"Ще є всі шанси зупинити "Північний потік-2". Спекуляції на тему, що він вже майже готовий, перебільшені", - Жовква

В Офісі президента вважають перебільшеними спекуляції на тему добудови газопроводу "Північний потік-2", зазначаючи, що проєкт все ще можна зупинити.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 10 липня, заявив заступник глави Офісу президента (ОПУ) Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде обговорюватися питання компенсації щодо "Північного потоку-2" на зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена наприкінці липня у Вашингтоні, Жовква відповів: "Ми не говоримо про компенсацію, ми не торгуємо національними інтересами України, ми не торгуємо нашою енергетичною безпекою. Ще є всі шанси зупинити "Північний потік-2". Спекуляції на тему, що він вже майже готовий, перебільшені", - сказав Жовква.

За його словами, проєкт газопроводу може бути зупинений на будь-якому етапі, так, "як він був зупинений ще в 2019 році".

"Ми будемо наполягати у розмові з нашими партнерами, що "Північний потік-2 " - це загроза не тільки Україні, не тільки країнам Східної Європи, а це загроза тим країнам, які можуть отримати залежність від російського газу і отримати інструмент шантажу, яким стане цей проєкт", - зазначив заступник голови ОПУ.

На думку Жовкви, газопровід "має мало спільного з економікою, але містить важливу геополітичну складову".

Він також не не відкидає, що реалізація проєкту може стати важелем для шантажу України щодо Донбасу з боку РФ.

"Те, що ці питання пов'язані, - це правда, бо за цими питаннями стоїть одна країна - країна, яка здійснює агресію на Донбасі, яка вкладає всі зусилля в будівництво "Північного потоку"... Не відкидаємо, що, наприклад, услід за питаннями концентрації військ навколо України у квітні можуть виникнути нові концентрації восени, - припустив Жовква. - Це, на жаль, бачать не всі наші партнери в Західній Європі, але нам залишається ще інтенсивніше їх переконувати".