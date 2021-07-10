УКР
Коронавірус і карантин
Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко оприлюднив результати кампанії вакцинації в Україні станом на 10 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ляшко зазначив: "Сьогодні мали велику zoom-зустріч із лікарями первинки - нашим "фронтлайн" кампанії вакцинації проти COVID-19! Насамперед подякував усім за роботу. Цього тижня маємо 3 рекорди за кількістю щеплень за день: 7 липня - 104 680, 8 липня - 109 160, ️9 липня - 114660.

Наразі в Україні зроблено 1,3 млн щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) , Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech -1 млн. Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу - 2 277 226 українців, а повністю вакциновано 1 143 442".

Читайте також: Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Він продовжив: "Ми підготували 702 мобільні бригади, які переважно вакцинують  групи професійного ризику і організовані колективи. Навчили медичних працівників для понад 3 тисяч пунктів вакцинації на території всієї країни. Вже працюють близько 200 центрів масової вакцинації. Звертаюся до вже вакцинованих і просто відповідальних громадян: подбайте про своїх старших рідних і близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть у найближчий пункт щеплення. Іноді досить просто сказати, що це важливо, надихнути їх на рішення обрати вакцинацію, обрати безпечний захист від COVID-19".

"Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтеся цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтеся, щойно у вас буде така можливість. Тільки разом ми зможемо мінімізувати наслідки пандемії", - резюмував Ляшко.

Читайте також: Через низькі темпи вакцинації Україні загрожує спалах штаму коронавірусу "Дельта", - епідеміолог Александрін

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
10.07.2021 19:13 Відповісти
10.07.2021 19:15 Відповісти
10.07.2021 19:25 Відповісти
10.07.2021 19:13 Відповісти
Этотттупить не будет и куртками за €10 тыс отсвечивать не станет.
10.07.2021 19:16 Відповісти
Вам, кацапам, на месте из лужи разливают.
10.07.2021 19:30 Відповісти
докажи оман потiм ляпай
ти знов прилiзла узькочєлюстна?
10.07.2021 20:59 Відповісти
закройся а кращe ноги розставляй пушeчнe клeпай
11.07.2021 12:13 Відповісти
10.07.2021 19:15 Відповісти
Движенье -- всё, цель -- ничто!
Л.Д.Троцкий
10.07.2021 19:43 Відповісти
за планом вжe повинно бути:
за 04: 2 600 000
за 05: 5 600 000
за 06: 5 600 000
а маємо лишe 2 800 000 (I) та 1 140 000 (II) Ляшко сплюсував i отримав 3 млн
10.07.2021 20:49 Відповісти
10.07.2021 19:25 Відповісти
Все к чему прикасаются зеленые рагули превращается в дерьмо. Так было с короновирусным фондом в разгар пандемии, так сейчас с вакцинацией. За полгода вакцинировано аж 1.4 млн человек из 35 млн.
10.07.2021 19:33 Відповісти
ти не знаєш хто при владі? при владі не рогулі, при владі КУГУТИ. чи тобі за "рогуля" на масло накапає?
10.07.2021 20:52 Відповісти
Пирамида Зеленского: Кто не умер -- я не виноват!
...а Германия корячится в карантинных судорогах...*)
10.07.2021 19:40 Відповісти
А обещал ведь 5 млн. прививок в месяц в июне... Балабол, как и его хозяева..
10.07.2021 19:57 Відповісти
5 600 000 це за планом вакцинації кожен місяць повинно бути. Ляшко наче обіцяв 5 млн до кінця серпня, бо припіздент ляпнув, що усі 70% до дня Незалежності уколять.
10.07.2021 20:56 Відповісти
7.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов.
10.07.2021 20:12 Відповісти
де таке накопав?
10.07.2021 20:57 Відповісти
Официалка МОЗ. Сравните количество завезённой и вколотой.
10.07.2021 21:11 Відповісти
порiвнюю ось тут i нe маю твоiх фантазiй
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
10.07.2021 21:21 Відповісти
Очень "честный" орган. Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8369
Можите использовать для информации и и этот сайт https://kvartal95.com/ua/ Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8369
10.07.2021 21:25 Відповісти
згрузи в excel усi поставки i нe ляпай єрунду
10.07.2021 21:32 Відповісти
тоді на моз теж забий бо дані співпадають
10.07.2021 21:33 Відповісти
і дай нарешті лінк на твою параною від Моз
10.07.2021 21:36 Відповісти
порiвнюю ось тут i нe маю твоiх фантазiй

Та да при современном развитии печатного дела ...( и IT) я вам охотно верю
10.07.2021 22:02 Відповісти
у тeбe є доступ до оригiнальних докумeнтiв? тодi нe ляпай
11.07.2021 01:04 Відповісти
Простая арифметика.
10.07.2021 21:12 Відповісти
Ukraine 3%
https://fortune.com/2021/06/09/covid-vaccine-rates-world-map-vaccination-by-country/?queryly=related_article

Honduras 3.7%
11.07.2021 10:38 Відповісти
Poland 39.2%
Romania 23.2%
Moldova 9.1%
провакцинованоСтаном на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5368
11.07.2021 10:40 Відповісти
 
 