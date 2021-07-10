У ВМС Британії вважають, що російський підводний човен стежив за авіаносцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph

Військово-морські сили (ВМС) Великої Британії вважають, що російський підводний човен стежив за їхнім авіаносцем Queen Elizabeth. Це сталося, коли судно проходило Середземним морем.

Про це пише The Daily Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляє видання, інцидент трапився - 27 червня, через чотири дні після того, як британський есмінець Defender, який входить до складу Міжнародної авіаносної ударної групи на чолі з Queen Elizabeth, зайшов в територіальні води України поблизу окупованого Криму.

У цей день протичовнові морські вертольоти Merlin зі складу авіаносця скинули у воду гідроакустичні буї, припускаючи, що за бойовим кораблем Британії веде спостереження російський підводний човен, йдеться в матеріалі.

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Видання уточнює, що один з вертольотів для скидання пристроїв з ретрансляції гідроакустичних сигналів був піднятий в повітря безпосередньо з Queen Elizabeth, а інший - з допоміжного судна забезпечення Fort Victoria.

Як стверджують джерела, російський дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка", який стежив за маневрами авіаносця, входить до складу Чорноморського флоту ВМФ Росії.

При цьому в оборонному відомстві Британії заявили, що вживають "серйозних заходів" для захисту ударної групи.

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Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.