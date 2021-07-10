УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 908 85

ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень

ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вивчили дані про випадки міокардиту та перикардиту після введення вакцин проти COVID-19, що діють на основі інформаційної РНК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Зазначається, що міокардит - запалення серцевого м'яза, перикардит - ураження серозної оболонки серця. Згідно з повідомленнями, ці ускладнення виникають упродовж кількох днів після введення вакцин, створених із використанням інформаційної рибонуклеїнової кислоти (іРНК), включно з препаратами виробництва компаній Pfizer і Moderna.

За даними уряду США, де широко використовуються ці вакцини, на мільйон чоловіків віком від 12 до 29 років, які отримали дві дози препарату, припало 40,6 випадків міокардиту, серед жінок тієї ж вікової групи цей показник становить лише 4,2 випадків на мільйон. Серед людей старше 30 років це ускладнення зустрічається набагато рідше: 2,4 випадків на мільйон для чоловіків і 1 на мільйон для жінок.

Читайте також: Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко

Згідно з даними, що надходять, описані випадки переважно  помірної тяжкості і піддаються лікуванню консервативними методами (постільний режим, нестероїдні протизапальні засоби тощо). Подальше спостереження дозволить визначити довгострокові наслідки подібних ускладнень на серце.

Експерти ВООЗ вважають, що користь вакцин зазначеної групи перевищує можливий ризик, і рекомендують продовжувати вакцинацію населення з метою запобігання зараженню і важкого перебігу COVID-19.

Проте вони пропонують інформувати людей, які прийшли на вакцинацію, і пропонувати їм звернутися за допомогою в разі появи болю в грудях, дихальної недостатності або пальпітації серця. Лікарям рекомендується під час огляду таких пацієнтів відкидати інші причини цих симптомів, зокрема коронавірусну та інші інфекції, які також можуть призводити до подібних станів.

Нагадаємо, Комітет із безпеки Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) дійшов висновку, що зв'язок між вакцинацією проти коронавірусної інфекції препаратами Pfizer (Comirnaty) і Moderna (Spikevax) і випадками запалення серцевого м'яза можливий.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202) Moderna (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Воз считает что помереть после вакцины это лучше чем выжить после того как заболел ковидом??
Гестапо нервно курит в сторонке...
показати весь коментар
10.07.2021 19:54 Відповісти
+10
Сколько умерло от прививок никому не ведомо....потому как умирают не сразу..а через некоторое время...и никто разумеется эти смерти с прививками не связывает...не выгодно..
показати весь коментар
10.07.2021 20:34 Відповісти
+9
Соседка которая убеждала меня что прививка это безопасно и хорошо померла через пять дней после прививки..
Инсульт...и разумеется вакцина тут не причем...да???
показати весь коментар
10.07.2021 20:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cьогодні в США лікарі американської лікарняної асоціації і батьки щеплених дітей, у яких є хвороби і смерті після вакцинації подали в суд на міністерство охорони здоров,я, на соціальні органи, владу, фармкомпанії і т.д. В заяві написано, що за останні 4 міс. після щеплення померло 4 тис. людей, це більше ніж за попередні 10 років померло від усіх вакцин разом.
показати весь коментар
10.07.2021 19:51 Відповісти
Если они выиграют суд, за всё заплатит государство США. Производители вакцин будут считать гешефт. Таковы законы США.
показати весь коментар
10.07.2021 21:03 Відповісти
а китаёзы не при чем....
показати весь коментар
10.07.2021 22:11 Відповісти
...при условии шо вы уже в офис уверовали...
показати весь коментар
10.07.2021 19:54 Відповісти
Воз считает что помереть после вакцины это лучше чем выжить после того как заболел ковидом??
Гестапо нервно курит в сторонке...
показати весь коментар
10.07.2021 19:54 Відповісти
Ковидом переболело 2,24 млн украинцев, умерло от него 52,6 тыс.
В Украине введено больше 3 млн доз вакцин и умер от этого 1 человек от тромбоза (хотя и должна была знать о своих проблемах со свертываемостью крови).
Так что Вы там сочиняли про гестапо?
показати весь коментар
10.07.2021 20:21 Відповісти
Сколько умерло от прививок никому не ведомо....потому как умирают не сразу..а через некоторое время...и никто разумеется эти смерти с прививками не связывает...не выгодно..
показати весь коментар
10.07.2021 20:34 Відповісти
Так як і в АТО одного-двох а що маємо в сумі-тисячі!
показати весь коментар
10.07.2021 20:40 Відповісти
православные жыдоугрофиннобуряты не верят в китайский вирус...
они и в кремлёвкий-то не уверуют..токо в китайско-кремлёвский утверждённый шойгами и ****** с гундяевым...
показати весь коментар
10.07.2021 21:01 Відповісти
Расследуются все смертельные случаи в течение 30 суток со дня прививки.
показати весь коментар
10.07.2021 21:33 Відповісти
Вот и почитай про официальные расследования в США и Израиле .
показати весь коментар
10.07.2021 22:15 Відповісти
А Вы что, их не читали?
показати весь коментар
10.07.2021 23:18 Відповісти
Претендуете на остроумие ? Читала.
показати весь коментар
11.07.2021 00:42 Відповісти
Это хорошо.
показати весь коментар
11.07.2021 00:58 Відповісти
сколько умерло от последствий ковида уже после больнички тоже не ведомо
показати весь коментар
13.07.2021 22:06 Відповісти
Русская рулетка...., но вы прививайтесь, пожалуйста.
показати весь коментар
10.07.2021 19:57 Відповісти
Вчора "ширнули" Pfizer. Відразу почалось головокружіння, котре пройшло через півгодини. Поміряли тиск - тиск 130/80, що є нормою для мого віку. А з опівночі почалась різка біль в точці вакцинації. Станом на зараз легка біль в плечі, якщо ним на щось оператися чи на нього лягти.
показати весь коментар
10.07.2021 20:04 Відповісти
Майже всі так реагують
показати весь коментар
10.07.2021 20:48 Відповісти
Побочка от генетической модификации организма от Pfizer вообще не изучена. ВООБЩЕ. Чем это закончится для тебя в период пяти лет - хто зна?
показати весь коментар
10.07.2021 21:06 Відповісти
Ізраїльські та європейські експерти: вакцинація від COVID-19 може викликати штами
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-suspilstva/izrayilski-ta-yevropeyski-eksperty-vakcynaciya-vid-covid-19-mozhe-vyklykaty-shtamy-137416
показати весь коментар
11.07.2021 00:50 Відповісти
Ніхто не несе відповідальності за побічні ефекти цих ковід вакцин.
показати весь коментар
10.07.2021 20:05 Відповісти
Соседка которая убеждала меня что прививка это безопасно и хорошо померла через пять дней после прививки..
Инсульт...и разумеется вакцина тут не причем...да???
показати весь коментар
10.07.2021 20:08 Відповісти
я бы соседке такой салют организовал...за кошты соседей...
показати весь коментар
10.07.2021 20:14 Відповісти
Разумеется, что надо смотреть что обнаружит патологоанатом.
показати весь коментар
10.07.2021 20:23 Відповісти
Патологоанатом обнаружил инсульт...а причина инсульта никому не интересна...
показати весь коментар
10.07.2021 20:35 Відповісти
А Вы еще и баба Ванга по совместительству...
показати весь коментар
10.07.2021 21:31 Відповісти
те же данные дает израиль. Пик смертей у привитых от инфаркта/инсульта в старшей возр. группе
показати весь коментар
10.07.2021 20:25 Відповісти
А до вакцинации пик смертей от инфаркта/инсульта в какой возрастной группе был?
показати весь коментар
10.07.2021 20:32 Відповісти
Дякувати Богові, шо не від ковідли.
показати весь коментар
10.07.2021 20:42 Відповісти
аби без бандер (с)
показати весь коментар
10.07.2021 20:54 Відповісти
Ну если вам известно, кто такой Евгений Нойштетик, то могу сказать. что его последний вывод про вакцинацию - потенциальный вред от вакцин практически сравнялся со смертностью от тяжелого течения ковида
показати весь коментар
10.07.2021 22:29 Відповісти
А скільки років Вашій сусідці ?
Заради цікавості.
показати весь коментар
11.07.2021 00:58 Відповісти
Бухнуть опосля ширки,мона?)
показати весь коментар
10.07.2021 20:12 Відповісти
вопрос не в том, что находят, а в том, что ни у кого ни одной идеи о патогенезе. Почему именно у мужчин до 30 лет, а не женщин? почему до 30 лет, а в 31 - уже нет?? Почему именно миокардит, а не артрит например?

тот же бред с данными о росте мол. желез у женщин за счет лимфоузлов....почему они растут именно в области мол.железы? и почему не увеличиваются в других областях? почему именно у женщин, а не у мужчин??

очень тревожные вопросы и без попытки даже гипотетич. ответа.

Производители не в курсе.

О чем еще они не в курсе???
показати весь коментар
10.07.2021 20:30 Відповісти
Такуж и ни у кого...
Когда человек болеет гриппом или ковидом (или только что выздоровел) у него сильно повышен уровень антител. Если в это время дать приличную физ нагрузку, то антитела будут атаковать тот орган, который немного поврежден в рез. тренировки (сухожилия, скелетные мышцы или сердечную мышцу). И как результат - ревматизм, миокардит, перикардит, аритмии, тахикардии и тп. При прививках антител несколько меньше, чем во время болезни, но при сильных нагрузках, и там можно миокардит или перикардит схватить (поэтому такое у молодых мужчин чаще встречается). Забить на болезнь или прививку и на след. день после негативного ПЦР теста после болезни или после прививки пойти в тренажерный зал или на пробежку - это весьма похоже на поведение молодых мужчин, у которых эта побочка чаще и проявляется. У большинства из них она излечивается курсом лечения противовоспалительными препаратами.
показати весь коментар
10.07.2021 20:34 Відповісти
😀 то бишь ты считаешь что и на работу после прививки люли не должны ходить?? Грузчики там...шахтеры..и прочие у кого работа связана с физнагрузками?? А им что больничный лист открывают после прививки?? Или им прогуливать надо??
показати весь коментар
10.07.2021 20:41 Відповісти
и главное - не должны ходить люди именно до 30 лет, и именно мужчины
и все - из-за физ. нагрузки)) а в 31 год - уже можно идти))
показати весь коментар
10.07.2021 20:53 Відповісти
Женя, у Вас таланливо получается косить под идиота. Или Вы не косите?
показати весь коментар
10.07.2021 21:30 Відповісти
Да тебя в этом вопросе не превзойти))))
показати весь коментар
10.07.2021 22:32 Відповісти
А у тебя легко это получилось...
показати весь коментар
10.07.2021 22:35 Відповісти
я просто умнее
показати весь коментар
10.07.2021 22:44 Відповісти
Ну, еще раз подтверждать мой вывод было уже лишним...
показати весь коментар
10.07.2021 22:47 Відповісти
Не льсти себе, бездарность)
показати весь коментар
10.07.2021 23:21 Відповісти
Не пыжсья, все уже и так ясно.
показати весь коментар
10.07.2021 23:26 Відповісти
Это твоя авторская методика перед зеркалом))) я не против, продолжай)))
показати весь коментар
10.07.2021 23:47 Відповісти
Я считаю, им надо либо давать больничный, либо обеспечить временный перевод на работы с низкой физ. нагрузкой.
показати весь коментар
10.07.2021 21:28 Відповісти
думаю самое лучшее- на работу с низкой умственной нагрузкой. ну как у тебя) пиши х...ню и будет счастье)
показати весь коментар
10.07.2021 23:49 Відповісти
Не пыжсья. Мне советы антиваксеров до лампочки.
показати весь коментар
10.07.2021 23:52 Відповісти
Не повторяйся, ничтожество))) или у тебя короткий список заготовок?) лампочку изобрели без обязательных прививок - не упоминай её в своих тупых проповедях)))
показати весь коментар
11.07.2021 00:02 Відповісти
Не пыжсья. Мне советы антиваксеров до лампочки.
показати весь коментар
11.07.2021 00:13 Відповісти
CtrlC+CtrlV?)))) Антипушка, ты просто сдох)))
показати весь коментар
11.07.2021 00:36 Відповісти
Я просто на примере показал, что мне советы антиваксеров до лампочки. Как это такой гений современности, как ты, этого не смог понять?
показати весь коментар
11.07.2021 00:39 Відповісти
На примере собственной тупости, повторив свой коммент?))) Просто капец неповторимый мыслитель)))))
показати весь коментар
11.07.2021 00:48 Відповісти
вы шурочка, кажется, в бухгалтерии работаете? ну так и идите - ..... в бухгалтерию (с)
Постарайтесь внимательно читать, что пишут люди и не комментировать по теме, к которой ваша специальность не имеет ни малейшего отношения.
показати весь коментар
10.07.2021 20:52 Відповісти
Вам женечка, когда кажется, креститься надо!
показати весь коментар
10.07.2021 21:25 Відповісти
Коэфициент смертности обобщённый по всему миру:
2011 - 8.7
2017 - 7.99
2021 - 7.7
По странам плюс минус но никаких резких перепадов нет.
Этот коэфициент считается на середину года.
Так где тут пандемия?
И о какой и кому пользе идёт речь?
показати весь коментар
10.07.2021 20:35 Відповісти
что интересно, даже в пандемию израиль давал общую смертность, один в один, как без пандемии...
показати весь коментар
10.07.2021 20:56 Відповісти
Брехать - не мешки ворочать, правда, Женя?
Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when, where, and for whom?

https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others. Significantly higher monthly mortality rates were found in August, September and October by 11%, 13% and 19%, respectively, among Jews and Others, and by 19%, 64% and 40% in the Arab population. Excess mortality was significant only at older ages, 7% higher rates at ages 65-74 and 75-84 and 8% at ages 85 and above, and greater for males than females in all ages and population groups. Interestingly, mortality rates decreased significantly among the younger population aged under 25. The cities with most significant excess mortality were Ramla (25% higher), Bene Beraq (24%), Bat Yam (15%) and Jerusalem (8%).
показати весь коментар
10.07.2021 21:51 Відповісти
Брехать - не мешки ворочать, правда, антип 61?

https://knoema.ru/atlas/%d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
Дата Значение Изменение, %

2020 5,3 -0,15%

2019 5,3 -0,21%

2018 5,3 -0,26%

2017 5,3 -0,32%

2016 5,4 -0,33%

2015 5,4-0,33%
показати весь коментар
11.07.2021 00:47 Відповісти
Вы манипулятивно используете слишком грубый критерий.
Как указано на том же сайте "https://knoema.ru/atlas/%d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8 Общий коэффициент смертности показывает число смертей, происходящих в течение года, в расчете на 1000 населения по оценкам на середину года. "
То есть те 5,3 для 2020 - это среднее по второй половине 2019 и первой половине 2020. Как видно на графике "Number of deaths in 2020 compared to average in 2017-2019. a Total population. b Jews and Others. c Arabs" внизу (из статьи https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when, where, and for whom? что я ниводил выше) вначале 2020 смертность была ниже средней. При усреднении половин 2019 и 2020 это скомпенсировало не слишком высокую избыточную смертность с марта по июнь 2020. Основной всплеск избыточной смертонсти в израиле был во второй половине 2020, которая в Вашей таблице будет отражена в данных за 2021 год (усредненная с низкой смертностью в первой половине 2021 года)
ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень - Цензор.НЕТ 2811
показати весь коментар
11.07.2021 10:37 Відповісти
Думающим людям понятно, что это лохотрон планетарного масштаба. Мир готов к приходу антихриста.
показати весь коментар
10.07.2021 21:08 Відповісти
все вірно ...- це аналогічно як і що до вимоги носіння всіх тих "простих" -намордників масок до яких зобовязують ...- а як що взяти розмір самого "ковіда" , порядка 15 мікрометрів, - примітивно пояснимо так , то у ту "дірку" яка е у масці- крізь яку ми дихаемо - отримуемо Кисень....- то через неї " пролетить і не "зачепившись" мільйони отих "ковідів"....- то нафіга ті "маски" ....- а ще при тому , що дихаючи вони "зволожуються". що при цьому працюе ще як "магніт"....
про це хоть ОДИН доктор розказав НАЦІЇЇ...

а от іще - відповідно до написаного ...

Факт 43. Якщо вже ми почали розвінчувати міфи, ось ще один: хірургічні маски НЕ захищають від коронавірусу. Його часточки настільки малі, що легко проходять крізь пори.
Факт 44. Щоб ви уявили собі розмір вірусу: на вістрі голки можна легко розмістити близько 100 млн його копій.
..як нас розводять ...
показати весь коментар
10.07.2021 21:12 Відповісти
Яка свіжа новина... Кажіть вже всю страшну правду
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52123754 Факт 33. Експерти попереджають: необхідно заздалегідь психологічно підготувати себе до того, що кількість заражених може обчислюватися десятками мільйонів, а загиблих - можливо, сотнями тисяч.

А то не встигнуть підготуватися до цього
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases:
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 187,111,019
https://www.worldometers.info/coronavirus/ view by country
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,039,498
показати весь коментар
10.07.2021 22:23 Відповісти
аж невіриться що смерні ....
показати весь коментар
18.07.2021 14:04 Відповісти
А где тут данные за 2020 год? И где ссылка на источник?
показати весь коментар
10.07.2021 21:52 Відповісти
Скопіюю коменти з іншої гілки:
Я натрапила на цей комент на ехо мацкви. Зберегла. Перш, ніж поставити, пішла перевірити "чемпіонів світу переможців".
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Дивіться Total Deaths
Я брала станом на 2020-12-20 - 3 099 і до 2021-07-03 - 6 432
6432 - 3 099= 3 333
Таким чином, за півроку і 2 тижні (2020-12-20 - 2021-07-03) померло більше, ніж за 10 місяців попереднього року 2020-02-15 - 2020-12-20.
В оригінальному коменті =погибшие=, москальський наратив, який широко розповсюджували і в Україні, зокрема, і на даному ресурсі.
показати весь коментар
10.07.2021 22:41 Відповісти
"образцовый" Израиль. до начала всеобщей вакцинации (19.12.2020) умерло от ковида 3,1 тыс. израильтян.
за 2,5 же месяца вакцинации в Израиле погибло не намного меньше, чем за весь 2020 год (2,5 тыс. против 3,1 тыс.).
Германия приступила к всеобщей вакцинации в конце года. умерших к этому времени набралось 34,1 тыс. человек.
за два последующих "прививочных" месяца (январь, февраль 2021) число погибших достигло 70,7 тыс. человек. вдвое!
Англия. начала вакцинацию 8.12.2020. до этого дня от ковида умерло 62 тыс. англичан.
к 4 марта 2021 года в Англии от ковида погибло уже 124 тыс.
то есть, за неполные 3 месяца вакцинации умерло столько же англичан, сколько за весь 2020 год до вакцинации.
штаты начали всеобщую вакцинацию 14.12.2020. на эту дату умерших от ковида было 307,5 тыс.
к 18.01.21 число погибших выросло более чем на 100 тыс. (стало 408,1 тыс.)
до вакцинации 100-тысячный рост шел 2 месяца 20 дней (207,2 тыс. умерших было на 24.09.20). то есть, скорость умерщвления выросла почти в 3 раза.
в России в марте, апреле, мае 2021, среднесуточная смертность была в районе 378 смертей в сутки. принудительная вакцинация объявлена 16.06.21. после этого, по состоянию на 4.07.21, среднесуточная смертность выросла до 575 смертей в сутки. рост более чем в полтора раза. (с)

страны, режимы, вакцины, разные. а результат один: за 2-3 месяца вакцинации правительства поубивали столько же своих граждан, сколько ковид сгубил до этого за год. (с)
показати весь коментар
10.07.2021 22:41 Відповісти
Гарна робота.
показати весь коментар
10.07.2021 22:56 Відповісти
Я не спілкуюся з особою, яка відписала нижче (абсолютно доступно пояснила вчора, але ...).
То відповім тут, бо тому, чий комент я навела з того еха мацкви, теж подібні =аргументи= наводили.
Ті, хто померли за 10 місяців - 3 099, теж нещеплені.
показати весь коментар
10.07.2021 23:30 Відповісти
А як тільки 19 грудня в Ізраїлі 60 людей одержали першу дозувакцини Пфайзер, то по всьому Ізраїлю почали помирати виключно щеплені... Причому двома дозами...
Про це в коменті на сайті Уха Москви не написали?
показати весь коментар
10.07.2021 23:58 Відповісти
Прививочная кампания в Израиле началась 19 декабря. Первые 6 тыс. израильтян получили вторую дозу вакцины Пфайзер только 10 января 2021 года, а иммунитет против ковида сформировался у этих 6 тыс. только 17 января. А вот такие "исследователи" уже почти полный месяц вовсю записывают смерти от ковида на "прививочный" месяц...
И такой же хитрый прием по всем остальным странам...
показати весь коментар
10.07.2021 23:15 Відповісти
Польза не доказана, а вот осложнения - уже реальный факт.
показати весь коментар
10.07.2021 22:53 Відповісти
От, за півроку мусили під тиском визнати.
Думаю, що цифри насправді значно більші, інакше б фіг вони =рекомендували=..
А скільки інших ускладнень вже є і ще буде.
показати весь коментар
10.07.2021 22:57 Відповісти
ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень - Цензор.НЕТ 9610
показати весь коментар
10.07.2021 23:20 Відповісти
скотину прививают. И деревья
показати весь коментар
10.07.2021 23:56 Відповісти
С вероятностью 100% твои папа и мама были привиты, как минимум от оспы. Ты их к какой из перечисленных тобой категорий относишь?
показати весь коментар
11.07.2021 00:37 Відповісти
пздц !!! ВОЗ уже открытым текстом говорит что вакцина не изучена, и последствия поголовной вакцинации - это чудовищный опыт над людьми !!! .. а это быдло - хАчу укАлоться вакциной !!!
показати весь коментар
11.07.2021 00:10 Відповісти
вооз это всегда говорило.
Зайдите на сайт - там это прямо написано
показати весь коментар
11.07.2021 00:55 Відповісти
Какая прелесть.На кого бы переложить ответсвенность за свою же шкуру? Да ,никто не знает всех последствий. Одни решают что-то делать и не обязательно они выиграют. Но те, кто ничего не делает,не выиграют 100 процентов. Часто вижу такую позицию: я, на самом деле,не знаю что делать, но вы,козлы меня убедите,а я подумаю - согласиться ли на вакцину или нет. Увы.Там,где человек привык сам заботиться о своей шкуре - там вопросов меньше - Израиль,Штаты и т. д. В россии,кстати,царь возьмет топнет ножкой и пойдут толпами - есть кому отвечать за это. Не ребята -каждый сам решает,что делать или с медициной или самый мудрый,но тогда не ползи потом в больницу и не требуй помощи от окружающих.
показати весь коментар
11.07.2021 12:00 Відповісти
О помощи будут молить как раз обколотые.
Именно для этого вакцинацию и навязывают - не о здоровье же они пекутся.
В Африке Билл Гейтс уже приложился, сделав бесплодными тысячи людей.
показати весь коментар
11.07.2021 12:08 Відповісти
Что-то не заметно.
Естественный прирост по странам мира 2017

ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень - Цензор.НЕТ 9321
показати весь коментар
14.07.2021 07:31 Відповісти
Выживание - дело добровольное.Каждый имеет право верить в любую чушь.Спорить бесполезно,ваши мысли сразу прочитает злобный Билли и выключит стояк через 5г.
показати весь коментар
11.07.2021 14:56 Відповісти
 
 