В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і "Північний потік-2"

У продовження регулярного діалогу з американською стороною керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Наголошується, що співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США.

"Андрій Єрмак та Вікторія Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту "Північний потік – 2", - випливає з повідомлення.

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Також зазначено, що Єрмак приділив окрему увагу безпековій ситуації на сході та уздовж кордонів нашої країни та потенційним загрозам у контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

Зі свого боку заступниця Державного секретаря Вікторія Нуланд висловила незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.