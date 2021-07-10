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Новини Справа Медведчука
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Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Введені РНБО санкції відносно нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука діють у повному обсязі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що згідно з указом президента України Володимира Зеленського №64/2021, введено в дію рішення РНБО України від 19 лютого 2021 року. Даним рішенням, передбачено застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно В.Медведчука, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України та ін.", - нагадує Данілов.

"Введені санкції відносно Медведчука діють у повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно Медведчука та його активів або те що "санкції не працюють" - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, (вона - ред.) не відповідає дійсності", - додав він.

За його словами, не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про "начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить В. Медведчуку однією з комерційних структур".

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"Всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства знаходяться виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли "творці" корупційно-олігархічної системи", - стверджує секретар РНБО.

Крім цього, він порадив "окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, - не намагатися "порешать" у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення.

"... як і спроби уникнути сплати податків приводять "українських" бізнесменів до необхідності володіти навіть олівцями і білизною - через офшорні компанії, так і намагання уникнути санкцій – явище одного порядку. Тому наші правоохоронці завжди будуть вдячні журналістам і небайдужим громадянам за допомогу в пошуку і поверненні активів осіб, на яких накладено українські санкції", - резюмував Данілов.

Також дивіться: Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зазначив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. З того часу політик перебуває під домашнім арештом.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Медведчук Віктор (1707) санкції (11900) РНБО (2286) фейк (746)


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Топ коментарі
+21
Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении не соответствует действительности, - Данилов - Цензор.НЕТ 9315
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10.07.2021 15:50
+19
Вчера заезжал на на АЗС Мертвейчука она работала! Скоро Данилов скажет что и сборная Украины победила в Евро 2020
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10.07.2021 16:02
+18
Долбанные клоуны продолжают смешить плебс. мудачуковские заправки "глуско" работают в полном обьеме в Киеве - закрыли вывеску тряпкой и никакие клоуны из снбо им не указ. А все потому презек в этой стране - тупорылый наркоман, а его избиратели - быдло.
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10.07.2021 15:57
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Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении не соответствует действительности, - Данилов - Цензор.НЕТ 9315
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10.07.2021 15:50 Відповісти
да-да, "в полном объеме" работают АЗС медведчука))
только не говорите об этом данилову - он и так это ЗНАЕТ.. то как и вислюк оманский - ВСЕГДА брешет...)

Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, возобновила продажу топлива.
Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"А как все красиво начиналось. Обыски СБУ и ГФС, обвинения в прямой связи с Медведчуком, арест и закрытие сети. Но... прошло пару месяцев и все возвращается на свои места. Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива. Вчера заехал и лично убедился. Отгружает все та же ТОВ "Глуско Ритейл", банки платежи проводят, все супер.

Ну а владеет сетью, все тот же Нисан Моисеев который летал с Медведчуком и Козаком в Москву. Что происходит? Дичайшая некомпетентность СБУ и ГФС, которые не могут довести даже такую историю до конца, или это типичны политический договорняк?", - отметил Плинский.
Источник: https://censor.net/ru/p3276312
Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов - Цензор.НЕТ 6455
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10.07.2021 16:43 Відповісти
Просто "полный объем" их прямо пропорционален объему мозга Зе-нарика.
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10.07.2021 15:53 Відповісти
Долбанные клоуны продолжают смешить плебс. мудачуковские заправки "глуско" работают в полном обьеме в Киеве - закрыли вывеску тряпкой и никакие клоуны из снбо им не указ. А все потому презек в этой стране - тупорылый наркоман, а его избиратели - быдло.
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10.07.2021 15:57 Відповісти
Вчера заезжал на на АЗС Мертвейчука она работала! Скоро Данилов скажет что и сборная Украины победила в Евро 2020
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10.07.2021 16:02 Відповісти
Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.
"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", - сообщил он. По его словам, соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
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10.07.2021 16:17 Відповісти
Т.е.его яхта типа "арестована", как вы рассказывали и верить нужно вам а не судовым реестрам? Дебилы непуганые, твою дивизию .....
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10.07.2021 16:03 Відповісти
Данилов а за это прийдется отвечать https://censor.net/ru/news/3276270/ukroboronprom_gosoboronzakaz_zablokirovan_kontrakty_ne_zaklyucheny_vyjivaem_za_schet_eksporta
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10.07.2021 16:05 Відповісти
Хотя может и не прийдется если вы с Зе готовите сдачу Украины Путлеру!,
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10.07.2021 16:07 Відповісти
На проспекте Победы Glusco торгует , как и торговало - только эмблему черной тряпкой закрыли ....
Сколько уже можно вас (пи...доболов) "хватать за язык" ?
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10.07.2021 16:10 Відповісти
Ага.
16:10 https://censor.net/ru/photo_news/3276312/set_azs_glusko_vozobnovila_prodaju_topliva_jurnalist_plinskiyi_foto
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10.07.2021 16:25 Відповісти
Угу...А знаете,что я вменяю в вину Поршенку:1честные выборы,!!!знал ,же,что будет ж@па!!!Лучше бы эти два года орали,что Порох-узурпатор,зато страна жила бы!!!
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10.07.2021 16:34 Відповісти
Классика, блин: зебилы обвиняют пороха что он дал им на честных выборах выбрать своего наркомана
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10.07.2021 17:04 Відповісти
На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлургических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича. Близкие контакты в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. В санкционном списке Украины не числится
И после этого я должен верить Данилову ?
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10.07.2021 17:23 Відповісти
Разговоры Данилова о фейке-фейк.
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10.07.2021 17:27 Відповісти
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10.07.2021 22:17 Відповісти
Фейк-это Зеленский президент.
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10.07.2021 17:44 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-07-21.html На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
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10.07.2021 18:58 Відповісти
Ветеран АТО Михаил Майман: «Встретил депутата Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate. Отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тысяч долларов за 10 дней. Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет».
https://www.youtube.com/watch?v=2j0xuR3QC7M
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10.07.2021 20:50 Відповісти
Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов - Цензор.НЕТ 1606
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10.07.2021 23:35 Відповісти
Наша власть наверное постоянно пребывает за кордоном и машины свои заправляет там. А может быть ездят на электромобилях и редко попадают на заправку. В таком случае у них ещё произойдёт прозрение.
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11.07.2021 14:58 Відповісти
 
 