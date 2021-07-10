УКР
Новини
"Ще є всі шанси зупинити "Північний потік-2". Спекуляції на тему, що він вже майже готовий, перебільшені", - Жовква

В Офісі президента вважають перебільшеними спекуляції на тему добудови газопроводу "Північний потік-2", зазначаючи, що проєкт все ще можна зупинити.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 10 липня, заявив заступник глави Офісу президента (ОПУ) Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде обговорюватися питання компенсації щодо "Північного потоку-2" на зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена наприкінці липня у Вашингтоні, Жовква відповів: "Ми не говоримо про компенсацію, ми не торгуємо національними інтересами України, ми не торгуємо нашою енергетичною безпекою. Ще є всі шанси зупинити "Північний потік-2". Спекуляції на тему, що він вже майже готовий, перебільшені", - сказав Жовква.

Читайте також: В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і "Північний потік-2"

За його словами, проєкт газопроводу може бути зупинений на будь-якому етапі,  так, "як він був зупинений ще в 2019 році".

"Ми будемо наполягати у розмові з нашими партнерами, що "Північний потік-2 " - це загроза не тільки Україні, не тільки країнам Східної Європи, а це загроза тим країнам, які можуть отримати залежність від російського газу і отримати інструмент шантажу, яким стане цей проєкт", - зазначив заступник голови ОПУ.

На думку Жовкви, газопровід "має мало спільного з економікою, але містить важливу геополітичну складову".

Він також не не відкидає, що реалізація проєкту може стати важелем для шантажу України щодо Донбасу з боку РФ.

Читайте також: Байден як і раніше вважає "Північний потік-2" поганою угодою та обговорить це питання з Меркель 15 липня у Вашингтоні, - Псакі

"Те, що ці питання пов'язані, - це правда, бо за цими питаннями стоїть одна країна - країна, яка здійснює агресію на Донбасі, яка вкладає всі зусилля в будівництво "Північного потоку"... Не відкидаємо, що, наприклад, услід за питаннями концентрації військ навколо України у квітні можуть виникнути нові концентрації восени, - припустив Жовква. - Це, на жаль, бачать не всі наші партнери в Західній Європі, але нам залишається ще інтенсивніше їх переконувати".

росія (67219) Північний потік (2476) Офіс Президента (2052) Жовква Ігор (170)
Топ коментарі
+5
****** всрались.
10.07.2021 17:05 Відповісти
+4
"это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа" Источник: https://censor.net/ru/n3276320"
А по нашей трубе они зависимость получить не могут?
10.07.2021 17:22 Відповісти
+3
Британская подлодка может очень быстро и эффективно решить эту проблему
10.07.2021 17:11 Відповісти
****** всрались.
10.07.2021 17:05 Відповісти
Шмигаль бреше?
10.07.2021 17:05 Відповісти
Британская подлодка может очень быстро и эффективно решить эту проблему
10.07.2021 17:11 Відповісти
СКОЛЬКО МОЖНО НЕСТИ ФУЙНЮ?
10.07.2021 17:19 Відповісти
Теперь благодаря зебилу у нас не будет в бюджете каждый год по 3 лярда$ за транзит
10.07.2021 17:21 Відповісти
За задачу нацинтересов клоуну уже занесли((
10.07.2021 18:25 Відповісти
так наоборот хорошо. от агрессора бабло не будем получсать
10.07.2021 18:44 Відповісти
Понимаешь, Васин сын, в данной ситуации, когда от орков прилетает железо, а головзебил видит мир и "достойно" на международной арене представляет страну, то лучше иметь запасной парашют в виде трубы+ бабло
10.07.2021 19:19 Відповісти
так наоборот хорошо. мы от них не будем зависеть. и сможем вломить пестюлей
10.07.2021 19:27 Відповісти
Каких вломить, ВАЗелин уже смазался?!
10.07.2021 19:45 Відповісти
Не треба на вувузєлу стрілки переводити. Відмашку на добудову потоку дав великий друх України козак байда. А іще недавно "корінний киянин" блінкінд казав, що добудова сп-2 не суперечить інтересам США. Забули, вилупки з фонду "виродження"?
10.07.2021 21:37 Відповісти
"это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа" Источник: https://censor.net/ru/n3276320"
А по нашей трубе они зависимость получить не могут?
10.07.2021 17:22 Відповісти
Гарантия постройки СП-2 это Зеленский
10.07.2021 17:23 Відповісти
Не очень сильный аргумент, скорее это отсутствие альтернативных способов доставки газа ведет к шантажу одной страной других стран потребителей, а зависимость как не доставляй является постоянной величиной.
10.07.2021 18:14 Відповісти
он дешевле, там нет платы за транзит😆
11.07.2021 23:16 Відповісти
Да всем понятно, что СП-2 экономически очень выгоден Германии, он короче чем через Украину, не нужно платить за транзит Украине, Словакии, Чехии. На СП 2 стоит одна мощная современная компресорная станция, а не несколько устаревших на территории Украины.
Этот проект не выгоден только Украине, мы теряем 2-3 миллиарда на транзите и возможно с 2024 года придеться физичечки качать газ с Запада, а не покупатььвиртуальным реверсом. Ну и конечно это дает Пукину возможность проводить ограниченную военную операцию на Украине без прекращения поставок газа в Европу. Я не верю в полномасштабное вторжение, тогда ЕС реально может ваести эмбарго на поставки газа и нефти из России.
10.07.2021 19:26 Відповісти
Оплата за транзит газа - 1,4 ярда. Газпром немного документ сверх обязательных 40 миллиардов кубов, так что всего за год будет 1,5 миллиардов. Макогон говорит, что обслуживание трубы стоит около миллиарда. Ну, пусть он привирает и реально обслуживание стоит миллионов 700. В любом случае доходов остаётся не так много.
Отчего же такой хай? Ну, да реверс на сегодня виртуальный, но в самом плохом случае никто не запрещает покупать газ напрямую у Газпрома. Тот вполне готов и даже озвучил "европейскую" цену - цена хаба в Баумгартене + 15%. Сейчас газ Украина покупает по этой же цене плюс 15% западным трейдерам, которая делится между ними и украинскими властями.
Может в этом причина. А в военную операцию России я тоже не верю, даже в ограниченную. Не за чем - Путин уже добился в Украине всего, что ему надо.
10.07.2021 21:11 Відповісти
там еще потери будут на то, что закончится виртуальный реверс, и цена на газ подскочит, придется из бюджета компенсировать субсидиями людям которые не смогут платить за газ, это тоже в приличную сумму выльется
11.07.2021 23:19 Відповісти
Сомнительно. На вчера 44 км осталось. За два дня уложено 2,6 км. Это пиковая скорость работы "Фортуны" (второе судно стоит без действий), но даже если взять за среднее 1 км в день и что второе судно так и не присоединится к работе, через 1,5 месяца укладку завершат. И потом, чисто технически - одну нитку то уже завершили полностью.
10.07.2021 22:38 Відповісти
С "Академиком Черским" какие-то проблемы. Сейчас он будет укладывать 2,6 км оставшиеся от работы "Фортуны" в прошлом году. Причем работать будет с якорей Похоже, ему динамическое позиционирование со спутников отрубили. Как-бы там ни было, к началу сентября закончат. Германия на все это подписалась и продавливает.
10.07.2021 23:15 Відповісти
Щось агенти кремля останнім часом намагаються приспати пильність громадськості.
10.07.2021 23:17 Відповісти
 
 