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Новини
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Байден як і раніше вважає "Північний потік-2" поганою угодою та обговорить це питання з Меркель 15 липня у Вашингтоні, - Псакі

Байден як і раніше вважає

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть особисту зустріч у Вашингтоні 15 липня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в п'ятницю, 9 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

У Білому домі повідомили, що лідери двох країн планують обговорити Північний потік-2 та інші глобальні проблеми.

"Це ("Північний потік - 2". - Ред.), безумовно, буде частиною обговорення", - сказала Псакі, додавши, що Байден як і раніше вважає газопровід "поганою угодою".

Також вона підкреслила, що не буде прогнозувати, яким виявиться результат майбутньої зустрічі.

Читайте також: Німеччина розробила кілька варіантів компенсації Україні за "Північний потік-2", - німецькі ЗМІ

Автор: 

Байден Джо (2890) Німеччина (7398) Меркель Ангела (1139) США (23105) Північний потік (2466) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+7
Історія Росіі,це море крові поневоленних народів!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневоленних народів ,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!)))
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10.07.2021 15:16
+6
Вообще то этот газ принадлежит народам Крайнего севера,московиты захватили земли этих северных народов, и теперь торгуют чужим газом как своим, а самим чукчам и тунгусам от торговле этого газа, только кером по губе.
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10.07.2021 15:12
+5
Який підсумок,звичайне ППР,посидят,позвіздят та розійдуться !!!)))
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10.07.2021 15:03
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Який підсумок,звичайне ППР,посидят,позвіздят та розійдуться !!!)))
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10.07.2021 15:03 Відповісти
Думаю фрау Меркель заставляють забезпечити відкат
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10.07.2021 16:01 Відповісти
А Меркель все підрахує(відкат фінам + шведам + норвежцям + нідерландцям + американцям) і мовить: "Ну його..." і перекриє засувкою це ПП-2
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10.07.2021 16:06 Відповісти
Это называется плохой миной при херовой игре!
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10.07.2021 15:06 Відповісти
сколько можно нести эту фуйню
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10.07.2021 15:08 Відповісти
Вообще то этот газ принадлежит народам Крайнего севера,московиты захватили земли этих северных народов, и теперь торгуют чужим газом как своим, а самим чукчам и тунгусам от торговле этого газа, только кером по губе.
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10.07.2021 15:12 Відповісти
Історія Росіі,це море крові поневоленних народів!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневоленних народів ,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!)))
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10.07.2021 15:16 Відповісти
У якутов алмазы скомуниздили, мне один ваш товарищь рассказал, что кацапы на Домбассе захватили те территории где есть какие то полезные ископаемые, на другой территории днрлнр, их нет, поэтому кацапами и не нужны они, по сути сейчс кацапы под видом помощи русского мира и вас пограбили хорошо.
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10.07.2021 15:25 Відповісти
Мета Росіі,не Донбас,а вся Україна ,принаймні в якості країни-стеліта !!! Реванш кремлівьких імперців триває !!! )))
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10.07.2021 17:23 Відповісти
Не тянут нынешние кремляди на имперцев, обычная гоп компания волею случая дорвавшияся до власти, не понимает, что время империй прошло, и развивать и строить жизнь надо в своей стране в первую очередь так, что бы соседи уважать стали и захотели дружить.
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10.07.2021 17:50 Відповісти
Розкажи ,про життя власною країною ,московитам ,які повсякчас пхають свою,брудну пику в сусідське,чуже обістя !!!)))
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10.07.2021 19:05 Відповісти
Україна була перлиною Російської імперіі і наріжним каменем ідеологіі "Русского мира" !!!))
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10.07.2021 17:25 Відповісти
Ничтожество и приспособленец обайден по-прежнему считает что 2 х 2 = 4. Но пишет "5".
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10.07.2021 15:14 Відповісти
Меркель на пенсию на днях. СП-2 единственный способ обеспечить себя до конца дней. И вы хотите, чтобы она упустила такой гешефт? Ага. Переберется фрау поближе к Альпам, напишет мемуары, разведет собачек/кошечек и будет сидеть, закутанная в нежнейший плед - у камина. Да с бокальчиком хорошего винца/коньячка/вискарика. А на лужайке будут резвиться ее собачки. А пожилая фрау будет наблюдать за ними через огромное окно во всю стену. Кольнет совсем чуть-чуть совесть-*****: как ты могла, Ангела, так внаглую, у всех на глазах, отсосать у *****, убийцы и террориста, оккупанта и агрессора? А пожилая фрау обведет усталым добрым взглядом уютное великолепие вокруг и вздохнет: "оно того стоило!"
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10.07.2021 15:16 Відповісти
Не треба переводити стрілки на фрау муркель. Бо саме добрий дєдушка жо, великий друг України, дозволив добудувати сп-2.
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10.07.2021 15:18 Відповісти
а я за то.чтобы транзит через нас кончился. если учесть что в Германии газ обходится в среднем 1500 евро в год,то с учётом того что нам газ будет топать через Германию,мы платить будем по 2000-2300 евро в год.
а те кто живут в квартирах без счётчиков,вообще ухуеют!
надо чтобы 73% идиотов Украины,вымерзли или в сознание вернулись.
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10.07.2021 15:26 Відповісти
 
 