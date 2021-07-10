Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Введені РНБО санкції відносно нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука діють у повному обсязі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що згідно з указом президента України Володимира Зеленського №64/2021, введено в дію рішення РНБО України від 19 лютого 2021 року. Даним рішенням, передбачено застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно В.Медведчука, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України та ін.", - нагадує Данілов.

"Введені санкції відносно Медведчука діють у повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно Медведчука та його активів або те що "санкції не працюють" - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, (вона - ред.) не відповідає дійсності", - додав він.

За його словами, не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про "начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить В. Медведчуку однією з комерційних структур".

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"Всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства знаходяться виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли "творці" корупційно-олігархічної системи", - стверджує секретар РНБО.

Крім цього, він порадив "окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, - не намагатися "порешать" у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення.

"... як і спроби уникнути сплати податків приводять "українських" бізнесменів до необхідності володіти навіть олівцями і білизною - через офшорні компанії, так і намагання уникнути санкцій – явище одного порядку. Тому наші правоохоронці завжди будуть вдячні журналістам і небайдужим громадянам за допомогу в пошуку і поверненні активів осіб, на яких накладено українські санкції", - резюмував Данілов.

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Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зазначив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. З того часу політик перебуває під домашнім арештом.