Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня

Таку інформацію озвучив генеральний директор директорату професійної передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".

Подача документів здійснюється тільки особисто.

Вступ таких абітурієнтів відбувається через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна", яких відкрито понад 200 по всій країні.

"Для подачі документів потрібно бути присутнім фізично. Можна приїхати раніше, можна приїхати пізніше, але документи подає конкретна особа. Без особистого приїзду можуть подати документи тільки ті абітурієнти, які мають український документ про повну загальну середню освіту та сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ці абітурієнти можуть зареєструвати електронний кабінет і свої заяви дистанційно", - пояснив Шаров.

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Всім іншим потрібно приїжджати в освітні центри особисто, оскільки у кожного абітурієнта своя ситуація, яку доводиться вирішувати на місці.

"Освітні центри працюють як із тими, у кого є паспорт, так і з тими, у кого паспорта немає. Як із тими, у кого є документ про повну загальну середню освіту, так і з тими, у кого документів немає. У них є відповідні алгоритми та порядок роботи", - додав представник міністерства.

Всю детальну інформацію про вступну кампанію він радить шукати в інтернеті.

"Насправді, на тимчасово окупованій території інтернет працює. Якщо там заблоковані доступи до сайтів урядових організацій, міністерств України, то доступ до сайтів вишів зазвичай є. До того ж існує достатня кількість "дзеркал" для того, щоб через різні пошукові системи цю інформацію знайти. Сьогодні вже немає такої ситуації, коли інформація є тільки в одному місці. Ця інформація продубльована у великій кількості місць, і при бажанні її нескладно знайти", - зазначив Шаров.