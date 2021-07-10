Нинішнє керівництво ДФС - найгірша за нашу історію команда. Це як банка з квашеними огірками, скільки свіжих не додавай, усі сквашуються, - Гетманцев

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав підакцизні товари "особистим головним болем".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.

Гетманцев визнав, що Державна фіскальна служба в її нинішньому кадровому складі не здатна боротися зі схемами.

"Ми тричі змінювали керівництво й не просунулися на жоден крок. Це як банка з квашеними огірками, хоч скільки свіжих туди додаєш, усі сквашуються. Сьогоднішнє керівництво ДФС — гірша за всю нашу історію команда, це факт. Власне, недієздатність ДФС у боротьбі з нелегалами, безпосередня загроза бізнесу з боку податкової міліції й стали основою для прийняття закону про Бюро економічної безпеки, нову структуру, якій усі ці "традиції" будуть далекі", - заявив Гетманцев.

Він розповів, що виступає категорично проти призначення чинного та минулого керівництв податкової міліції в Бюро. Це, на його думку, може призвести до поховання реформи.

"Коли ми приходили до влади, то думали, що вийде особистим прикладом змінити корупційну систему. Не спрацювало. І доказ цього — ситуація з підакцизною продукцією (алкогольною, тютюновою та паливною). Там "тінь" власноручно створюється корумпованими правоохоронними та контролюючими органами", - пояснив Гетманцев.

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