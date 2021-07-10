Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські
Литва готується прийняти кілька тисяч біженців, які прибувають у країну з Білорусі. В країну направили естонський підрозділ поліції ESTPOL5 для захисту кордону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал err.ee.
Підрозділ естонських правоохоронців у складі десяти осіб приступив до роботи в районі міста Друскінінкай. Саме в цьому районі минулого тижня найчастіше фіксували порушення перетину кордону.
"У цьому районі необхідно патрулювати територію приблизно в 30 кілометрів. Ми патрулюємо парами, члени нашої команди працюють разом із литовськими колегами. І робота залежить від завдання, поставленого перед литовським колегою", - розповіла керівник ESTPOL5 Тейлі Пійскоппель.
За словами заступника начальника прикордонної служби Литви Відаса Макайтіса, країна готується прийняти тисячі іммігрантів. Допомогу попросили як Європейське агентство прикордонної охорони, так і Департамент підтримки біженців.
"Ми раді, що Естонія відгукнулася на заклик і відправила не тільки поліцейських з автомобілями, а й дрони для охорони державного кордону та пошуку мігрантів, які ховаються від нас", - зазначив Макайтіс.
Зазначено також, що естонські поліцейські на литовсько-білоруському кордоні провели перші патрулювання за допомогою безпілотників. Оскільки кордон має форму кута, оператор дрона має бути обережним, щоб не потрапити в Білорусь, де БЛА можуть збити.
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А вообще Лука - говно. Взять и умышленно начать такую же срань, как ***** с сирийскими дикарями, хлынувшими в Европу с началом бомбежек! Так этот бульбенфюрер еще и возит их самолетами к самой литовской границе!!! Чистой воды диверсия.
Предлагаю контрмеры: собирать колорадских жуков по всему миру и засылать их к Луке на аэростатах, дирижаблях и своим ходом. Если какая-то часть засланых жучков вдруг попадет в Кацапстан, то и мацузуё. Говорят, это японская идиома, из которой потом появилось знакомое всем выражение "********".
Но ведь и это не все. Какая именно госструктура занята тем, что умышленно, злонамеренно нагоняет волны бродяг в соседнюю страну? И это, конечно, нифуя не диверсия, да, вася? А Лука вовсе не при делах, госструктуры в Беларуси всегда все сами творят, Луку не спросив, ага. А теперь прикинь ситуацию: через общую с тобой часть забора сосед-пи...арас запускает в твой двор цыганский табор. Каждый день. Методично. Умышленно.
И кто вы, братья-беларусы, после этого?! Только потому, что считаю вас, беларусов, родным и близким народом, не валю лютым матом на вас то, что думаю.