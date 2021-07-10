Через спеку з 12:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Сьогодні, 10 липня, з 12:00 обмежено в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції.

"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - випливає з повідомлення.

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