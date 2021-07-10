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Кабмін відновив роботу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, - Шмигаль

Кабмін відновив роботу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств відновив свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шмигаль зазначив: "На цьому тижні було відновлено роботу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Це важливий крок для продовження належного формування наглядових рад в низці державних підприємств, є необхідною умовою продовження реформи корпоративного управління відповідно до найкращої практики ОЕСР. Комітет на своєму засіданні вже вибрав незалежних членів наглядової ради для одного стратегічного підприємства - АТ "Магістральні газопроводи України". Удосконалення управління державними підприємствами сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності та прозорості, а також мінімізує корупційні ризики.

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Автор: 

комітет (370) керівництво (247) Магістральні газопроводи України (59) Шмигаль Денис (4615)


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Опа... крыварожская босота потянулась в сторону социального лифта. А Квартал ваще на низком старте.
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10.07.2021 14:35 Відповісти
Ага, результат вашей работы на лицо.

Кабмин возобновил работу Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9869
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10.07.2021 14:36 Відповісти
Комитет по назначению руководителей,цирк натуральный,еще нужна наглядова рада по присмотру за комитетом по назруков,плюс регуляторная комиссия регулирующая наглядраду по присмотру за комитетом по назруков,а министры и их замы пусть отдыхают и лапают своих секретуток.
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10.07.2021 14:49 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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10.07.2021 14:53 Відповісти
В перекладі на загальнозрозумілу: Шмигалясті виродки готуються призначити керівниками державних підприємст чергових паразитів.
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10.07.2021 14:49 Відповісти
"Кадри решают фсьо!" !!!)))
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10.07.2021 14:57 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.07.2021 14:52 Відповісти
 
 