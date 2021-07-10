Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки планує обговорити з керівництвом США широкий спектр двосторонніх відносин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф", відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що зустріч президентів США і України начебто скасовано.
" Це спекуляції. Не було ніяких відмін. А от що було – це дві телефонні розмови президента Байдена і президента Зеленського. Не так багато лідерів вже мали змогу двічі поговорити з президентом Байденом. Візит відбудеться. Ми його готуємо з підвищеною відповідальністю", - сказав Жовква.
За його словами, під час цього візиту українська сторона планує обговорити широкий спектр двосторонніх відносин. Говоритимуть і про безпеку, і оборону, і про ситуацію в Донецькій і Луганській областях, частини яких тимчасово окуповані Росією.
"Йде комунікація в цьому на відповідних рівнях - керівник Офісу президента України Андрій Єрмак постійно спілкується з офіційними представниками американської сторони. Також йтиметься про економічне співробітництво, про нові економічні проєкти, підвищення товарообігу, який до пандемії становив до 4 млрд дол. США щорічно і має всі шанси бути збільшений", - додав заступник керівника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Айкосики у зеледента забрали?
Мы ни на грамулечку не доверяем ни вашей Буратине, ни его Карабасу-Барабасу товарищу Коломойскому, ни ермакам-Козырям. Говорить с вами о НАТО и прочих серьезных вещах будем только тогда, когда у власти будут вменяемые патриотичные люди. На переговорах вы услышите не более того, что сегодня пишут в любой сраной газетенке. Вэлкам ту зе уайт хауз! Плэй ас зе пиано, Владими!
Результат "договорились продолжать договариваться"
Объедки? Когда-то Вона торговала местами в списке партии на выборы в Раду, протаскивая туда рыгов типа Портного и Яценко. Теперь же ей приходится довольствоваться объедками со стола клоунов Коломойского, ещё вот китайцы покормили. Прямо "свадебный генерал" баба Юля.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457
https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 Поганка @ivanchenko27457
https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457
З новим днем, шановні твітеряни!
Пам"ятаєте 5600!? Так от, 5431 - ще крутіще!!!
Гарного вам дня, здоров"я та успішних спроб вижити...
- Ні синку, це ФАНТАСТИКА!
Горе вам, быдлоизбиратели. Еще 3 года, дебилы, вы не все доживете, заложники ваши, к сожалению, тоже...
З першого - в Білому домі канікули; а Байден в Оман не полетить.
Ведётся интенсивная работа по перемещению деьмака из зеж0пы клована, - в зеухо.
Разве что на Брайтоне 🎹🎹🎹?!
Хотя по большому счету Байден в новом финансовом году накинул Украине военного бабла почти 750 миллионов долляров,єто без военно-морскихх баз премьера Британии Джонсона в Очакове и Бердянске...,видимо Байде будет строить базы в другом совсем месте...,леса под Харьковом готовы принять любой вариант... Мавзолейные..., похрюкайте чего нибудь о Вяличии РАБссии,...Талибане в Москве и ИГиле....
- Как это?
- Прокапываем для вывода всей наркоты!
Так хоть за идиота может пройти...