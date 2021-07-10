За добу в Києві від коронавірусу померла одна людина, виявлено 150 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 150 хворих на коронавірус. Одна особа померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"150 підтверджених випадків захворювання коронавірусом на добу у столиці. Помер один чоловік. Загалом летальних випадків від коронавірусу - 5203. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 215 573", - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 74 жінки віком від 18 до 85 років, 64 чоловіки віком від 19 до 83 років. А також 4 дівчинки від 5 до 17 років і 8 хлопчиків від 2 до 17 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 8 хворих на коронавірус. А також 35 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 163 особи. Загалом коронавірус подолали 206 531 житель столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 29, у Святошинському - 25 і в Дарницькому районі - 24 випадки", - зазначив Віталій Кличко.