УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13335 відвідувачів онлайн
Новини Вступна кампанія
3 825 13

Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня

Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня

Таку інформацію озвучив генеральний директор директорату професійної передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".

Подача документів здійснюється тільки особисто.

Вступ таких абітурієнтів відбувається через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна", яких відкрито понад 200 по всій країні.

"Для подачі документів потрібно бути присутнім фізично. Можна приїхати раніше, можна приїхати пізніше, але документи подає конкретна особа. Без особистого приїзду можуть подати документи тільки ті абітурієнти, які мають український документ про повну загальну середню освіту та сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ці абітурієнти можуть зареєструвати електронний кабінет і свої заяви дистанційно", - пояснив Шаров.

Читайте також: Міносвіти просить прикордонників не карати абітурієнтів з ОРДЛО за порушення порядку в'їзду

Всім іншим потрібно приїжджати в освітні центри особисто, оскільки у кожного абітурієнта своя ситуація, яку доводиться вирішувати на місці.

"Освітні центри працюють як із тими, у кого є паспорт, так і з тими, у кого паспорта немає. Як із тими, у кого є документ про повну загальну середню освіту, так і з тими, у кого документів немає. У них є відповідні алгоритми та порядок роботи", - додав представник міністерства.

Всю детальну інформацію про вступну кампанію він радить шукати в інтернеті.

"Насправді, на тимчасово окупованій території інтернет працює. Якщо там заблоковані доступи до сайтів урядових організацій, міністерств України, то доступ до сайтів вишів зазвичай є. До того ж існує достатня кількість "дзеркал" для того, щоб через різні пошукові системи цю інформацію знайти. Сьогодні вже немає такої ситуації, коли інформація є тільки в одному місці. Ця інформація продубльована у великій кількості місць, і при бажанні її нескладно знайти", - зазначив Шаров.

Автор: 

вступна кампанія (228) абітурієнт (117) Шаров Олег (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Почему Украина за счет налогоплательщиков должна лечить обманутые скабеевщиной мозги крымчан в наших вузах?
Как свинью не помой, а ее опять в кацаподерьмо тянет к камням.
показати весь коментар
10.07.2021 14:55
+5
Тому що ви проголосували за сраного малороса і його шоблу. Тепер утримуйте бойвиків і навчайте їхніх дітей.
показати весь коментар
10.07.2021 15:03
+5
А потом нарисовывается в тик токе очередная ,губошлепая любительница русского мира и рассказывая ,что она студентка украинского вуза ,начинает поливать грязью Украину.
показати весь коментар
10.07.2021 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да да, могут подать в харьковскую высшую школу ментов - некому под вороваек зажигать...
показати весь коментар
10.07.2021 14:49 Відповісти
В военное лётное училище без экзаменов. "Наши люди" ведь.
показати весь коментар
11.07.2021 11:49 Відповісти
Почему Украина за счет налогоплательщиков должна лечить обманутые скабеевщиной мозги крымчан в наших вузах?
Как свинью не помой, а ее опять в кацаподерьмо тянет к камням.
показати весь коментар
10.07.2021 14:55 Відповісти
Тому що ви проголосували за сраного малороса і його шоблу. Тепер утримуйте бойвиків і навчайте їхніх дітей.
показати весь коментар
10.07.2021 15:03 Відповісти
До речі ця байда була прийнята ще при *папередніках * жити по новому *
показати весь коментар
10.07.2021 15:40 Відповісти
А потом нарисовывается в тик токе очередная ,губошлепая любительница русского мира и рассказывая ,что она студентка украинского вуза ,начинает поливать грязью Украину.
показати весь коментар
10.07.2021 15:28 Відповісти
Що ж вчіть дітей сепарів ,без знань,.без знання державно мови ,лише за те що вони з лднр.і все за рахунок укранських платників податків ,разом з тим ви дискримінуєте дітей з підконтрольних територій ,я не проти що вони будуть вчитися але головним критерієм мають бути знання,.інакше це повний абсурд..
показати весь коментар
10.07.2021 15:42 Відповісти
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
Генетика - то серйозна наука...
показати весь коментар
10.07.2021 16:24 Відповісти
"ЛДНР-овці" всі бюджетні місця займають з балом 110 за ЗНО, а ті хто вчився (в підконтрольній частині) і має за ЗНО 180-190 балів - вимушені йти на контракт. Тим більше вони вчаться одночасно в двох ВУЗах і в ДНР і в підконтрольній частині. На загальних умовах нехай вступають ібо нєфуй!
показати весь коментар
10.07.2021 17:13 Відповісти
__"Потому ежели человек ученый так ему уже свет переворачивается вверх ногами.
Пардон, вверх дыбом."
А "Массандра " за рубли или за гривны ?!
показати весь коментар
10.07.2021 20:11 Відповісти
Усі "абітурієнти" з окупованих територій, окрім тих, що втекли звідти нелегально і туди не повернуться, становлять потенційну небезпеку для України. Якщо в Криму навіть за згадку про Україну арештовують, то як тоді з тими, хто виїжджає в Україну на навчання? Вербують.
показати весь коментар
11.07.2021 08:40 Відповісти
Сепаров вообще положено без экзаменов принимать. Это будущие избиратели СН.
показати весь коментар
11.07.2021 11:47 Відповісти
На хрена эти преDатели зdесь в УКраине нужны!!
показати весь коментар
11.07.2021 14:14 Відповісти
 
 