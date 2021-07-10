Через низькі темпи вакцинації Україні загрожує спалах штаму коронавірусу "Дельта", - епідеміолог Александрін
На Україну чекає новий спалах COVID-19, зокрема варіанта "Дельта", що через низьку кількість вакцинованих загрожує високим рівнем госпіталізації і смертності.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.
Епідеміолог звернув увагу, що щеплення від коронавірусу отримали трохи більше 17% українців віком 60+, які входять до групи ризику.
"Це критично мало, тому що з приходом "Дельти", скоро ми очікуємо спалаху в країні", - заявив Александрін.
Експерт звернув увагу, що загалом в Україні спостерігається "дуже низьке охоплення" цих груп ризику, які мали вже вакцинувати на сьогодні.
Це загрожує в разі стрибка рівня нових заражень призвести до значного збільшення кількості госпіталізацій, а також зростання кількості летальних випадків.
"Трохи пізніше ми побачимо ситуацію, як, наприклад, у Росії, коли низьке охоплення вакцинопрофілактики населення, особливо груп ризику - ми будемо бачити високий рівень госпіталізації, смертності", - сказав він.
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До цього працював собі - а тут прищепився і вмер.
І випадків, про які, звичайно, не пишуть, у кожного в оточенні достатньо.
Рішення про щеплення людина повинна приймати самостійно, пройшовши медогляд, отримавши консультацію у лікаря, отримавши всю інформацію про "чарівну" вакцинку (а її нема) і найголовніше - ЗНАТИ, ХТО НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, коли вона отримає побічні ефекти або помре. А їй натомість цидулку пхають про добровільну згоду і відсутність претензій.
А коли піпл заманюють лотерейками (на мацкві квартиру розігрували, американці писали, що в Орегоні один "вощеплений" так виграв мільйон і були =призи= по 10 тисяч: ніколи не дивилася, хто оплачує цей банкет) або примусом з погрозою звільнення з роботи - притомні замислюються і ставлять питання.
І =експерти=, які швидко міняють думку або оперують лише своїми припущеннями - теж кумедні.
У нас зараз тиша, можливо перед бурею, тому про дієвість ковішелду сказати нічого не можу. Особисто я щепитися індійською бурдою відмовився.
Інших (молодших) залікували або недолікували, хтось дуже пізно звернувся до лікаря - померли. В когось відірвався тромб вже після виписки (чи давали розріджувальні, чи ні - не знаю), іншого отак підключили до швл - потім людина не могла дихати сама.
Тут на роботі похворіла одна колега вдома ( 40+) і один клієнт (30) розказував, що теж - як сильний грип, два тижні був вдома. БІльше нікого не знаю. Колектив - 200 чоловік. Щось говорили ще про одного (40+), але я його не перепитувала - тиждень був вдома.
В громаді були випадки - всі одужали, про якісь проблеми і ускладнення не чула.
Здорових якраз дуже мало, пане Олександре. У кожного щось є. Правда, не завжди людина про це знає. А оскільки дані вакцини - експериментальні, то вагатися потрібно ще й ой як. І сумніватися. В усякому разі, мене саме так завжди вчили.
З іншого боку, якщо людина здорова - чого вона має боятися вірусу, який зовсім не є настільки смертельним, як його змальовують вже півтора роки, і бігти штрикати в себе невідому субстанцію ?
Я залишаюся при своїй думці.
От щодо побічних ефектів (тих, про які хоч якось, під тиском, стало відомо) - для мене ризик якраз більший.
Лікарям (тим більше, фармі) на пацієнтів і їхнє здоров*я та життя глибоко наплювати.
А "борцям"-політикам - тим більше. Вже скількох угробили - і нічого, рейтинги вимірюють.
Після щеплень важко хворіють і помирають теж, пане Олександре.
В казочки, які щоразу плетуть нові - я вірити не збираюся.
А не примус, погрози, впровадження "привілеїв" і дискримінація.
Та заклики мало не вбивати тих, хто має правл та підстави не прищеплюватися.
Дивився протокол лікування затверджений комітетом голубовської і комісаренко: нема там уваги до вітамінів.