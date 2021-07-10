У ВМС Британії вважають, що російський підводний човен стежив за авіаносцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph
Військово-морські сили (ВМС) Великої Британії вважають, що російський підводний човен стежив за їхнім авіаносцем Queen Elizabeth. Це сталося, коли судно проходило Середземним морем.
Про це пише The Daily Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як повідомляє видання, інцидент трапився - 27 червня, через чотири дні після того, як британський есмінець Defender, який входить до складу Міжнародної авіаносної ударної групи на чолі з Queen Elizabeth, зайшов в територіальні води України поблизу окупованого Криму.
У цей день протичовнові морські вертольоти Merlin зі складу авіаносця скинули у воду гідроакустичні буї, припускаючи, що за бойовим кораблем Британії веде спостереження російський підводний човен, йдеться в матеріалі.
Видання уточнює, що один з вертольотів для скидання пристроїв з ретрансляції гідроакустичних сигналів був піднятий в повітря безпосередньо з Queen Elizabeth, а інший - з допоміжного судна забезпечення Fort Victoria.
Як стверджують джерела, російський дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка", який стежив за маневрами авіаносця, входить до складу Чорноморського флоту ВМФ Росії.
При цьому в оборонному відомстві Британії заявили, що вживають "серйозних заходів" для захисту ударної групи.
Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.
Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.
Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Ну это же древний ничем и никем не подтверждённый бред одного кацапского блогера.
пример ПВО Вейшнории в жизнь!
То от взрыва батарей, то от тупости московитов.
Убогих полагается жалеть.
на внутрішнє Чорне море-гарне море їх у каців аж 6 (шість) штук - лобами стук...
цікаво, брити запеленгували "Старий Оскал" чи "Вєлікій Новгород"?..
2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.
3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.
4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно.
Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.
5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!
6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные.
У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир.
И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего.
И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.
Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.
Елена Кудренко