МОЗ не рекомендує проводити планові щеплення одночасно з вакцинацією проти коронавірусу

Національна технічна група експертів з імунізації не рекомендує проводити планові щеплення одночасно з вакцинацією проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Група експертів рекомендує проводити планові щеплення за 28 днів після введення другої дози вакцини проти коронавірусу. За необхідності інтервал може бути скорочений до 14 днів.

Вакцинацію проти COVID-19 можна провести за 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

"Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення проти COVID-19. При цьому обидві дози "антиковідної" вакцини зараховуються", - сказано в повідомленні.

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