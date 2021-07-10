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Новини Коронавірус і карантин
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В ЄС вистачить вакцин для імунізації 70% дорослого населення, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

В ЄС вистачить вакцин для імунізації 70% дорослого населення, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

ЄС закупив і поставив країнам-членам Союзу вакцини від СOVID-19 для вакцинації 70% дорослого населення.

Про це повідомила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС дотримав своє слово, у ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам (союзу), щоб ще в цьому місяці повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС", - заявила вона.

За словами глави ЄК, кампанія вакцинації в країнах ЄС "значно прискорилася від початку цього року".

Вона закликала країни ЄС зробити все, щоб збільшити кількість вакцинацій, та обіцяла, що Брюссель готовий поставити ще більше вакцин, зокрема проти нових варіантів вірусу.

Читайте також: Євросоюз у липні має намір вакцинувати 70% дорослого населення, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2166) карантин (18172) фон дер Ляєн Урсула (779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Благодаря кацапской пропаганде, и в Украине для желающих вакцины навалом. А 73%-ные бараны играют со смертью "естественным путём".
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10.07.2021 14:38 Відповісти
Свидетель вакцинации?
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10.07.2021 14:43 Відповісти
А кто тебя знает, чего ты свидетель. Вполне допускаю, что ты свидетель абсолютного рекорда смертности от КОВИДа у тебя в атєчєствє, как раз в летнюю засуху, когда вирусы снижают свою активность, но вы смогли.
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10.07.2021 14:45 Відповісти
просто невіглас
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10.07.2021 14:55 Відповісти
«Если на пути ему попадается сопротивление в виде вакцинации или в виде переболевшего человека, вирусу приходится вскрывать иммунитет, который был уже защищен, если он попадает на чистого человека, то для него это практически открытые ворота - быстрее входит в организм», - добавил эксперт.

Ранее о том, что дельта-штаммом коронавируса заражаются чаще, чем обычным вирусом, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта «дельта» - около пяти

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e95b7a9a794738c825c677
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10.07.2021 18:24 Відповісти
Ковидобес
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10.07.2021 15:03 Відповісти
РЕІНКАРНУВАЛИ ДУРАНТИНОФІЛИ.

Їм в Україні можна агітувати..)
в рашці відразу зараз до них постукали..
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10.07.2021 18:21 Відповісти
ЧОМУ БІСЯТЬСЯ ОЛЬГІНСЬКІ ДУРАНТИНОФІЛИ...
В России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
В стране фиксируют более 700 летальных исходов пятый день подряд. Предыдущий рекорд был установлен 6 июля
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10.07.2021 18:26 Відповісти
 
 