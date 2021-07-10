Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки планує обговорити з керівництвом США широкий спектр двосторонніх відносин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф", відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що зустріч президентів США і України начебто скасовано.

" Це спекуляції. Не було ніяких відмін. А от що було – це дві телефонні розмови президента Байдена і президента Зеленського. Не так багато лідерів вже мали змогу двічі поговорити з президентом Байденом. Візит відбудеться. Ми його готуємо з підвищеною відповідальністю", - сказав Жовква.

За його словами, під час цього візиту українська сторона планує обговорити широкий спектр двосторонніх відносин. Говоритимуть і про безпеку, і оборону, і про ситуацію в Донецькій і Луганській областях, частини яких тимчасово окуповані Росією.

"Йде комунікація в цьому на відповідних рівнях - керівник Офісу президента України Андрій Єрмак постійно спілкується з офіційними представниками американської сторони. Також йтиметься про економічне співробітництво, про нові економічні проєкти, підвищення товарообігу, який до пандемії становив до 4 млрд дол. США щорічно і має всі шанси бути збільшений", - додав заступник керівника ОП.

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