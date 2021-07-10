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В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і "Північний потік-2"

В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і

У продовження регулярного діалогу з американською стороною керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Наголошується, що співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США.

"Андрій Єрмак та Вікторія Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту "Північний потік – 2", - випливає з повідомлення.

Читайте також: Єрмак і Нуланд обговорили виконання Україною реформ, - прессекретар президента Никифоров

Також зазначено, що Єрмак приділив окрему увагу безпековій ситуації на сході та уздовж кордонів нашої країни та потенційним загрозам у контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

Зі свого боку заступниця Державного секретаря Вікторія Нуланд висловила незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.

Автор: 

агресія (1194) реформи (3208) Північний потік (2466) Нуланд Вікторія (175) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+16
В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2731
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10.07.2021 15:16
+14
ДА НЕ БЫЛО НИКАКОГО РАЗГОВОРА НУЛЛАНД И ЗАВХОЗА КЛОУНА НАРКОМАНСКОГО НЕ БЫЛО.... не надо писать откровенное вранье от зеленных придурковатых кретинов...у них галлюцинации бред который они выдают за явь...
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10.07.2021 15:19
+13
я так взял и поверил, что нуланд общалась с завхозом цирка. Клоуны опять выдумали какой-то вброс для имитации офигенной деятельности. Американцы уже неоднократно ловили зеленых рагулей на лжи.
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10.07.2021 15:24
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В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2731
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10.07.2021 15:16 Відповісти
ДА НЕ БЫЛО НИКАКОГО РАЗГОВОРА НУЛЛАНД И ЗАВХОЗА КЛОУНА НАРКОМАНСКОГО НЕ БЫЛО.... не надо писать откровенное вранье от зеленных придурковатых кретинов...у них галлюцинации бред который они выдают за явь...
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10.07.2021 15:19 Відповісти
Изложил мечту?
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10.07.2021 15:32 Відповісти
его мечта что умереть быстро не мучаясь..а не на кол посодют или будут на дыбе выворачивать суставы и сухожилия...
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10.07.2021 15:40 Відповісти
Да, патологический садизм на лицо..., но караван идёт!
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10.07.2021 15:51 Відповісти
Він то йде. Питання лише куди. Але, схоже, цього не розуміє й сам погонич. Куди хтось нашепче - туди й поверне.
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10.07.2021 16:24 Відповісти
Может расскажешь когда визит зекретина в США?ну если кто то с дерьмаком вообще разговаривал)))))
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10.07.2021 16:53 Відповісти
Валерия, я с такими как ты не общаюсь, подворотня не моё!
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11.07.2021 10:01 Відповісти
А кто с тобой общается?)вас,тупорылый зесрань,теперь только бьют -сиди дома,может здоровее будешь,утырок пропуйловский)
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11.07.2021 11:46 Відповісти
Быдлота, не доказывай, что ты быдлота, ты и так быдлота!
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11.07.2021 16:37 Відповісти
Якщо завхоз обговорює міжнародні питання, то туалетний папір буде в усіх туалета ОП. Вже не знаю хто тупіший, але це дозвоив "мудрий нарід"
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10.07.2021 15:21 Відповісти
"обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли."- короче во всем том ,где зеля и ко нагадили уже как могли и развалили .
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10.07.2021 15:23 Відповісти
я так взял и поверил, что нуланд общалась с завхозом цирка. Клоуны опять выдумали какой-то вброс для имитации офигенной деятельности. Американцы уже неоднократно ловили зеленых рагулей на лжи.
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10.07.2021 15:24 Відповісти
коли вже зеленський відкине копита?
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10.07.2021 15:29 Відповісти
Лет через 40-к, после Байдена.
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10.07.2021 15:42 Відповісти
наркомани довго не живуть.
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10.07.2021 15:49 Відповісти
Так брось!
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10.07.2021 15:52 Відповісти
кацап, мені здається, що ти заблукав.
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10.07.2021 15:59 Відповісти
Да так, захожу между банами вас, шЫколадных дегенератов, подоставать! Так сказать на ЦЕНЗОР, НЕТ !!!!!!!
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11.07.2021 10:00 Відповісти
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента

Ну, если на пресс-службу....
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10.07.2021 15:29 Відповісти
Значит стопудово брехня.
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10.07.2021 15:35 Відповісти
Напомните, когда в ОП ЗЕ последний раз говорили правду про отношения с США, ЕС и МВФ?
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10.07.2021 15:34 Відповісти
Пафосная, как нержавеющая Родина-Мать, бабища Витулька Нуланд пригрозила дЕрЬмаку завалкой размять простатку через проктатку, если ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь и иже с ним всё падлючее ЗЕ-шапито не перестанут скулить насчёт НАТО.
А подробности визита ЗЕ-фигляра в Вашингтон просты и понятны:
Прежде всего - Байденовский средний перст облобызать, затем первый Блинкен комом, опосля как Волкера позорного - наЙоbанович, Болтон в сраку, пСаки в бельма и в финале - Ходжес на Хербст.
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10.07.2021 15:37 Відповісти
Первое, что сделал новый прес-секретарь Зеленского - соврал о разговоре Нуланд и Ермака. Нуланд (по причинам которые мы разглашать не будем) не находилась в здании Государственно департамента США, хотя числится в публичном расписании. И не надо о мобилках и звонках откуда то . (с)
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10.07.2021 15:37 Відповісти
А нафіга нам міністр закордонних справ... ?
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10.07.2021 15:43 Відповісти
Ермака признали вице-президентом?
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10.07.2021 15:49 Відповісти
Подейкують, що леді Нуланд перед тим як говорити по телефону з з гопником, одягнула респіратор.
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10.07.2021 15:49 Відповісти
Кто такой ермак,что-бы с ним вести переговоры ? Что за зеленый вброс .Такие переговоры ведуться минимум на уровне посольств или министра иностранных дел.Но не на уровне завхоза офиса.Фейк на 100 %.
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10.07.2021 15:56 Відповісти
Завгосп все вирішує за ***********, в останнього крім квартальних жартів в голову нічого не приходить)
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10.07.2021 15:57 Відповісти
Какого б буя Нуланд встречалась бы с какой-то секретуткой с Банковой? Но свидетели осла оманского в это легко поверят.
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10.07.2021 16:11 Відповісти
У людей есть свойство врать. В аномальную жару или холод это свойство обостряется и помогает немного охладиться или согреться
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10.07.2021 16:25 Відповісти
Новий прес-секретар Зеленського Никифоров першим своїм вчинком на новому посту збрехав про розмову Нуланд і Єрмака. В.Нуланд з огляду на особисті причини в п'ятницю в першій половині дня не перебувала в будівлі Державного департаменту США, хоча була в публічному розкладі держдепу. По мобілкам розмови між чиновниками такого рангу не проводяться; а Вікторія не повинна забувати, як в 2014-му її непрезентабельна розмова була записана і злита в пресу.
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10.07.2021 16:38 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3629330.html Олигарх, с которым якобы "борется" ЗЕленый мудак, подогнал Вовочке своего пресс-секретаря
Всё, как и предполагалось ранее. Ведущий Ахметовского канала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского.
Теперь смотрите:
▪️премьер-министр Шмыгаль - креатура Ахметова;
▪️5 министров кабмина - бывшие сотрудники структур, связанных с Ахметовым;
▪️канал "Украина-24" даже чаще, чем Г+Г, начал пиарить Зеленского;
▪️новый прес-секретарь презЕдента - ведущий ахметовского "Украина-24".
Недавно Ренат Леонидович заявил: "Я не олигарх, я - инвестор."
Да-да, мы видим. Sharp`s
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10.07.2021 17:09 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3609531.html И почему я не удивлен, что пресс-секретарем Зеленского становится ведущий телеканала Ахметова? …
По-моему, объяснение простое и очевидное. Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло +$ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
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10.07.2021 17:17 Відповісти
А что Ахметов чем-то хуже остальных украинских олигархов? IMHO, любой олигарх - зло, ибо подменяет собой государство, и если государство (хотя бы теоретически) должно заботиться обо всех гражданах, то олигархи (все) заботятся, что естественно, лишь о себе любимых.
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10.07.2021 17:33 Відповісти
проблема в тому, що Зе на Банкову завів беня, але користь від того в першу чергу отримує рижа мразь. Не народ... не країна, не суспільство (і навіть не в другу чергу: там її тримають інші олігархи) - а саме рінах; який, на відмінну від бені, своєю приватною армією весною 2014-го відмовився придушити колабораціонізм та сепаратизм в своїй вотчині.
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10.07.2021 17:53 Відповісти
Ну, я слышал, что даже больше - ДНР организовал Ахметов, а ЛНР - Ефремов после того как Беня сказал, что надо бы "пошерстить" собственность сторонников Януковича. Но Ахметов сумел договориться с Порошенко (тогда-то Гиркин и кинул Славянск и рванул в Донецк, где и разогнал ахметовских), а Ефремов - нет, за что и отсидел 4 года.
Ругать Зе смысла нет - это лишь марионетка. Ругать (если хочется) нужно кукловодов.
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10.07.2021 20:17 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-07-21.html На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин (лучший друг Р.Ахметова, в свое время вице-президент ФК "Шахтер" и президент ПФЛ ФФУ) и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
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10.07.2021 19:02 Відповісти
Там же, вроде, Курченко отметился.
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10.07.2021 20:23 Відповісти
а Т.Козак - у "власності" мертвечука, зокрема, його аналів... ФунтІв вистачає. Але санкції і тюрма мають наздяганяти і ФунтІв, і фактичних власників
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11.07.2021 07:47 Відповісти
Что, гнида, под тобой земля горит ? Побежал к Вике за протекцией ? Нахрен ты ей здался, придурок. Провалившиеся агенты - это шлак, отработанный материал. Перечитывай по ночам УК, статью 111.
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10.07.2021 16:43 Відповісти
Ну и когда визит,брехуны зекретинские?))))или может дерьмак не расслышал...
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10.07.2021 16:51 Відповісти
Госдеп в шоке. Ермак звонил Нуланд из кабинета Зеленского. Теперь линия отключена. Будете звонить через коммутатор МИДаЗеленского второй день нет на работе. Откуда он вчера "разговаривал с Ердоганом", который почти весь день шлялся на строительстве нового канала - загадка ...
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10.07.2021 16:53 Відповісти
Так шо? Не было разговора Ермака с Нуланд? Если так, то это что-то мелко.
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10.07.2021 16:58 Відповісти
Зрадник дЄрьмак.
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10.07.2021 17:38 Відповісти
дЕрьмак наверное уже отстучался своим кремлевским хозяевам о подробностях беседы... а за это на кацапо-каналах в Московии будут чаще крутить "папиков", "сКатов" и прочее квартальное лайно...
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10.07.2021 17:43 Відповісти
воно поїде перетирати...OMG...

Б-же, бережи Україну !


В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2692




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10.07.2021 17:59 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/cena-obmana-pochemu-mozhet-sorvatsya-vizit-zelenskogo-v-ssha-08072021-430575 Хід Коломойським. Чому може зірватися візит Зеленського у США
Візит Зеленського у Вашингтон може бути перенесений навіть не на початок серпня, а на кінець серпня або початок вересня. Або взагалі відкладений на невизначений термін.
Що ще гірше, Вашингтон може зв'язати перенесення візиту з тим, що Зеленський «не виконав домашнє завдання». І головною претензією може бути те, що й досі не поніс покарання за корупцію Ігор Коломойський. Якщо у Вашингтоні вирішать відкласти візит Зеленського, то вони можуть публічно назвати причиною небажання Зеленського карати Коломойського. Фактично це буде звинувачення в толерантності до корупції.
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10.07.2021 18:38 Відповісти
Якщо агорахамія збиражться переймати досвід китайських комуняк, то нахєра йому США??? І нахєра такі чиполіни з буратінами, які заграють з Китаєм, американцям??? Бубочка навмисно намагається зірвати зустріч з Байденом???
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10.07.2021 21:17 Відповісти
Нуланд могла с ним поговорить, только в том случае, если бы Ермак разносил пиццы или пирожки по офисам в центре города.
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10.07.2021 22:37 Відповісти
Зеленій мерзоті - віри немає!!! Єрмак - шпигун, Зеленський - зрадник!!!
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10.07.2021 23:49 Відповісти
 
 