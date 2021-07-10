Кабмін відновив роботу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств відновив свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шмигаль зазначив: "На цьому тижні було відновлено роботу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Це важливий крок для продовження належного формування наглядових рад в низці державних підприємств, є необхідною умовою продовження реформи корпоративного управління відповідно до найкращої практики ОЕСР. Комітет на своєму засіданні вже вибрав незалежних членів наглядової ради для одного стратегічного підприємства - АТ "Магістральні газопроводи України". Удосконалення управління державними підприємствами сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності та прозорості, а також мінімізує корупційні ризики.

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