Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко
Глава МОЗ Віктор Ляшко оприлюднив результати кампанії вакцинації в Україні станом на 10 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ляшко зазначив: "Сьогодні мали велику zoom-зустріч із лікарями первинки - нашим "фронтлайн" кампанії вакцинації проти COVID-19! Насамперед подякував усім за роботу. Цього тижня маємо 3 рекорди за кількістю щеплень за день: 7 липня - 104 680, 8 липня - 109 160, ️9 липня - 114660.
Наразі в Україні зроблено 1,3 млн щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) , Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech -1 млн. Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу - 2 277 226 українців, а повністю вакциновано 1 143 442".
Він продовжив: "Ми підготували 702 мобільні бригади, які переважно вакцинують групи професійного ризику і організовані колективи. Навчили медичних працівників для понад 3 тисяч пунктів вакцинації на території всієї країни. Вже працюють близько 200 центрів масової вакцинації. Звертаюся до вже вакцинованих і просто відповідальних громадян: подбайте про своїх старших рідних і близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть у найближчий пункт щеплення. Іноді досить просто сказати, що це важливо, надихнути їх на рішення обрати вакцинацію, обрати безпечний захист від COVID-19".
"Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтеся цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтеся, щойно у вас буде така можливість. Тільки разом ми зможемо мінімізувати наслідки пандемії", - резюмував Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ти знов прилiзла узькочєлюстна?
За год аж 5% населения вакцинировали! Ого!!
Л.Д.Троцкий
за 04: 2 600 000
за 05: 5 600 000
за 06: 5 600 000
а маємо лишe 2 800 000 (I) та 1 140 000 (II) Ляшко сплюсував i отримав 3 млн
...а Германия корячится в карантинных судорогах...*)
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Можите использовать для информации и и этот сайт https://kvartal95.com/ua/
Та да при современном развитии печатного дела ...( и IT) я вам охотно верю
https://fortune.com/2021/06/09/covid-vaccine-rates-world-map-vaccination-by-country/?queryly=related_article
Honduras 3.7%
Romania 23.2%
Moldova 9.1%
провакциновано