Ворог від початку доби 10 липня 9 разів порушував перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 10 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що поблизу Донецька, противник відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.

А біля Водяного на Приазов'ї - з артилерійських систем калібру 122 мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру".

"У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників із мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - резюмували в штабі ООС.

