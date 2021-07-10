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Новини
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У Бердянській колонії виявлені порушення прав ув'язнених. Чекаємо рішення міністра юстиції щодо діяльності установи, - Денісова

У Бердянській колонії виявлені порушення прав ув'язнених. Чекаємо рішення міністра юстиції щодо діяльності установи, - Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав ув'язнених у Бердянській колонії. Зокрема, в колонії №77 продовжують існувати неформальні відносини між різними групами засуджених, які побудовані на залякуванні новоприбулих ув'язнених.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Укотре зафіксували, що рекомендації, які надавалися мною як Уповноваженим щодо усунення недоліків, виявлених під час попередніх візитів, залишаються невиконаними. Це призводить до порушення прав засуджених на належні умови утримання та захист від катувань та жорстокого поводження", - написала Денісова.

"Під час конфіденційних розмов новоприбулі засуджені повідомили про те, що їм забороняється сидіти і лежати на ліжках. Крім того, у вільний час вишиковують колонами на території ділянки і змушують довго стояти на місці нерухомо, з метою виховної роботи", - додала вона.

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За словами Денісової, виявлені порушення обговорили на виїзному засіданні Комітету ВР з прав людини. Також йшлося про подальшу роботу Бердянської виправної колонії №77.

"Відзначила про необхідність здійснення контролю з боку керівництва Офісу генерального прокурора стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях, відкритих за фактами побиття та вимагання коштів від засуджених працівниками установи", - підкреслила омбудсмен.

"За результатами засідання члени Комітету прийняли рішення заслухати міністра юстиції Дениса Малюську щодо прийнятих ним рішень щодо діяльності Бердянської виправної колонії №77", - підсумувала уповноважений ВР з прав людини.

Автор: 

Бердянськ (469) Денісова Людмила (883) колонія (255) порушення (607) права людини (612) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+5
на всех не хватает малюськиных люксов?
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10.07.2021 10:10
+2
эээ пахан на параше иди спи шнырь)
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10.07.2021 10:15
+2
Вони вірно зробили з покращенними камерами але є "але"... треба щоб у покращених седілі ті хто працює на Зоні а "блатниє" хай блотують у гнідниках , за гроші тільки як що можеш довести походження грошей. Але зебуїни навряд щось нормально зроблять.
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10.07.2021 11:05
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на всех не хватает малюськиных люксов?
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10.07.2021 10:10 Відповісти
Барыги позанемали)))
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10.07.2021 10:25 Відповісти
Вони вірно зробили з покращенними камерами але є "але"... треба щоб у покращених седілі ті хто працює на Зоні а "блатниє" хай блотують у гнідниках , за гроші тільки як що можеш довести походження грошей. Але зебуїни навряд щось нормально зроблять.
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10.07.2021 11:05 Відповісти
эээ пахан на параше иди спи шнырь)
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10.07.2021 10:15 Відповісти
Господа предыдущие комментаторы, какие же вы тупые, даже о фене вспомнили! Просто курортный сезон в разгаре, Азовское море такое мелкое, но теплое и , как магнит, манит в Бердянск всяких проверяющих! Проверено наблюдениями на 4 десятилетия - и при СССР и при вольной "незалэжной" Украине!
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10.07.2021 10:24 Відповісти
Обострение по жаре? Верю...
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10.07.2021 10:30 Відповісти
https://youtu.be/kV1OJrRbRE0
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10.07.2021 10:33 Відповісти
а посадите ка туды зебилов на сутки,
и пусть выполнят норму по чистке сухих бычков,
голыми руками....
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10.07.2021 10:50 Відповісти
Так тхвилюются за злочинців ви так би захищали жертв злочинів.
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10.07.2021 13:02 Відповісти
Прям кати.Примушують стояти нерухомо на перекличках,замість запропонувати в футбол пограти,чи прийняти сонячні ванни.
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10.07.2021 13:28 Відповісти
Ха, я больше скажу. В украинских тюрьмах, часто в пельмени для зеков кладут больше свинины, чем говядины. Вот где коррупция, а вы про прописки...
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10.07.2021 14:41 Відповісти
 
 