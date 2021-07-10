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МОЗ не рекомендує проводити планові щеплення одночасно з вакцинацією проти коронавірусу

МОЗ не рекомендує проводити планові щеплення одночасно з вакцинацією проти коронавірусу

Національна технічна група експертів з імунізації не рекомендує проводити планові щеплення одночасно з вакцинацією проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Група експертів рекомендує проводити планові щеплення за 28 днів після введення другої дози вакцини проти коронавірусу. За необхідності інтервал може бути скорочений до 14 днів.

Вакцинацію проти COVID-19 можна провести за 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

"Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення проти COVID-19. При цьому обидві дози "антиковідної" вакцини зараховуються", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

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В США беспрецедентный случай. На минздрав и социальные органы Америки подали в суд многочисленные врачи из ассоциации докторов США и родители детей, которые после вакцинации имеют сложные серьезные побочные действия вакцины. В Америке недавно разрешили прививать детей от 12 лет. Огромное количество побочек и есть смерти. Подано ходатайство в суд и на власть и на фармкомпании и на все органы государства, причастных к этому. В заявлении говорится, что за последние 4 мес. зарегистрировано более 4 тыс смертей от вакцинации, намного больше, чем за все вакцинации всеми вакцинами в предыдущие 10 лет. Хотя у детей возможность заражения Ковидом минимальная, а выживаемость 99,9% .
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10.07.2021 16:16 Відповісти
Как интересно. Туберкулёз, корь, ветрянка и проч. гадость теперь неопасна, оказывается.
Эксперды, вам по ночам верёвка и мыло не снятся ?
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10.07.2021 16:41 Відповісти
чё то совсем не могу понять . что значит - за 28 дней после или за 14 дней после -
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10.07.2021 17:01 Відповісти
 
 