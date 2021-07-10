Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко оприлюднив результати кампанії вакцинації в Україні станом на 10 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ляшко зазначив: "Сьогодні мали велику zoom-зустріч із лікарями первинки - нашим "фронтлайн" кампанії вакцинації проти COVID-19! Насамперед подякував усім за роботу. Цього тижня маємо 3 рекорди за кількістю щеплень за день: 7 липня - 104 680, 8 липня - 109 160, ️9 липня - 114660.

Наразі в Україні зроблено 1,3 млн щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) , Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech -1 млн. Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу - 2 277 226 українців, а повністю вакциновано 1 143 442".

Він продовжив: "Ми підготували 702 мобільні бригади, які переважно вакцинують групи професійного ризику і організовані колективи. Навчили медичних працівників для понад 3 тисяч пунктів вакцинації на території всієї країни. Вже працюють близько 200 центрів масової вакцинації. Звертаюся до вже вакцинованих і просто відповідальних громадян: подбайте про своїх старших рідних і близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть у найближчий пункт щеплення. Іноді досить просто сказати, що це важливо, надихнути їх на рішення обрати вакцинацію, обрати безпечний захист від COVID-19".

"Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтеся цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтеся, щойно у вас буде така можливість. Тільки разом ми зможемо мінімізувати наслідки пандемії", - резюмував Ляшко.

