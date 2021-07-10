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У ВМС Британії вважають, що російський підводний човен стежив за авіаносцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph

У ВМС Британії вважають, що російський підводний човен стежив за авіаносцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph

Військово-морські сили (ВМС) Великої Британії вважають, що російський підводний човен стежив за їхнім авіаносцем Queen Elizabeth. Це сталося, коли судно проходило Середземним морем.

Про це пише The Daily Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляє видання, інцидент трапився - 27 червня, через чотири дні після того, як британський есмінець Defender, який входить до складу Міжнародної авіаносної ударної групи на чолі з Queen Elizabeth, зайшов в територіальні води України поблизу окупованого Криму.

У цей день протичовнові морські вертольоти Merlin зі складу авіаносця скинули у воду гідроакустичні буї, припускаючи, що за бойовим кораблем Британії веде спостереження російський підводний човен, йдеться в матеріалі.

Читайте також: "Це хороший приклад": Волкер про проходження британського есмінця Defender біля окупованого Криму

Видання уточнює, що один з вертольотів для скидання пристроїв з ретрансляції гідроакустичних сигналів був піднятий в повітря безпосередньо з Queen Elizabeth, а інший - з допоміжного судна забезпечення Fort Victoria.

Як стверджують джерела, російський дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка", який стежив за маневрами авіаносця, входить до складу Чорноморського флоту ВМФ Росії.

При цьому в оборонному відомстві Британії заявили, що вживають "серйозних заходів" для захисту ударної групи.

Також читайте: Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб

Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5611) корабель (1613) росія (65442) стеження (123) Середземне море (101)


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Топ коментарі
+25
Ее наверно выдаёт чёрный дым выходящий из воды....
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10.07.2021 12:02
+12
В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 3268
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10.07.2021 12:06
+10
1. Смешно, когда они требуют убраться из Черного моря не большой американский эсминец, а маленький болгарский корабль. Потому что маленький болгарский корабль - это без последствий, и не страшно. Но смешно.

2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.

3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.

4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно.

Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.

5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!

6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные.

У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир.

И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего.

И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.

Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.

Елена Кудренко
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10.07.2021 13:51
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В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 4036
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10.07.2021 12:00 Відповісти
В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 3268
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10.07.2021 12:06 Відповісти
Ее наверно выдаёт чёрный дым выходящий из воды....
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10.07.2021 12:02 Відповісти
Расположение кацапских корыт давно не секрет для НАТО. Гордость расейскава флота уже совсем не гордость.
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-46078426 Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США
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10.07.2021 12:05 Відповісти
"По информации журнала, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion (в оригинале он - по-видимому, ошибочно - назван кораблем. - Ред.) на карту расположения российских АПЛ в ходе учений. "Все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок", отмечает автор материала Максим Климов, делая вывод, что американский самолет-разведчик даже не искал субмарины, а направлялся к конкретной точке."
Ну это же древний ничем и никем не подтверждённый бред одного кацапского блогера.
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10.07.2021 12:08 Відповісти
Вася, бросай Лахту. От тебя козлом воняет.
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10.07.2021 12:15 Відповісти
И перелогинься. Все ваши ушлепки так делают.
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10.07.2021 12:18 Відповісти
Ну да, добре що хоч Курськ-2 не сталось, а то знову би фуйло обзвивав дружин моряків.
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10.07.2021 12:21 Відповісти
Вагалі то, якщо "офіцери-підводники" в орігіналі помилково звуть Оріон кораблем, тоді це все що про них треба знати.
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10.07.2021 12:26 Відповісти
Я ж и говорю, это абсолютный бред одного ватоблогера, много лет кочующий из статьи в статью. Там даже элементарной логики нет
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10.07.2021 12:34 Відповісти
Придурок, в твоей статье, если внимательно прочитать, прекрасно все! После слова «наложили» слёзы мешают читать!
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10.07.2021 12:47 Відповісти
Во-первых 10 (десять!) АПЛ на учениях это уже смешно. Во-вторых, зачем американцам кидать буи в эти 10 подлодок? Проще просто позвонит в Кремль, дать координаты, и сообщить, что у них есть система отслеживания советских АПЛ под водой. То есть сдать свою самую важную тайну со времён существования подлодок. Бредятина полнейшая
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10.07.2021 12:58 Відповісти
пора объявить о создании "Подводной Народной Республики" чьи подводные лодки должны начать топить ватолодки и ватокорыта Северных Рабских Вымиратов..
пример ПВО Вейшнории в жизнь!
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10.07.2021 12:05 Відповісти
Подлодки класса "Паршивянка" прекрасно топятся сами.
То от взрыва батарей, то от тупости московитов.
Убогих полагается жалеть.
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10.07.2021 12:15 Відповісти
Нехай их в дурке жалеют.
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10.07.2021 12:16 Відповісти
...ці субмарини 636 проєкту типу вважаються найтихішими
на внутрішнє Чорне море-гарне море їх у каців аж 6 (шість) штук - лобами стук...
цікаво, брити запеленгували "Старий Оскал" чи "Вєлікій Новгород"?..
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10.07.2021 13:03 Відповісти
Кто за кем должно следить, путинское корыто с пьяными балалаечниками-смертниками из глубины за современными кораблями державы владычицы морей или наоборот?
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10.07.2021 13:03 Відповісти
Не ну а че не следить? Чего не следить, то? Делать то нефуй. Горючее дармовое, времени вагон -че в носу ковыряться? Дык давай последим, помнишь как в детстве игрались? И самое главное, самое главное - Средиземное море, это как раз то место, откуда пашла ...РАССИЯ! Это надо втюхать - они прохавают.
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10.07.2021 13:12 Відповісти
Прокляті кацапсіни прискорено переходять з свого надводного на підводний флот. Щоб можна було реально сховатися. Та й не треба було б топити свій флот . Як це часто було в історії програних війн Московії - орди ( паРаши),проти всього демократичного Західного світу.
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10.07.2021 13:26 Відповісти
Это подло,следили как шпанята в сортире за срущей бабой.
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10.07.2021 13:31 Відповісти
1. Смешно, когда они требуют убраться из Черного моря не большой американский эсминец, а маленький болгарский корабль. Потому что маленький болгарский корабль - это без последствий, и не страшно. Но смешно.

2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.

3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.

4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно.

Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.

5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!

6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные.

У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир.

И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего.

И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.

Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.

Елена Кудренко
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10.07.2021 13:51 Відповісти
полагаешь?
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10.07.2021 18:07 Відповісти
 
 