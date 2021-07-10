36-річний чоловік, який постраждав під час вибуху на підприємстві Мелітополя, помер у лікарні, - поліція

В Мелітополі в лікарні помер чоловік, який постраждав під час вибуху на території приватного підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

"Один із потерпілих 1985 року народження помер у лікарні", - прокоментували в поліції.

Померлий - 36-річний майстер ТОВ "Технодім" "Альянс".

Як повідомлялося, в четвер, 8 липня, в Мелітополі прогримів вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька осіб зазнали опіків.

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