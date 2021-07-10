Ми хочемо, щоб у кожному офісі глав іноземних держав була людина, яка займається питаннями "Кримської платформи", - Жовква

Саміт "Кримської платформи" не буде проведено заради саміту, унаслідок його проведення запрацює повноцінний офіс платформи, роботу якого цього ж дня зможуть оцінити лідери держав, які приїдуть на саміт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 10 липня, заявив заступник глави Офісу президента (ОПУ) Ігор Жовква.

"Кожного партнера, який приїде на цей саміт, проситимемо щодо того чи іншого формату залучення. Це може бути експертне залучення, обмін інформацією, фінансова допомога. Ми хочемо, щоб у кожному уряді або офісі керівника держави була окрема посадова особа, до портфоліо якої входили б питання діяльності "Кримської платформи", - сказав Жовква.

Він зазначив, що вже є домовленості з деякими країнами про таких представників.

"Офіс "Кримської платформи" в щоденному режимі 24/7 моніторитиме ситуацію в окупованому Криму щодо прав людини, щодо економіки, щодо екології, щодо військових питань", - розповів Жовква.

Він підкреслив, що формат платформи став необхідним після того, як президент України Володимир Зеленський "кілька разів безрезультатно намагався порушити питання деокупації Криму на міжнародних майданчиках", зокрема під час саміту країн "нормандської четвірки" у 2019 році.

"Лише на сьомий рік після агресії Росії, яка почалася з Криму, прийнято стратегію деокупації Криму, і там, у цій стратегії, значна частина стосується зовнішньополітичних зусиль і допомоги наших партнерів щодо деокупації півострова. Частиною таких зусиль і стала "Кримська платформа", - резюмував Жовква .

