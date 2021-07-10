У межах програми "Доступна іпотека 7%" видано кредитів на 448 млн грн, - Шмигаль

У межах програми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки видали 526 кредитів на 448 мільйонів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що на стадії узгодження перебувають близько 900 заявок на понад 730 мільйонів гривень.

Читайте також: Понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", - Шмигаль

"Все більше українців отримують доступні квадратні метри. У найближчій перспективі очікується розширення інструментів доступної іпотеки за рахунок нових програм", - зазначив глава уряду.