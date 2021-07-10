Байден як і раніше вважає "Північний потік-2" поганою угодою та обговорить це питання з Меркель 15 липня у Вашингтоні, - Псакі

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть особисту зустріч у Вашингтоні 15 липня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в п'ятницю, 9 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

У Білому домі повідомили, що лідери двох країн планують обговорити Північний потік-2 та інші глобальні проблеми.

"Це ("Північний потік - 2". - Ред.), безумовно, буде частиною обговорення", - сказала Псакі, додавши, що Байден як і раніше вважає газопровід "поганою угодою".

Також вона підкреслила, що не буде прогнозувати, яким виявиться результат майбутньої зустрічі.

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