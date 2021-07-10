У Бердянській колонії виявлені порушення прав ув'язнених. Чекаємо рішення міністра юстиції щодо діяльності установи, - Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав ув'язнених у Бердянській колонії. Зокрема, в колонії №77 продовжують існувати неформальні відносини між різними групами засуджених, які побудовані на залякуванні новоприбулих ув'язнених.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Укотре зафіксували, що рекомендації, які надавалися мною як Уповноваженим щодо усунення недоліків, виявлених під час попередніх візитів, залишаються невиконаними. Це призводить до порушення прав засуджених на належні умови утримання та захист від катувань та жорстокого поводження", - написала Денісова.

"Під час конфіденційних розмов новоприбулі засуджені повідомили про те, що їм забороняється сидіти і лежати на ліжках. Крім того, у вільний час вишиковують колонами на території ділянки і змушують довго стояти на місці нерухомо, з метою виховної роботи", - додала вона.

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За словами Денісової, виявлені порушення обговорили на виїзному засіданні Комітету ВР з прав людини. Також йшлося про подальшу роботу Бердянської виправної колонії №77.

"Відзначила про необхідність здійснення контролю з боку керівництва Офісу генерального прокурора стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях, відкритих за фактами побиття та вимагання коштів від засуджених працівниками установи", - підкреслила омбудсмен.

"За результатами засідання члени Комітету прийняли рішення заслухати міністра юстиції Дениса Малюську щодо прийнятих ним рішень щодо діяльності Бердянської виправної колонії №77", - підсумувала уповноважений ВР з прав людини.