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36-річний чоловік, який постраждав під час вибуху на підприємстві Мелітополя, помер у лікарні, - поліція

36-річний чоловік, який постраждав під час вибуху на підприємстві Мелітополя, помер у лікарні, - поліція

В Мелітополі в лікарні помер чоловік, який постраждав під час вибуху на території приватного підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

"Один із потерпілих 1985 року народження помер у лікарні", - прокоментували в поліції.

Померлий - 36-річний майстер ТОВ "Технодім" "Альянс".

Як повідомлялося, в четвер, 8 липня, в Мелітополі прогримів вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька осіб зазнали опіків.

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Автор: 

вибух (4487) Мелітополь (772) Нацполіція (15211) смерть (6759)


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10.07.2021 14:30 Відповісти
Вибух, напевно, стався в моргу. Спалювали тіло лугандонця, що проковтнув ковбаску з пластиду
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10.07.2021 15:53 Відповісти
Вибачте, переплутав морг з крематорієм. Хоч, "какая разніца"
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10.07.2021 15:57 Відповісти
крутая табличка из наших мест.
харьковская 22-я инфекционка
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10.07.2021 16:21 Відповісти
это мастер частных производств..которых тысячи а что говорить а рядовом ..выкинули бы в кусты и не знали
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10.07.2021 17:11 Відповісти
 
 