Через низькі темпи вакцинації Україні загрожує спалах штаму коронавірусу "Дельта", - епідеміолог Александрін

На Україну чекає новий спалах COVID-19, зокрема варіанта "Дельта", що через низьку кількість вакцинованих загрожує високим рівнем госпіталізації і смертності.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

Епідеміолог звернув увагу, що щеплення від коронавірусу отримали трохи більше 17% українців віком 60+, які входять до групи ризику.

"Це критично мало, тому що з приходом "Дельти", скоро ми очікуємо спалаху в країні", - заявив Александрін.

Експерт звернув увагу, що загалом в Україні спостерігається "дуже низьке охоплення" цих груп ризику, які мали вже вакцинувати на сьогодні.

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Це загрожує в разі стрибка рівня нових заражень призвести до значного збільшення кількості госпіталізацій, а також зростання кількості летальних випадків.

"Трохи пізніше ми побачимо ситуацію, як, наприклад, у Росії, коли низьке охоплення вакцинопрофілактики населення, особливо груп ризику - ми будемо бачити високий рівень госпіталізації, смертності", - сказав він.