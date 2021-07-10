Нинішнє керівництво ДФС - найгірша за нашу історію команда. Це як банка з квашеними огірками, скільки свіжих не додавай, усі сквашуються, - Гетманцев
Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав підакцизні товари "особистим головним болем".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.
Гетманцев визнав, що Державна фіскальна служба в її нинішньому кадровому складі не здатна боротися зі схемами.
"Ми тричі змінювали керівництво й не просунулися на жоден крок. Це як банка з квашеними огірками, хоч скільки свіжих туди додаєш, усі сквашуються. Сьогоднішнє керівництво ДФС — гірша за всю нашу історію команда, це факт. Власне, недієздатність ДФС у боротьбі з нелегалами, безпосередня загроза бізнесу з боку податкової міліції й стали основою для прийняття закону про Бюро економічної безпеки, нову структуру, якій усі ці "традиції" будуть далекі", - заявив Гетманцев.
Він розповів, що виступає категорично проти призначення чинного та минулого керівництв податкової міліції в Бюро. Це, на його думку, може призвести до поховання реформи.
"Коли ми приходили до влади, то думали, що вийде особистим прикладом змінити корупційну систему. Не спрацювало. І доказ цього — ситуація з підакцизною продукцією (алкогольною, тютюновою та паливною). Там "тінь" власноручно створюється корумпованими правоохоронними та контролюючими органами", - пояснив Гетманцев.
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Так что скоро, "команду" зеленского можно будет даже с овощем сравнивать и сравнение это будет не в пользу слуг-уродов!
Или такие как зелеский и гетманцев, являются активными ее участниками и вдохновителями, которым, естественно, никакие ее изменения не нужны?
"... Арешт і списання можуть бути накладені і на т. зв. соціальні рахунки - на які надходять пенсія, зарплата, стипендія, соцдопомога...."
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А зелуп'ячою «ніхао» звучить як «*****"?
эта сброжено-сквашеная уйня в каждой госслужбе, начиная с Охфиса имитатора преЗЕ...
да и сам главный огурок )))) та еще профессионалка ))))
ГФС- худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются.
Другий раз історія повторюється у вигляді фарсу.
война и безработица, они ещё и по указке охметова
устроили дерибан в энергосфере, лохи заплатят
****
Вірніше - Скільки меду в бочку з фекаліями не добавляй, фекалії в мед не перетворяться.
- в переводе на человеческий это называется инфекция........ зелена плиснявка
Старих- в старих ямах, а новим- викопати нові!
с этих солёных огурчиков ?
зачем зеленский посадил в тюрьму Антоненко и Кузьменко,
а подонок гетьманцев одобрил это ?
Напомните нам г-н Гетьманцев, с часами за 25 000$, а какое ж г...но их туда назначило?
Вже вигризли все бабло до дна , дістались вже до бетона , а дальше настане мрак для украінців !
Рецепт окончен.
Другого пути нет.