Ворог від початку доби 10 липня 9 разів порушував перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 10 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм.
Неподалік населеного пункту Водяне, що поблизу Донецька, противник відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.
А біля Водяного на Приазов'ї - з артилерійських систем калібру 122 мм.
Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру".
"У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників із мінометів 82-го калібру.
Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - резюмували в штабі ООС.




П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував волонтерам, які з самого ранку в суботу долучилися до роботи. «Перше за все, я хочу подякути всім волонтерам, які у цей суботній день присвятили цілий день, з 10-ї ранку, а нас тут більше сотні, тому, що ми виробляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської огранізації. І перед відбуттям на чергову ротацію ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд, і наші були під надійним захистом», - говорить Порошенко.
П'ятий Президент зауважив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони, на жаль, не купує маскувальні сітки для фронту. «Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Так само подякувати й тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
Команда Порошенка наразі опікується забезпеченням чотирьох бригад, повідомив п'ятий Президент. «Нашою координацією зараз охоплено вже 4 бригади. 2 - щодо системи відеоспостереження. І дві - щодо постачання обладнання, починаючи від генераторів», - нагадав Порошенко.
