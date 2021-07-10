УКР
Новини Агресія Росії проти України
513 6

Ворог від початку доби 10 липня 9 разів порушував перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 10 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що поблизу Донецька, противник відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.

А біля Водяного на Приазов'ї - з артилерійських систем калібру 122 мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру".

"У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників із мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - резюмували в штабі ООС.

обстріл (30340) Донбас (22359) операція Об’єднаних сил (6725)
...при перемирии с врагом -- потерь нет!
Или как?
показати весь коментар
10.07.2021 18:02 Відповісти
внутренние враги.
т.е. не укроДРГ по указке из Вашингтона?
показати весь коментар
10.07.2021 18:17 Відповісти
Цензор! Навіщо ви публікуєте цю проміжну інформацію, якщо завтра зранку може бути щось на зразок того що було сьогодні зрвнку:

"
За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС
10.07.21 08:092057..."

Візьміть за правило публікувати інформацію "за минулу добу" і все!
показати весь коментар
10.07.2021 18:17 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2021 18:28 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/10/yakshho-ye-pragnennya-dopomogty-armiyi-nihto-tebe-ne-zupynyt-poroshenko-razom-z-volonteramy-splely-maskuvalni-sitky-dlya-frontu/ Волонтерські будні на вихідний день. В Офісі партії «Європейська Солідарність» субота 10-07-2021 знову драйвова і продуктивна - більше сотні волонтерів зібралися разом, щоб плести маскувальні сітки для фронту. Гроші на матеріали теж збирали разом. За півдня сплели чотири велетенські сітки розміром 9 на 12 метрів. Знавці кажуть - поодинці зазвичай таку одну сітку плетуть тиждень.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував волонтерам, які з самого ранку в суботу долучилися до роботи. «Перше за все, я хочу подякути всім волонтерам, які у цей суботній день присвятили цілий день, з 10-ї ранку, а нас тут більше сотні, тому, що ми виробляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської огранізації. І перед відбуттям на чергову ротацію ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд, і наші були під надійним захистом», - говорить Порошенко.
П'ятий Президент зауважив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони, на жаль, не купує маскувальні сітки для фронту. «Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Так само подякувати й тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
Команда Порошенка наразі опікується забезпеченням чотирьох бригад, повідомив п'ятий Президент. «Нашою координацією зараз охоплено вже 4 бригади. 2 - щодо системи відеоспостереження. І дві - щодо постачання обладнання, починаючи від генераторів», - нагадав Порошенко.
показати весь коментар
10.07.2021 18:47 Відповісти
Владу - нікому. Про надписи на парканах і їх сакральність.
https://www.youtube.com/watch?v=jXf7j0LWtU8
показати весь коментар
10.07.2021 19:18 Відповісти
 
 