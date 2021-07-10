В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і "Північний потік-2"
У продовження регулярного діалогу з американською стороною керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Наголошується, що співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США.
"Андрій Єрмак та Вікторія Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту "Північний потік – 2", - випливає з повідомлення.
Також зазначено, що Єрмак приділив окрему увагу безпековій ситуації на сході та уздовж кордонів нашої країни та потенційним загрозам у контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021".
Зі свого боку заступниця Державного секретаря Вікторія Нуланд висловила незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.
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Ну, если на пресс-службу....
А подробности визита ЗЕ-фигляра в Вашингтон просты и понятны:
Прежде всего - Байденовский средний перст облобызать, затем первый Блинкен комом, опосля как Волкера позорного - наЙоbанович, Болтон в сраку, пСаки в бельма и в финале - Ходжес на Хербст.
Всё, как и предполагалось ранее. Ведущий Ахметовского канала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского.
Теперь смотрите:
▪️премьер-министр Шмыгаль - креатура Ахметова;
▪️5 министров кабмина - бывшие сотрудники структур, связанных с Ахметовым;
▪️канал "Украина-24" даже чаще, чем Г+Г, начал пиарить Зеленского;
▪️новый прес-секретарь презЕдента - ведущий ахметовского "Украина-24".
Недавно Ренат Леонидович заявил: "Я не олигарх, я - инвестор."
Да-да, мы видим. Sharp`s
По-моему, объяснение простое и очевидное. Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло +$ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
Ругать Зе смысла нет - это лишь марионетка. Ругать (если хочется) нужно кукловодов.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин (лучший друг Р.Ахметова, в свое время вице-президент ФК "Шахтер" и президент ПФЛ ФФУ) и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
Б-же, бережи Україну !
Візит Зеленського у Вашингтон може бути перенесений навіть не на початок серпня, а на кінець серпня або початок вересня. Або взагалі відкладений на невизначений термін.
Що ще гірше, Вашингтон може зв'язати перенесення візиту з тим, що Зеленський «не виконав домашнє завдання». І головною претензією може бути те, що й досі не поніс покарання за корупцію Ігор Коломойський. Якщо у Вашингтоні вирішать відкласти візит Зеленського, то вони можуть публічно назвати причиною небажання Зеленського карати Коломойського. Фактично це буде звинувачення в толерантності до корупції.