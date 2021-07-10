Європейський регулятор рекомендував включити міокардит і перикардит у список побічних ефектів від вакцин Pfizer і Moderna

Комітет із безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов висновку, що зв'язок між вакцинацією проти коронавірусної інфекції препаратами від Pfizer (Comirnaty) і Moderna (Spikevax ) та випадками запалення серцевого м'яза можливий.

Про це пресслужба регулятора проінформувала 9 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Такі захворювання серця, як міокардит і перикардит, можуть виникати в дуже рідкісних випадках після вакцинації препаратами від Pfizer і Moderna", - сказано в повідомленні.

Комітет ЕМА рекомендував занести міокардит і перикардит у список побічних ефектів від цих двох вакцин.



Комітет дійшов такого висновку на підставі дослідження. Фахівці ЕМА розглянули 145 випадків міокардиту серед пацієнтів, яким ввели Comirnaty, і 19 випадків – серед вакцинованих Spikevax.

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Також вони досліджували інформацію про 138 випадків перикардиту після щеплення Pfizer і 19 випадків – після Moderna.



В ЕМА з'ясували, що випадки запалення серцевого м'яза виникали у молодих дорослих чоловіків протягом 14 днів після щеплення, частіше – після другої дози. Досліджували ці побічні ефекти у пацієнтів із країн Європейської економічної зони.



Регулятор підкреслює, що користь від усіх дозволених вакцин проти COVID-19, як і раніше, переважує їхні ризики, з огляду на небезпеку захворювання на COVID-19 і пов'язані з ним ускладнення.



"Наукові дані засвідчують, що вони знижують смертність і госпіталізацію у зв'язку з COVID-19", – нагадують в ЕМА.



Інформації про виникнення побічних ефектів у вигляді запалення серцевого м'яза після вакцинації препаратами від Johnson & Johnson і AstraZeneca ЕМА не виявило.



