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Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні

Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні

Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) заявив, що перебуває в Україні. Водночас в Державній прикордонній службі не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.

"Я не радив би сприймати слова і відео окремих фігур, які говорять про перебування в Україні, як доконаний факт, що вони справді на території України", - заявив Демченко.

Представник ДПСУ додав, що не може підтвердити або спростувати факт перебування Моргенштерна в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Водночас він підкреслив, що прикордонники діють у межах наданих їм повноважень під час пропуску громадян через державний кордон.

За даними джерела видання Валєєв не перетинав кордон України.

9 липня увечері російський репер виклав на своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і каже: "Медовий місяць триває, ми в Україні".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) репер (43) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+11
Если кацапский дебил фоточку с Крещатика скинет, будет весело.
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10.07.2021 12:16
+11
та у Голосієві воно - там їх таких цілий гуманітарний Іловайськ...

https://mobile.twitter.com/aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України @aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp https://mobile.twitter.com/aglqrp



Це не мара - це горад Кієв масово вважає агресію московщини "нєдоразумєнієм".
15 тисяч загиблих і мільйони скалічених доль цих манкуртів не хвилюють.
Ще й влада - цапорила. Довоювалися ми до сраки.

Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 6724
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10.07.2021 12:40
+9
Пора уже пятиметровый забор ставить от кацапской саранчи.
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10.07.2021 12:25
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Если кацапский дебил фоточку с Крещатика скинет, будет весело.
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10.07.2021 12:16 Відповісти
Копенгаген вроде же в Дании?
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10.07.2021 12:25 Відповісти
та у Голосієві воно - там їх таких цілий гуманітарний Іловайськ...

https://mobile.twitter.com/aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України @aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp https://mobile.twitter.com/aglqrp



Це не мара - це горад Кієв масово вважає агресію московщини "нєдоразумєнієм".
15 тисяч загиблих і мільйони скалічених доль цих манкуртів не хвилюють.
Ще й влада - цапорила. Довоювалися ми до сраки.

Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 6724
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10.07.2021 12:40 Відповісти
мєладзє?
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10.07.2021 14:06 Відповісти
https://mobile.twitter.com/artaxata

https://mobile.twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata

https://mobile.twitter.com/artaxata https://mobile.twitter.com/artaxata



Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
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10.07.2021 22:32 Відповісти
Вєсєлєй було б єслі би він сфоткався в Одесі біля ''спартака'' , там де Палладіум і прочі Дома Профсоюзів з жареной пєтушньой.
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10.07.2021 12:43 Відповісти
Цей підрило на повному підсосі в ФСБ, тому і дудить те, що йому говорять говорити натискаючи педику на одне яйце кирзаком. А фоточку ФСБшні фотошопери можуть зліпити.
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10.07.2021 13:49 Відповісти
Тут Вас не зацінять.
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10.07.2021 14:02 Відповісти
Мой кот, когда лизнёт валерьянки, думает, что он на Луне.
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10.07.2021 12:17 Відповісти
якби ж то...
Хоча, не кожен може звикнути до того, як оце влада здатна обманювати
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10.07.2021 12:22 Відповісти
Пора уже пятиметровый забор ставить от кацапской саранчи.
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10.07.2021 12:25 Відповісти
подивимось що Литва робитимe з eмiгрантами з бiлорусi
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10.07.2021 13:59 Відповісти
Как всегда. Окомя кацапсячих понтов ничего нету...😚
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10.07.2021 12:30 Відповісти
А скільки щастя у москаля, що прорвався до бандерівців.
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10.07.2021 12:31 Відповісти
Ось так і твориться реклама всякій...
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10.07.2021 12:32 Відповісти
На Кубані тож соняхи ростуть. Кубань - це Україна. Згоден з цим дрищем.
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10.07.2021 12:36 Відповісти
ага, тут є про кубаноїдів цікаве -
На каких языках говорят на Кубани? https://www.svoboda.org/a/31342068.html
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10.07.2021 12:42 Відповісти
Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 8448
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10.07.2021 12:40 Відповісти
О кацапёнышь Митенька з'явився! Митенька де був я уже зрадів що тебе ковід з'їв!
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10.07.2021 12:42 Відповісти
Каркай , каркай ..секс...а!
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10.07.2021 12:47 Відповісти
Бикса, не разводи ляшки раньше времени😀
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10.07.2021 18:57 Відповісти
Народ а что это за гомик? И чего он хочет приехать в Украину? К своему любовнику Зеленскому рвется? Куда смотрит ЗкЛенка!? Киркоров уже приехал теперь это чудо! Так у ЗЕленского не очко будет а какое-то ведро!
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10.07.2021 12:40 Відповісти
возможно этот гадёныш и не врьёт и он находиться на територии Украины, а погранслужбе надо заявление делать с оговоркой, а то и можно закон переступить. Да да, если он на окупированном Крыму или временно захваченной восточной части Украины, то он не врёт а заявление погранслужбы откозалось от територии Украины. Внимательней с заявлениями господа.
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10.07.2021 12:41 Відповісти
Крым це Украина. Донбасс, Луганск це Украина - амин.
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10.07.2021 12:43 Відповісти
Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 4574
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10.07.2021 12:44 Відповісти
Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 298
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10.07.2021 12:55 Відповісти
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10.07.2021 14:04 Відповісти
Подобається фраза цілого прес-секретаря, що він: "... не может подтвердить или опровергнуть факт пребивания рашистского ублюдка в Украине...". Тоді до чого цей коментар.
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10.07.2021 12:42 Відповісти
Це сказав Демченко, який разом з д'ерьмаком та зельцманом здавав операцію "Вагнеровці"! Я скоріш тому наркоману алішеру з киргизії повірю, ніж фуйло-януковічским пристєбайлам! Пшлінах,казли кацабські!
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10.07.2021 12:43 Відповісти
Какое-то чучело с бодуна, сёрбнув бояры, чего-то бзданёт,
а ДПС уже пресс-релиз строчит. А им этого и надо. В игнор эту тлю.
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10.07.2021 12:44 Відповісти
он может бьіть в ордло сейчас или в Крьіму и тогда он тоже прав
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10.07.2021 12:45 Відповісти
О вкусах не спорят, и я тоже придержуюсь этого мнения, что каждый волен сам выбирать себе интересы, жить как ему хочется, одеваться как душа благоволит и неф туда совать нос другим людям, но блин слушать этого? Реперы это фифти цент, эминем, тот же баста, несмотря на политическую муть связанную с ним. А это немного *********** человек( отсталый или просто больной хрен знает), который зачем то косит под громозеку( хотя может сейчас так модно),и воет несусветную дичь. Но никак не репер блин.
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10.07.2021 12:51 Відповісти
Я знаю репера Басту.
Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні - Цензор.НЕТ 6287
А в яких політичних мутках він засвітився ?
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10.07.2021 13:17 Відповісти
А шо, моргенштерн не в Украине?! Вот беда... А мы ведь так верили, надеялись и ждали! Куда ж мы без него?! Пропадем совсем, ага...
Кстати, мне одному кажется, что если его ублюдочное табло замалевать татуировками полностью, будет гораздо симпатичнее?
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10.07.2021 12:51 Відповісти
огородами
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10.07.2021 12:52 Відповісти
Это Моргенштерна в морге штырит.
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10.07.2021 13:07 Відповісти
Може його особисто зелька запросив.
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10.07.2021 13:16 Відповісти
Чомусь я впевнена, що українська молодь слухає цього недоробка моргенштерна, бо не довчила англійську мову, адже лише нею виконують справжній реп.
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10.07.2021 13:21 Відповісти
Проте перший реп з'явився в СРСР
https://www.youtube.com/watch?v=9WBiN_MaBrY
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10.07.2021 17:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5wBTdfAkqGU&ab_channel=RedDome1995 2pac feat Dr.Dre - California Love
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10.07.2021 13:26 Відповісти
Велика засрашка,но почему то каждая путинская крыса хочет побыть в Украине.
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10.07.2021 13:30 Відповісти
мабуть кеш возять для потрібних людей
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10.07.2021 14:08 Відповісти
Або кокс для не особливо потрібних Україні зелених покидьків.
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10.07.2021 16:17 Відповісти
"...Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенцапа в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено..." Что он трандит? Это почему нельзя точно сказать пересекало ли это чмо границу или нет? По другим говнам говорить можно а по этому куску дерьма нет?
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10.07.2021 13:49 Відповісти
Он хочет, чтоб его обсуждали, а сбу и журналисты ведутся
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10.07.2021 13:56 Відповісти
СБУ на пророссийцев вообще насрать. Они там сами такие.
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10.07.2021 15:41 Відповісти
Он им заплааатит..
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10.07.2021 14:05 Відповісти
Не возбуждайтесь так. Может он в Донецке или в Крыму. Это ведь Украина.
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10.07.2021 15:10 Відповісти
Моргеншвайн
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10.07.2021 17:53 Відповісти
Фигня какая-то, раньше разглашали и ничего, он что секретный агент? Почему он въежает секретно?
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10.07.2021 19:21 Відповісти
И что граждане Украины не должны знать кто к ним приезжает в страну?
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10.07.2021 19:25 Відповісти
найдите и кастрируйте придурка...
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10.07.2021 20:19 Відповісти
а после кинуть его в улей!
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10.07.2021 22:11 Відповісти
 
 