иди операцию на сердце делай.......

Пля!
Перед выборами как только не убеждал своих знакомых шо государством не может управлять кухарка. А они всё талдычили барыга, барыга...
Щас кончно их попустило но уже поздно.
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10.07.2021 11:19 Відповісти
Табун тупих,продажних,лохів,базік, , "прихильникі в руцкого міра",брехунів--це не повний перелік перелік оцінок цього табуна,а на чолі---"найветніший" маланець-
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10.07.2021 11:19 Відповісти
Про таких в народі кажуть, без мила в сраку лізе.
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10.07.2021 11:25 Відповісти
слышал уже такое от одного джигита: "я верный пехотинец путена"
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10.07.2021 11:25 Відповісти
Есть команда, а есть преступная группировка.
Вы - второе.
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10.07.2021 11:31 Відповісти
Пафоса много,толку мало.
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10.07.2021 11:33 Відповісти
а скажут убиться ап стену?
https://censor.net/ru/comments/locate/3276274/0192143f-585d-728d-b389-23a4359a531e
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10.07.2021 11:36 Відповісти
ну да ну да - главное что бы у корыта ....- а какая пайка это уже второстепенное для слизняков...
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10.07.2021 11:54 Відповісти
Врач сказал в морг, значит в морг...
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10.07.2021 11:54 Відповісти
Если он везде деревянный, то какая разница куда назначат
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10.07.2021 11:56 Відповісти
Видно не надав довіри! Так як не пройшов випробування на: сепаратизм, зраду, колабораціонізм, корупционізм, капитулянтство .... А ще з ворожої паРаші безперервним потоком валять дійсно люті вороги України яким і надають місце в такій продажній антиукраїнській прокремлівській владі проклятих ЗЕбілів капітулянтів цих (слуг кремля).
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10.07.2021 12:11 Відповісти
Поки що сказали вийти з поля і подавати м'ячі.
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10.07.2021 12:16 Відповісти
Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану

Это значит и нападающий хреновый, и вратарь никакой. Дилетант широкого профиля. Одним словом типичный зебил
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10.07.2021 12:17 Відповісти
Все понятно! Ради должности и денег готов и в хвост и в гриву. Образцовый зебил.
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10.07.2021 12:19 Відповісти
Феєричний!
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10.07.2021 13:54 Відповісти
С таким вратарем-нападающим результат на табло будет плачевным...
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10.07.2021 13:58 Відповісти
Тогда, Костюк, Если ты все можешь, сразу напяль себе на башку зелёный презерватив, только смотри, рогами не порви
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10.07.2021 14:08 Відповісти
Вратарі сс.ка.....ДЖИГІТАЛІЗОВАНИЄ КЛОУНИ.
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10.07.2021 14:30 Відповісти
хахаха. надо будет на рояле сыграть - сыграю. на барабане - пожалуйста. да хоть на флейте, только карты падать будут )
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10.07.2021 15:13 Відповісти
скажут отсосать - отсосу... я командный сосун....
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10.07.2021 16:10 Відповісти
О! ну да ну да. скажут піліть буду піліть. скажут относіть напілєноє буду относіть.
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10.07.2021 17:24 Відповісти
Стану стану...
А квалификация есть???
Развелось тупых мастеров на все руки!!!
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10.07.2021 17:57 Відповісти
поздно, чувырло, надо было стать на ворота когда наши с Англией играли.
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10.07.2021 19:10 Відповісти
Який грак, така і коМАНДА. Недаремно вони позорище на Євро-чемпіонаті називають "перемогою"...
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11.07.2021 12:51 Відповісти
 
 