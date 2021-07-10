Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські

Литва готується прийняти кілька тисяч біженців, які прибувають у країну з Білорусі. В країну направили естонський підрозділ поліції ESTPOL5 для захисту кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал err.ee.

Підрозділ естонських правоохоронців у складі десяти осіб приступив до роботи в районі міста Друскінінкай. Саме в цьому районі минулого тижня найчастіше фіксували порушення перетину кордону.

"У цьому районі необхідно патрулювати територію приблизно в 30 кілометрів. Ми патрулюємо парами, члени нашої команди працюють разом із литовськими колегами. І робота залежить від завдання, поставленого перед литовським колегою", - розповіла керівник ESTPOL5 Тейлі Пійскоппель.

За словами заступника начальника прикордонної служби Литви Відаса Макайтіса, країна готується прийняти тисячі іммігрантів. Допомогу попросили як Європейське агентство прикордонної охорони, так і Департамент підтримки біженців.

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"Ми раді, що Естонія відгукнулася на заклик і відправила не тільки поліцейських з автомобілями, а й дрони для охорони державного кордону та пошуку мігрантів, які ховаються від нас", - зазначив Макайтіс.

Зазначено також, що естонські поліцейські на литовсько-білоруському кордоні провели перші патрулювання за допомогою безпілотників. Оскільки кордон має форму кута, оператор дрона має бути обережним, щоб не потрапити в Білорусь, де БЛА можуть збити.

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