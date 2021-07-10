В ЄС вистачить вакцин для імунізації 70% дорослого населення, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн
ЄС закупив і поставив країнам-членам Союзу вакцини від СOVID-19 для вакцинації 70% дорослого населення.
Про це повідомила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ЄС дотримав своє слово, у ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам (союзу), щоб ще в цьому місяці повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС", - заявила вона.
За словами глави ЄК, кампанія вакцинації в країнах ЄС "значно прискорилася від початку цього року".
Вона закликала країни ЄС зробити все, щоб збільшити кількість вакцинацій, та обіцяла, що Брюссель готовий поставити ще більше вакцин, зокрема проти нових варіантів вірусу.
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Їм в Україні можна агітувати..)
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