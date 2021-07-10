Костюк про звільнення з посади заступника голови Офісу президента: Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Скажуть стати на ворота - одягну рукавички і стану
Вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Костюка з посади заступника голови ОП. Замість цього його призначили позаштатним радником глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, Костюк у коментарі "Бабелю" зазначив, що є командним гравцем, тому такі речі ніколи не мали для нього значення.
"До виборів і в процесі кампанії ми з президентом ніколи не обговорювали жодних майбутніх посад. І після перемоги теж не обговорювали. Для мене це ніколи не мало ніякого значення. Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Треба зліва в захисті - буду . Треба стати на ворота - одягну рукавички і стану", - сказав Костюк.
Він розповів, що робота в ОП була складною, важливою і цікавою. Однак вона не дозволила працювати там, де б він насправді був ефективним: у креативі, комунікаціях та інформаційній політиці.
"Тепер така можливість є. Можливість займатися креативнішою роботою, бути ефективнішим і приносити більше користі нашій команді і нашій країні", - говорить Костюк про призначення радником Зеленського.
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Все він знає. Він, як і дерьмак, як і всі, ким він себе оточив, і кого він так яро захищає, десятиріччями працювали в мордорі. 99,9%, що вони завербовані мордором ще в ті десятиріччя.
Ведь в жизни ничего, самостоятельно, не достигнув - получили места в парламенте. Продолжают разыгрывать роли - выдающихся парламентариев. Им 100500 раз намекали и говорили в лоб - что: с говна пули никакие. А они все о своем - стану на ворота и начну забивать... На все член? Это у гебешного быдла лучше всего выходит!
скажут завтра полки в бой вести - выведет...аж до Киева !!! (и это страшно!!!)
когда непоймикто на госслужбе о которой имеет представление только из собственного сценария...то это звездец (что и подтверждает
2 года... третий год звездеца )
То йому не рукавички дали , а піонерський галстук ...
Й не на ворота , а за ворота м"ячи дядечкам дорослим подавати .
Але це таке ... кожного кульгавого піонера-подавальника можуть призначити віртуозом-хаубеком , й на кожного віртуоза-володаря золотого м"яча навісити ярлик кульгавого піонера . ЗЕ-звіринець це такий собі генератор випадкових чисел й випадкових посадовців .
Бодай там жеж не якісь там "деди-мопєдИ" , стукати геніталіями по роялях це вам не якось сидіти в радянських концтаборах або бути автором Конституції ... для рояля з геніталіями требо мати особливу освіту й особливу громаняднську позицію , якої не могло ніколи бути у тих двух "дєдофф-мопєдофф" !!!
"НУЖНО БУДЕТ - буду целовать "жопу", а скажут "в рот в.ть" - возмет! Желание хозяина для него - ЗАКОН"
«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство» ©
А так как найти тупее и с более придурковатым видом чем ЗЕбил - та еще проблема, вот и имеем стадо баранов во главе страны.
Это я отвечаю на ваш вопрос, неужели зевова сам себе враг, а если еще учесть, что он типичный истероид, то там еще и самомнение зашкаливает, а критичность по отношению к себе отсутствует.
Ну что делать, мудрый нарид решил, что такая особь вполне может быть президентом и с восторгом отдал ему и его шобле в руки свою жизнь и жизнь своих детей.
краще ідіть геть , поки є така можливість😀
Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану
а пошлют.... - не пойду, а побегу!!!
Какая разница кого куда ставят, если никто ничего не умеет ?
Пля!
Перед выборами как только не убеждал своих знакомых шо государством не может управлять кухарка. А они всё талдычили барыга, барыга...
Щас кончно их попустило но уже поздно.
Вы - второе.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276274/0192143f-585d-728d-b389-23a4359a531e
Это значит и нападающий хреновый, и вратарь никакой. Дилетант широкого профиля. Одним словом типичный зебил
А квалификация есть???
Развелось тупых мастеров на все руки!!!