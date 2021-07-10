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Новини Коронавірус і карантин
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Через низькі темпи вакцинації Україні загрожує спалах штаму коронавірусу "Дельта", - епідеміолог Александрін

Через низькі темпи вакцинації Україні загрожує спалах штаму коронавірусу

На Україну чекає новий спалах COVID-19, зокрема варіанта "Дельта", що через низьку кількість вакцинованих загрожує високим рівнем госпіталізації і смертності.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

Епідеміолог звернув увагу, що щеплення від коронавірусу отримали трохи більше 17% українців віком 60+, які входять до групи ризику.

"Це критично мало, тому що з приходом "Дельти", скоро ми очікуємо спалаху в країні", - заявив Александрін.

Експерт звернув увагу, що загалом в Україні спостерігається "дуже низьке охоплення" цих груп ризику, які мали вже вакцинувати на сьогодні.

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Це загрожує в разі стрибка рівня нових заражень призвести до значного збільшення кількості госпіталізацій, а також зростання кількості летальних випадків.

"Трохи пізніше ми побачимо ситуацію, як, наприклад, у Росії, коли низьке охоплення вакцинопрофілактики населення, особливо груп ризику - ми будемо бачити високий рівень госпіталізації, смертності", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А то что более 60 % украинцев уже переболели коронавирусом и им вакцинация не нужна и даже опасна, этот "уважаемый придворный эпидемиолог" сказать наверное "забыл"...
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10.07.2021 14:11
+11
уверен что мы латентно скрытно размазано переболели в кратно больше чем официально записано и установлено и такое не только у нас но и в мире....но на эту тему молчат прибылей не будет у фарм-гигантов...
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10.07.2021 14:13
+8
Люди, помните, дельта такая молниеносная зараза, шо пока в окружении общения не перекосит всех, не успокоится. В моем случае, Из 50 человек близкого общения, только 3 человека не заразились, переболевший 5 месяцев тому и вакцинированые. Среди остальных 47 заболевших , один умер(молодой человек). Пожалуйста помните и берегитесь. Минимум общения с наружей, где есть большое скопление людей. Лифты исключите из пользования... ЗЫ... через несколько дней, когда все уже переболели, тобто начал пробиваться нюх вкус, аппетит, у всех взяли пробу на корону, прежде чем выпустить из карантина. Результат анализов - у всех отрицательный тест. Но , через 5 дней, когда влились в наш коллектив новенькие, перед этим имели отрицательный тест и ранее не болели, находясь в нашем коллективе 405 дней заболели на ковид... Помещения обрабатывались специальной службой из оборудования под высоким давлением распылеения антисептической жидкости. После такой обработки в первые часы в помещениях стоит вонь невозможно было находиться внутри... Но все же новенькие заболели. У меня сейчас антитела зашкаливают.
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10.07.2021 19:42
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Все, що не сертифіковано ВОЗ--шмурдяк.
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10.07.2021 18:32 Відповісти
Кого цікавить щоденна статистика по коронавірусу в усьому світі, дивіться тут https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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10.07.2021 16:30 Відповісти
В ДИНАМІЦІ
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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10.07.2021 18:32 Відповісти
Люди, помните, дельта такая молниеносная зараза, шо пока в окружении общения не перекосит всех, не успокоится. В моем случае, Из 50 человек близкого общения, только 3 человека не заразились, переболевший 5 месяцев тому и вакцинированые. Среди остальных 47 заболевших , один умер(молодой человек). Пожалуйста помните и берегитесь. Минимум общения с наружей, где есть большое скопление людей. Лифты исключите из пользования... ЗЫ... через несколько дней, когда все уже переболели, тобто начал пробиваться нюх вкус, аппетит, у всех взяли пробу на корону, прежде чем выпустить из карантина. Результат анализов - у всех отрицательный тест. Но , через 5 дней, когда влились в наш коллектив новенькие, перед этим имели отрицательный тест и ранее не болели, находясь в нашем коллективе 405 дней заболели на ковид... Помещения обрабатывались специальной службой из оборудования под высоким давлением распылеения антисептической жидкости. После такой обработки в первые часы в помещениях стоит вонь невозможно было находиться внутри... Но все же новенькие заболели. У меня сейчас антитела зашкаливают.
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10.07.2021 19:42 Відповісти
405 = 4 - 5 дней (очепятка)
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10.07.2021 19:44 Відповісти
И последнее, кто только что переболел, срочно к врачу делать постковидную терапию по случаю своих хронических заболеваний, если имеются, а также терапию повышающую иммунитет. Пример: сестру жены выписали после ковида с негативным результатом, но она, вместо постковидной терапии, на второй день вышла поливать грядку. В этот же день ее обнаружили в кресле бездыханной.
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10.07.2021 20:04 Відповісти
Ні фіга собі ! : "Результат анализов - у всех отрицательный тест. Но , через 5 дней, когда влились в наш коллектив новенькие, перед этим имели отрицательный тест и ранее не болели, находясь в нашем коллективе 405 дней заболели на ковид... Помещения обрабатывались специальной службой из оборудования под высоким давлением распылеения антисептической жидкости. После такой обработки в первые часы в помещениях стоит вонь невозможно было находиться внутри... Но все же новенькие заболели". Не можливо збагнути...
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10.07.2021 20:46 Відповісти
Можно предположить, что мутировавший в дельту ковид может протянуть лямку в 4-5 дней, где-то по закуткам кондиционера... Или кто-то из выздоравливающих все же частично продолжает быть носителем, пока полностью не выздоровеет. Пане, лучше переб.деть , чем недобдеть. В крайнем случае, этот пример - из моей жизни.
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11.07.2021 01:38 Відповісти
тому що історія - неможлива
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11.07.2021 09:10 Відповісти
Москалі розказують, що у них один головний лікар (якоїсь там обласної чи крайової лікарні) уотримав дві дози ще взимку, а у червні помер від ковіду.
До цього працював собі - а тут прищепився і вмер.

І випадків, про які, звичайно, не пишуть, у кожного в оточенні достатньо.
Рішення про щеплення людина повинна приймати самостійно, пройшовши медогляд, отримавши консультацію у лікаря, отримавши всю інформацію про "чарівну" вакцинку (а її нема) і найголовніше - ЗНАТИ, ХТО НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, коли вона отримає побічні ефекти або помре. А їй натомість цидулку пхають про добровільну згоду і відсутність претензій.
А коли піпл заманюють лотерейками (на мацкві квартиру розігрували, американці писали, що в Орегоні один "вощеплений" так виграв мільйон і були =призи= по 10 тисяч: ніколи не дивилася, хто оплачує цей банкет) або примусом з погрозою звільнення з роботи - притомні замислюються і ставлять питання.

І =експерти=, які швидко міняють думку або оперують лише своїми припущеннями - теж кумедні.
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10.07.2021 22:54 Відповісти
У кацапі ;Спутнік;, він взагалі не діє.

У нас зараз тиша, можливо перед бурею, тому про дієвість ковішелду сказати нічого не можу. Особисто я щепитися індійською бурдою відмовився.
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10.07.2021 23:03 Відповісти
Серед тих, хто хворів в Україні (розказували знайомі), були люди добре за 70 і з онко та рештою хронічних хвороб ... Кілька днів в лікарні, крапельниці, без маски - все ок. Так, потім відновлювальний період, бо слабкість була, втрата апетиту, безсоння.
Інших (молодших) залікували або недолікували, хтось дуже пізно звернувся до лікаря - померли. В когось відірвався тромб вже після виписки (чи давали розріджувальні, чи ні - не знаю), іншого отак підключили до швл - потім людина не могла дихати сама.

Тут на роботі похворіла одна колега вдома ( 40+) і один клієнт (30) розказував, що теж - як сильний грип, два тижні був вдома. БІльше нікого не знаю. Колектив - 200 чоловік. Щось говорили ще про одного (40+), але я його не перепитувала - тиждень був вдома.

В громаді були випадки - всі одужали, про якісь проблеми і ускладнення не чула.

Здорових якраз дуже мало, пане Олександре. У кожного щось є. Правда, не завжди людина про це знає. А оскільки дані вакцини - експериментальні, то вагатися потрібно ще й ой як. І сумніватися. В усякому разі, мене саме так завжди вчили.
З іншого боку, якщо людина здорова - чого вона має боятися вірусу, який зовсім не є настільки смертельним, як його змальовують вже півтора роки, і бігти штрикати в себе невідому субстанцію ?
Я залишаюся при своїй думці.
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11.07.2021 01:49 Відповісти
Донька , та як i Ви, дуже вагаеться й не сприймае вакцинування за потрiбне, також самотужки перехворiла, правда, пiд кiнець - з капельницею вдома , та чергуючим бiля неi лiкарем.
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11.07.2021 02:30 Відповісти
Якщо Ваша донька не впевнена - нехай не робить. Треба слухати свій організм - він відчуває і підказує.
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11.07.2021 02:38 Відповісти
Вона вiрнiсiнько це й каже.
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11.07.2021 03:02 Відповісти
Панi Ведано, як я зрозумiв, виходячи з особистих спостережень, ковiд косить пiд нуль лише тих , хто мае вади зi здоров`ям. В моему випадку: колектив з 50 персон, всi переболiли миттево, окрiм 3-х чоловiк( 1- перехворiв за 6 мiсяцiв до цего. 2 - мали зчеплення); iз 47 захворiвших осiб було декiлька тяжко хворих, бо в них виявляеться були хронiчнi вади зi здоров`ям. У молодого, той що помер, були вади з серцем, вiн також мав цукровий дiабет. Один знаходиться до цих пiр вдома, в лiкарнi. Це доволi лiтнiй чоловiк(до 60 рокiв), мае багато болячок, якi не рекламував. Ковiд дуже вразив його легенi. Тому до щеплень треба вiдноситись обережно, якщо е проблеми зi здоров`ям. Якщо людина здорова (маю на увазi хронiчнi захворювання), не треба вагатися зробити зчеплення. Я одне пiдозрюю, що китайцi випустили на арену чистилищика, котрий зачищае вiд хворих та немiчних - це ковiд-19... До речi, це ще й може бути расова зброя. Бо китайцiв ковiд якось слабенько чiпляе, хоча в осередку ковiда мало б бути навпаки.
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11.07.2021 01:44 Відповісти
Я Вам відповіла вище.
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11.07.2021 02:18 Відповісти
Я Вам також. Дякую. ЗЫ... помилки виправляв.
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11.07.2021 02:32 Відповісти
Ой, не переймайтеся таким. Я, буває, теж не вичитаю. Все в порядку !
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11.07.2021 02:38 Відповісти
Мабуть тре бiльше розрiджуючого приймати, бо щось голочки - навколо серця.
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11.07.2021 02:34 Відповісти
Мусите порадитися з лікарем. Треба підібрати правильну дозу. Здайте аналізи.
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11.07.2021 02:39 Відповісти
Я бачив учора, коли вiдбирали кров на антибодiс. Кров не зкапувала з пальця, була така густюча, що лаборант прямо зтирав ii з пальця на свiй iндикатор экспрес аналiзатора.
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11.07.2021 02:54 Відповісти
З приводу щеплень: при щепленнi, хвороба переноситься бiльш м`яко. Але ж бо, я з Вами згоден, що до побiчних ефектiв пiсля щеплення, тiльки ж то малмй процент у порiвняннi з ризиком захворiти. Ви, мабуть ладнi погодитись, що не вiдомо в якому разi виграеш. Бо якщо хвороба проходить тяжко, ускладнення можуть бути дуже тяжкими. Потрiбен якийсь консенсус, що до щеплення та небажанням його робити.
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11.07.2021 02:47 Відповісти
Добре, не буду Вас вiдволiкати, бо у вас наразi - самий пiк робочого дня. Щасти Вам.
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11.07.2021 03:00 Відповісти
Ні, вихідний. Дякую. Здоров*я Вам і Вашим рідним.
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11.07.2021 03:01 Відповісти
Це, мабуть, я запрацювався без вихiдних, то й загубився у часi... А в нас дома, в цей час, всi фанеру носом пиляють -хропака дають. Дай, Бог, усим людям здоров`я.
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11.07.2021 03:08 Відповісти
Я покладаюся на свій імунітет. Це - моє право. І моє рішення.
От щодо побічних ефектів (тих, про які хоч якось, під тиском, стало відомо) - для мене ризик якраз більший.
Лікарям (тим більше, фармі) на пацієнтів і їхнє здоров*я та життя глибоко наплювати.

А "борцям"-політикам - тим більше. Вже скількох угробили - і нічого, рейтинги вимірюють.

Після щеплень важко хворіють і помирають теж, пане Олександре.
В казочки, які щоразу плетуть нові - я вірити не збираюся.
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11.07.2021 03:00 Відповісти
А я, хоча й знаю, що е певний ризик, але покладаюся на щеплення, тому й маю в своiх планах за 4-5 мiсяцi прищепитися.
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11.07.2021 03:48 Відповісти
Навiть незважаючи на те, що до того часу ковiд може й мутувати i вакцина вже не буде мати тоi сили, яку б мала мати, що до протистояння новому штаму.
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11.07.2021 03:52 Відповісти
Це - Ваше усвідомлене рішення. Так і має бути.
А не примус, погрози, впровадження "привілеїв" і дискримінація.
Та заклики мало не вбивати тих, хто має правл та підстави не прищеплюватися.
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11.07.2021 04:48 Відповісти
о, оце вже серйозна заява: расова зброя. Дійсно ковідом китайці щось не дуже хворіють. Я думаю: скоріше за все вони знали наперед про методи лікування (кеби їм не вистачить на расову зброю). Ще на початку 2020 на одному із форумів підкреслювали дуже позитивну дію вітамінів. Особливо аскорбінової кислоти (китай її виробляє мабуть десятками чи й сотнями тон). А деякі знавці: так велика доза визиває диспепсію... А їм у відповідь: так срачка пройде, а хвороба перенесеться легко і людина не помре.
Дивився протокол лікування затверджений комітетом голубовської і комісаренко: нема там уваги до вітамінів.
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11.07.2021 09:21 Відповісти
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