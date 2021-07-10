Вкрай важливо під час розрахунку базової ціни для рентних платежів за руду мінусувати логістику, - ІнГЗК

Вартість доставки залізної руди в Китаї може становити до половини вартості самої руди. Саме тому дуже важливо не враховувати вартість логістики під час розрахунку базової ціни для рентних платежів за руду.

Про це заявив директор Інгулецького ГЗК Владислав Кривуля. "Минулого року ми і продали в Китай 22% всієї руди. Але основну частину руди ми продавали на український ринок. Транспортні витрати у нас становлять понад 30% у ціні руди. Водночас минулий рік був непоганим. А коли низький ринок, то тоді транспортні витрати в Китаї становлять до половини ціни руди", - пояснив він.

Саме тому, за його словами, так важливо враховувати цей нюанс, розраховуючи вартість рентних платежів. "Тому вкрай важливо під час розрахунку базової ціни для розрахунку рентних платежів віднімати залізничний тариф, логістику Україною і морський фрахт. Це вкрай важливо", - підкреслив Кривуля.

Раніше глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Володимир Ткаченко заявив, що українські підприємства не поставляють руду в Китай, а тому під час формування ренти на українському руду з вартості необхідно виключити транспорті витрати, закладені на доставку руди в цю країну.

Як відомо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України. Цей проєкт передбачає підвищення податків для низки галузей, а також зміну формули для розрахунку базової ціни для розрахунку рентних платежів. Зокрема, уряд пропонує використовувати для розрахунку IODEX 62% FE CFR China за даними агентства Platts, тобто індекс цін у Китаї.

У компанії "Феррекспо Сервіс" натомвсть заявили, що з нової формули ренти на залізну руду, яку пропонується ввести в законопроєкт №5600, необхідно виключити транспортну складову, оскільки це є дискримінацією.