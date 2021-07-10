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Через спеку з 12:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Через спеку з 12:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Сьогодні, 10 липня, з 12:00 обмежено в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції.

"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - випливає з повідомлення.

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Автор: 

авто (6193) спека (107) заборона (1455) Київ (19542) патрульна поліція (1442)


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зараз на Бажана зі сторони Борисполя цих фур не мало. може усі порожні їдуть?
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10.07.2021 12:56 Відповісти
А Миколаїв топчуть і пох на жару
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10.07.2021 13:10 Відповісти
Позорище, вокруг столицы до сих пор нет полноценной окружной
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10.07.2021 15:07 Відповісти
Це жестяк жестяний. У фурах їдуть ЛЮДИ.
А їм не можна іхати у Київ, бо вони із вантажем.
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10.07.2021 21:53 Відповісти
 
 