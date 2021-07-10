Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні

Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) заявив, що перебуває в Україні. Водночас в Державній прикордонній службі не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.

"Я не радив би сприймати слова і відео окремих фігур, які говорять про перебування в Україні, як доконаний факт, що вони справді на території України", - заявив Демченко.

Представник ДПСУ додав, що не може підтвердити або спростувати факт перебування Моргенштерна в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

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Водночас він підкреслив, що прикордонники діють у межах наданих їм повноважень під час пропуску громадян через державний кордон.

За даними джерела видання Валєєв не перетинав кордон України.

9 липня увечері російський репер виклав на своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і каже: "Медовий місяць триває, ми в Україні".