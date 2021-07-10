УКР
Ми хочемо, щоб у кожному офісі глав іноземних держав була людина, яка займається питаннями "Кримської платформи", - Жовква

Ми хочемо, щоб у кожному офісі глав іноземних держав була людина, яка займається питаннями
Фото: bituk.media

Саміт "Кримської платформи" не буде проведено заради саміту, унаслідок його проведення запрацює повноцінний офіс платформи, роботу якого цього ж дня зможуть оцінити лідери держав, які приїдуть на саміт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 10 липня, заявив заступник глави Офісу президента (ОПУ) Ігор Жовква.

"Кожного партнера, який приїде на цей саміт, проситимемо щодо того чи іншого формату залучення. Це може бути експертне залучення, обмін інформацією, фінансова допомога. Ми хочемо, щоб у кожному уряді або офісі керівника держави була окрема посадова особа, до портфоліо якої входили б питання діяльності "Кримської платформи", - сказав Жовква.

Читайте також: "Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив Путін, - Кулеба

Він зазначив, що вже є домовленості з деякими країнами про таких представників.

"Офіс "Кримської платформи" в щоденному режимі 24/7 моніторитиме ситуацію в окупованому Криму щодо прав людини, щодо економіки, щодо екології, щодо військових питань", - розповів Жовква.

Читайте також: Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США

Він підкреслив, що формат платформи став необхідним після того, як президент України Володимир Зеленський "кілька разів безрезультатно намагався порушити питання деокупації Криму на міжнародних майданчиках", зокрема під час саміту країн "нормандської четвірки" у 2019 році.

"Лише на сьомий рік після агресії Росії, яка почалася з Криму, прийнято стратегію деокупації Криму, і там, у цій стратегії, значна частина стосується зовнішньополітичних зусиль і допомоги наших партнерів щодо деокупації півострова. Частиною таких зусиль і стала "Кримська платформа", - резюмував Жовква .

Читайте також: "Ще є всі шанси зупинити "Північний потік-2". Спекуляції на тему, що він вже майже готовий, перебільшені", - Жовква

Жовква Ігор Кримська платформа
+7
и шо? думаешь вменяемые руководители вменяемых стран согласятся на то, чтобы в их офисах открыто работали сотрудники ГРУ и ФСБ? Ты серьезно так думаешь?
10.07.2021 18:36 Відповісти
+5
Очень правильный вопрос задал. Специально для зебилов расшифрую - какого вы лезете в управление чужого государства, пристраивая каких-то кураторов крымской платформы в "офис" (не факт, что еще где-то есть идиоты с офисом главы государства вместо администрации), если вы , рукожепые, не в состоянии навести порядок в своей стране или хотя бы не уничтожать те остатки порядка, сделанные за вас на протяжении 30 лет.
10.07.2021 18:55 Відповісти
+4
что,не всех родственников пристроили?
10.07.2021 18:27 Відповісти
что,не всех родственников пристроили?
10.07.2021 18:27 Відповісти
Що, досі не розумієте написане?
10.07.2021 18:31 Відповісти
Очень правильный вопрос задал. Специально для зебилов расшифрую - какого вы лезете в управление чужого государства, пристраивая каких-то кураторов крымской платформы в "офис" (не факт, что еще где-то есть идиоты с офисом главы государства вместо администрации), если вы , рукожепые, не в состоянии навести порядок в своей стране или хотя бы не уничтожать те остатки порядка, сделанные за вас на протяжении 30 лет.
10.07.2021 18:55 Відповісти
Для себе розшифровуй.
13.07.2021 19:40 Відповісти
Щоб у кожному офісі сидів агент кремля.
10.07.2021 20:13 Відповісти
Чудова ідея- ця платформа має бути постійною скабкою у дупі для тих, хто сьгодні закриває очі на те, що Крим окупований рашкою.
10.07.2021 18:30 Відповісти
и шо? думаешь вменяемые руководители вменяемых стран согласятся на то, чтобы в их офисах открыто работали сотрудники ГРУ и ФСБ? Ты серьезно так думаешь?
10.07.2021 18:36 Відповісти
ты дурак?
10.07.2021 18:40 Відповісти
не, он конченый зебил. Это хуже
10.07.2021 18:55 Відповісти
Это ж сколько вывесок с надписью ГРУ надо будет изготовить?
10.07.2021 18:37 Відповісти
рабочие места откроются,на каждое районное отделение писать районная крымская платформа
10.07.2021 18:41 Відповісти
Можна вивіску "Козирь" №1,2,3...
10.07.2021 20:15 Відповісти
всех мажоров пристроить ? ну тогда нужно и районные крымские платформы открывать, гнусь и цинизм
10.07.2021 18:39 Відповісти
Швец бьет тревогу о тайном соглашении зеЕрмаковщины с Китаем , как СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ -почему молчит оппозиция , вова уходит от стратегического партнерства с НАТО - ВРАГА КИТАЯ
Стратегическое соглашение Зеленского с Китаем / Афганистан / соловьиный "генерал СВР" / Видео № 15
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel
10.07.2021 18:40 Відповісти
вопросы(?) Крымской платформы, -Жовква./ Жовква не в курсе дела. В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба. И эту херню , этот пузырь от воровского кодлана Коломойского оплачивает не кодлан. Оплачивает казна.
10.07.2021 18:48 Відповісти
Очень скромное желание. При всем патриотизме и любви к Родине, хочется ответить - хотеть не вредно!
10.07.2021 18:56 Відповісти
Мы хотим, чтобы в каждом офисе глав иностранных государств был человек, курирующий вопросы Крымской платформы, - Жовква
Радионяня? -- есть такая передача... *)
10.07.2021 19:01 Відповісти
Крым -- (пардон за крамолу) -- это не виртуальная платформа, а реальная российская территория! И без боя её кацапы не отдадут.

...Крымская Платфрома...? -- ну, это, типа -- чистый Архимед: Тело впэртое у воду, вытесняет на свободу, силой выпертой воды тела, впэртого туды.
Хочешь мира -- готовься к войне. (с)
...мне это ближе и понятней...

Крым -- это Украина! ...был и, должен снова стать и быть.
10.07.2021 19:11 Відповісти
...да, уж...хотеть не вредно...но, очень хотелось бы увидеть ответную реакцию на такое хотение от руководителей других стран...
10.07.2021 19:11 Відповісти
и что они будут делать,изо дня в день? за что бабло получать?
10.07.2021 19:18 Відповісти
Ага. Инвестняня.
10.07.2021 20:20 Відповісти
Хвора людина. Марить. Чому іноземні держави повинні витрачати кошти на дурниці
10.07.2021 20:24 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zhest-nedoveriya-kak-kent-vmesto-kvin-budet-usilenno-nadzirat-za-bankovoy-07072021-430431 Жест недовіри. Як Кент замість Квін буде посилено наглядати за Банковою Великий переполох в Офісі президента викликала новина про те, що посольство США в Україні тимчасово очолить Джордж Кент замість Христини Квін. Кент страшний для Банкової тим, що він прекрасно знає ті реалії, які були до Зеленського. І Банкова розуміє, що їй краще навіть не намагатися розповідати Кенту казки про те, що при попередниках все було погано і що всі реформи, включаючи судову і антикорупційну, почалися тільки при Зеленському. Так що в ролі наглядача Джордж Кент буде більш жорстким, ніж Христина Квін. А крім того, він може бути ще і ревізором або навіть розслідувачем. Вашингтон продемонстрував, що він не довіряє Банковій настільки, що саме зараз надіслав до Києва ще більш жорсткого наглядача.
10.07.2021 20:48 Відповісти
‎10.‎07.‎2021

Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
Молодцы, зеслуги , ох молодцы . Билят
10.07.2021 21:34 Відповісти
Какой бред! Чтобы он и делали обязательно опозорятся.
10.07.2021 22:06 Відповісти
Ми бажаємо, ми гадаємо, ми хочемо ... але їм воно навіщо? Надайте нам ПДЧ. Візьміть нас до НАТО, до ЕС. Ви працюйте, а ми будемо відпочивати, знімати дурнуваті відосики та красти. Добре чужими руками розгрібати лайно в якому опинились завдяки "молодому й енергійному" керуванню.
10.07.2021 22:12 Відповісти
Нет направления, где бы эти зеленожопые макаки не обделались...каждый день -новый бред, похлеще предыдущего...
10.07.2021 23:12 Відповісти
Себто, за задумом ОП - кожна країна має увести (звісно ж і оплачувати) у своєму посольстві окрему посадову особу, відповідальну за виконання положень і пунктів т.з. "кримської платформи"? Це, щоб пан Єрмак міг любого часу викликати цю посадову особу, грюкнути кулаком і спитати ".об вашу мать, чому ви досі нам не повернули Крим?"
А далі, мабуть варто вимагати уведення аналогічних посад при амбасардах "відповідальних за вступ України до НАТО". І, відповідно, питати - "а чому це ми, ***, досі не в НАТО?"
А ще - увести посаду, відповідального, щоб Україну усі, повсюду і весь час не посилали (вибачте) *****...
11.07.2021 10:19 Відповісти
 
 