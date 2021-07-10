Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні
Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) заявив, що перебуває в Україні. Водночас в Державній прикордонній службі не підтвердили і не спростували цю інформацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.
"Я не радив би сприймати слова і відео окремих фігур, які говорять про перебування в Україні, як доконаний факт, що вони справді на території України", - заявив Демченко.
Представник ДПСУ додав, що не може підтвердити або спростувати факт перебування Моргенштерна в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.
Водночас він підкреслив, що прикордонники діють у межах наданих їм повноважень під час пропуску громадян через державний кордон.
За даними джерела видання Валєєв не перетинав кордон України.
9 липня увечері російський репер виклав на своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і каже: "Медовий місяць триває, ми в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/aglqrp
https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України @aglqrp
https://mobile.twitter.com/aglqrp https://mobile.twitter.com/aglqrp
Це не мара - це горад Кієв масово вважає агресію московщини "нєдоразумєнієм".
15 тисяч загиблих і мільйони скалічених доль цих манкуртів не хвилюють.
Ще й влада - цапорила. Довоювалися ми до сраки.
https://mobile.twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata
https://mobile.twitter.com/artaxata https://mobile.twitter.com/artaxata
Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
Хоча, не кожен може звикнути до того, як оце влада здатна обманювати
На каких языках говорят на Кубани? https://www.svoboda.org/a/31342068.html
а ДПС уже пресс-релиз строчит. А им этого и надо. В игнор эту тлю.
А в яких політичних мутках він засвітився ?
Кстати, мне одному кажется, что если его ублюдочное табло замалевать татуировками полностью, будет гораздо симпатичнее?
https://www.youtube.com/watch?v=9WBiN_MaBrY