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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від коронавірусу померла одна людина, виявлено 150 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 150 хворих на коронавірус. Одна особа померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"150 підтверджених випадків захворювання коронавірусом на добу у столиці. Помер один чоловік. Загалом летальних випадків від коронавірусу - 5203. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 215 573", - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 74 жінки віком від 18 до 85 років, 64 чоловіки віком від 19 до 83 років. А також 4 дівчинки від 5 до 17 років і 8 хлопчиків від 2 до 17 років.

Читайте також: За добу в Києві виявили 203 нові випадки захворювання на COVID-19, летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

У лікарні столиці госпіталізували 8 хворих на коронавірус. А також 35 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 163 особи. Загалом коронавірус подолали 206 531 житель столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 29, у Святошинському - 25 і в Дарницькому районі - 24 випадки", - зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві від коронавірусу померла одна людина, виявлено 150 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это говорит только об одном - Все уже переболели и их вирусняк не берет, а дополнительную крутую вспышку смертности ожидают от вакцинации на осень.... Вот и весь сложенный пазл..
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10.07.2021 15:30 Відповісти
И тут вы, кацапчики, впереди планеты всей - чемпионы по смертности ЛЕТОМ, когда вирусня везде заихает, а у вас процветает И это при том, что вы не колетесь вакцинами - скотомицин спутник-вектор (на самом деле - вода из лужи) вакциной не считается
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10.07.2021 17:30 Відповісти
150 заболело , и 163 выздоровело - какие проблемы ?
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10.07.2021 15:45 Відповісти
У кацапов попоболь - они хотели, чтоб в Украине была та смертность, что счас на *********. Они очень всех убеждают, что вакцинироваться плохо, маски носить плохо и т.д. и т.п. Но все мечты кацапов сбываются наоборот.
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10.07.2021 17:31 Відповісти
Пидалик, займись мостами, ЖКХ, короче- городскими проблемами а не считай больных!!!!
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10.07.2021 15:53 Відповісти
Це одоробло з відбитим мозком повинно займатися господарською діяльністю, і в першу чергу навести порядок з розкладом руху комунального транспорту, - вдень мінімум пів-години треба очікувати, щоб кудись виїхати. А воно, все ще граючись в коронабісся, анонсує статистику модного захворювання. Цікаво, цей дуропоїд знає, що тести ПЛР, якими, начеб-то, діагностують цю недугу, для цього абсолютно не придатні.
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10.07.2021 15:54 Відповісти
 
 