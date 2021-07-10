У межах програми "Доступна іпотека 7%" видано кредитів на 448 млн грн, - Шмигаль
У межах програми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки видали 526 кредитів на 448 мільйонів гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він також повідомив, що на стадії узгодження перебувають близько 900 заявок на понад 730 мільйонів гривень.
"Все більше українців отримують доступні квадратні метри. У найближчій перспективі очікується розширення інструментів доступної іпотеки за рахунок нових програм", - зазначив глава уряду.
Топ коментарі
+5 Yaroslav777
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+4 Super Gut
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+3 Small Jerboa
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450 млн - это в среднем 450 квартир.
Если предположить, что их получат только в областных центрах, то это по 20 квартир на город. Это капля в море.
Ты реально думаешь, что при таком количестве это не будут только свои люди с чистой высокой зарплатой (судьи, прокуроры, директора госпредприятий и тд), которым надо правильно отчитаться за очередной "доход"?
Потому что если б решено было украсть больше денег налогоплательщиков, то они б своей дешевой ипотекой при высокой инфляции ещё б и взвинтили к тому же цены на жильё, как это сделали на рабсии.
чи це може польська іпотека під 2, 1 % на 23 роки ...
п.с
в зЄгівно і кидати нічого не потрібно ...
16 млн. $, по 50 тыс. за квартиру в среднем.
300 семей взяли ипотеку. Это провал.