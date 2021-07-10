Європейський регулятор рекомендував включити міокардит і перикардит у список побічних ефектів від вакцин Pfizer і Moderna
Комітет із безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов висновку, що зв'язок між вакцинацією проти коронавірусної інфекції препаратами від Pfizer (Comirnaty) і Moderna (Spikevax ) та випадками запалення серцевого м'яза можливий.
Про це пресслужба регулятора проінформувала 9 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Такі захворювання серця, як міокардит і перикардит, можуть виникати в дуже рідкісних випадках після вакцинації препаратами від Pfizer і Moderna", - сказано в повідомленні.
Комітет ЕМА рекомендував занести міокардит і перикардит у список побічних ефектів від цих двох вакцин.
Комітет дійшов такого висновку на підставі дослідження. Фахівці ЕМА розглянули 145 випадків міокардиту серед пацієнтів, яким ввели Comirnaty, і 19 випадків – серед вакцинованих Spikevax.
Також вони досліджували інформацію про 138 випадків перикардиту після щеплення Pfizer і 19 випадків – після Moderna.
В ЕМА з'ясували, що випадки запалення серцевого м'яза виникали у молодих дорослих чоловіків протягом 14 днів після щеплення, частіше – після другої дози. Досліджували ці побічні ефекти у пацієнтів із країн Європейської економічної зони.
Регулятор підкреслює, що користь від усіх дозволених вакцин проти COVID-19, як і раніше, переважує їхні ризики, з огляду на небезпеку захворювання на COVID-19 і пов'язані з ним ускладнення.
"Наукові дані засвідчують, що вони знижують смертність і госпіталізацію у зв'язку з COVID-19", – нагадують в ЕМА.
Інформації про виникнення побічних ефектів у вигляді запалення серцевого м'яза після вакцинації препаратами від Johnson & Johnson і AstraZeneca ЕМА не виявило.
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Так, 17-річна мешканка Осло розповіла NRK, що отримала першу дозу вакцини від Pfizer «пару тижнів назад», після чого вона помітила, що її груди стали на розмір більше.
«При вакцинації приблизно у 10% жінок можливе збільшення лімфатичних вузлів у пахвовій западині», - сказав Мадсен, додавши, що про такі випадки повідомлялося у США.
Интересно мадсен в курсе что пах. область и мол.железы немножко отличаются??
Розкажить це тим молодим та здоровим людям, що померли після вакцини. Користь може оцінюватися лише для окремої людини, але ж ніяк не для суспільства в цілому. Вже відверто кажуть - частина людей помре, але ціною цього виживуть більше, тому колитеся. Це нацизм.
Інакше розберіться зі своїми думками або скористайтесь послугами психолога.
Кольнули...через неделю человек помер от инсульта...и на этом все...взаимосвязи искать не выгодно..