Учора від кулі російського снайпера поблизу Золотого загинув воїн 24-ї ОМБр Володимир Яськів. ФОТО

Учора, 9 липня, в районі населеного пункту Золоте Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером, загинув Володимир Богданович Яськів, 1977 року народження, уродженець смт Великі Бірки Тернопільської області, старший солдат, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 24-ї ОМБр.

"Вчора, 09 липня 2021 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте, загинув наш побратим - старший солдат Яськів Володимир Богданович. Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям", - випливає з повідомлення.

Читайте також: За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС

"Побратими та командування підрозділу, де Володимир Богданович проходив службу вже півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів", - зазначають у 24-й ОМБр.

"Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну. Вічна пам'ять тобі, Воїне!", - зазначається у повідомленні.