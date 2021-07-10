Костюк про звільнення з посади заступника голови Офісу президента: Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Скажуть стати на ворота - одягну рукавички і стану

Вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Костюка з посади заступника голови ОП. Замість цього його призначили позаштатним радником глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, Костюк у коментарі "Бабелю" зазначив, що є командним гравцем, тому такі речі ніколи не мали для нього значення.

"До виборів і в процесі кампанії ми з президентом ніколи не обговорювали жодних майбутніх посад. І після перемоги теж не обговорювали. Для мене це ніколи не мало ніякого значення. Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Треба зліва в захисті - буду . Треба стати на ворота - одягну рукавички і стану", - сказав Костюк.

Він розповів, що робота в ОП була складною, важливою і цікавою. Однак вона не дозволила працювати там, де б він насправді був ефективним: у креативі, комунікаціях та інформаційній політиці.

"Тепер така можливість є. Можливість займатися креативнішою роботою, бути ефективнішим і приносити більше користі нашій команді і нашій країні", - говорить Костюк про призначення радником Зеленського.

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