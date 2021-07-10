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Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські

Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські

Литва готується прийняти кілька тисяч біженців, які прибувають у країну з Білорусі. В країну направили естонський підрозділ поліції ESTPOL5 для захисту кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал err.ee.

Підрозділ естонських правоохоронців у складі десяти осіб приступив до роботи в районі міста Друскінінкай. Саме в цьому районі минулого тижня найчастіше фіксували порушення перетину кордону.

"У цьому районі необхідно патрулювати територію приблизно в 30 кілометрів. Ми патрулюємо парами, члени нашої команди працюють разом із литовськими колегами. І робота залежить від завдання, поставленого перед литовським колегою", - розповіла керівник ESTPOL5 Тейлі Пійскоппель.

За словами заступника начальника прикордонної служби Литви Відаса Макайтіса, країна готується прийняти тисячі іммігрантів. Допомогу попросили як Європейське агентство прикордонної охорони, так і Департамент підтримки біженців.

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"Ми раді, що Естонія відгукнулася на заклик і відправила не тільки поліцейських з автомобілями, а й дрони для охорони державного кордону та пошуку мігрантів, які ховаються від нас", - зазначив Макайтіс.

Зазначено також, що естонські поліцейські на литовсько-білоруському кордоні провели перші патрулювання за допомогою безпілотників. Оскільки кордон має форму кута, оператор дрона має бути обережним, щоб не потрапити в Білорусь, де БЛА можуть збити.

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Литва (2422) мігранти (1115) нелегали (384) Естонія (1623)


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Топ коментарі
+8
Почему бы этим мигрантам в Беларуси не остаться? Богатое, счастливое государство. Прогрессивный лидер. Перспективы выше швейцарских. Или очень портянками кацапскими воняет?
А вообще Лука - говно. Взять и умышленно начать такую же срань, как ***** с сирийскими дикарями, хлынувшими в Европу с началом бомбежек! Так этот бульбенфюрер еще и возит их самолетами к самой литовской границе!!! Чистой воды диверсия.
Предлагаю контрмеры: собирать колорадских жуков по всему миру и засылать их к Луке на аэростатах, дирижаблях и своим ходом. Если какая-то часть засланых жучков вдруг попадет в Кацапстан, то и мацузуё. Говорят, это японская идиома, из которой потом появилось знакомое всем выражение "********".
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10.07.2021 13:43
+7
дааа, такие медленные, что быстрее всех бывших республик СССР провели все реформы, дистанцировались как можно дальше от совдепии, превратили страну в конфетку, ибо нет воровства и коррупции, ибо все как на ладони, привели законодательство в соответствии с европейским, вступили в НАТо, ЕС, ввели евро и вступили даже в шенген, настроили шикарных дорог, завели все еврофирмы в страну, порядок и чистота, высокий уровень компьютеризации и дигитализации, и всё это без диктатора типа Лукашенки.
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10.07.2021 21:26
+5
Будуйте огорожу і колючий дріт вам в поміч.
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10.07.2021 13:58
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Це бацька засилає своїх в сусідні країни, щоб дрібно помститись.
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10.07.2021 13:37 Відповісти
Даа, это будееет меедлеенноо, но надьожно!))) Люблю эстонцев!)
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10.07.2021 13:38 Відповісти
Ті не сильно удивишься, если узнаешь,... ну в общем дело обстоит так что, єто конечно же важно, значит вот что я хочу сказать. біл у меня один знакомій, работал там, но суть не в этом. Ну вобщем он сказал что чехи на самом то деле, ті не повершь, они не то чтобі медленные , не об этом я хотел сказать, да а вот про то что они как бы медленнннее єстонцев.
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10.07.2021 14:47 Відповісти
дааа, такие медленные, что быстрее всех бывших республик СССР провели все реформы, дистанцировались как можно дальше от совдепии, превратили страну в конфетку, ибо нет воровства и коррупции, ибо все как на ладони, привели законодательство в соответствии с европейским, вступили в НАТо, ЕС, ввели евро и вступили даже в шенген, настроили шикарных дорог, завели все еврофирмы в страну, порядок и чистота, высокий уровень компьютеризации и дигитализации, и всё это без диктатора типа Лукашенки.
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10.07.2021 21:26 Відповісти
Так и есть
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10.07.2021 22:30 Відповісти
Почему бы этим мигрантам в Беларуси не остаться? Богатое, счастливое государство. Прогрессивный лидер. Перспективы выше швейцарских. Или очень портянками кацапскими воняет?
А вообще Лука - говно. Взять и умышленно начать такую же срань, как ***** с сирийскими дикарями, хлынувшими в Европу с началом бомбежек! Так этот бульбенфюрер еще и возит их самолетами к самой литовской границе!!! Чистой воды диверсия.
Предлагаю контрмеры: собирать колорадских жуков по всему миру и засылать их к Луке на аэростатах, дирижаблях и своим ходом. Если какая-то часть засланых жучков вдруг попадет в Кацапстан, то и мацузуё. Говорят, это японская идиома, из которой потом появилось знакомое всем выражение "********".
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10.07.2021 13:43 Відповісти
Зачем на аєростатах? Єто дорого и одноразовьій комплект. Лучше вот єто: Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські - Цензор.НЕТ 3524
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11.07.2021 00:04 Відповісти
Бо ви ніхто і звати вас ніяк. Або ви станете частиною Європи або подохнете в рашистьком концтаборі.
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10.07.2021 14:06 Відповісти
Да потому что **** сам организовал это канал для мигрантов. Все они в основном ползут из азии через кацапстан в Беларусь безпрепятственно, а таракан этимрелил воспользоваться и мелко отомстить за санкции. Ну есть у кого учиться, ***** ж ему и подсказал...
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10.07.2021 14:29 Відповісти
Потому что, вася, один только МИД Беларуси молчит как убитый. Все остальные уже так высрались ротом, что, как говаривала моя бабушка, нехай мене грішного Бог простить і боронить.
Но ведь и это не все. Какая именно госструктура занята тем, что умышленно, злонамеренно нагоняет волны бродяг в соседнюю страну? И это, конечно, нифуя не диверсия, да, вася? А Лука вовсе не при делах, госструктуры в Беларуси всегда все сами творят, Луку не спросив, ага. А теперь прикинь ситуацию: через общую с тобой часть забора сосед-пи...арас запускает в твой двор цыганский табор. Каждый день. Методично. Умышленно.
И кто вы, братья-беларусы, после этого?! Только потому, что считаю вас, беларусов, родным и близким народом, не валю лютым матом на вас то, что думаю.
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11.07.2021 09:38 Відповісти
Почему Украина не последует этому примеру?Кормят тысячи мигрантов за наш счет и еще содержат,в то время как сытая и жирная Европа так и хочет обье.ать Украину с их Сев и Южн,турецкими потоками?
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10.07.2021 13:56 Відповісти
Влад! Ты случай не с даунбасса, а то эти дауны постоянно кричали что они кормят Украину, пусть себя черти сейчас прокормят, а Европа как то и без таких как ты, себя не плохо чухает,да и цены здесь пониже вас кормильцев будут.
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10.07.2021 15:40 Відповісти
Згадай як до вас пхались напролом.
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10.07.2021 14:00 Відповісти
Це ж до вас пхались через кордон і Трамп не знав що з ними робити поки не почав будувати стіну?
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10.07.2021 14:07 Відповісти
Ты смотрю такой кордый,аж тряпки своей стесняешься😂🌷
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10.07.2021 14:38 Відповісти
Будуйте огорожу і колючий дріт вам в поміч.
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10.07.2021 13:58 Відповісти
Стоит задуматься над дальнейшим ходом событий , прикроют там "щель" , полезут в другую сторону , это прямая гибридная война . А вы напоготові или хи-хи ха-ха ?
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10.07.2021 14:14 Відповісти
Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські - Цензор.НЕТ 8188
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10.07.2021 15:02 Відповісти
єстонские пограничники они более скоростные
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10.07.2021 15:21 Відповісти
тут не полицию нужно приглащать а охотников.
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10.07.2021 16:59 Відповісти
 
 