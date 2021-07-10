ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вивчили дані про випадки міокардиту та перикардиту після введення вакцин проти COVID-19, що діють на основі інформаційної РНК.

Зазначається, що міокардит - запалення серцевого м'яза, перикардит - ураження серозної оболонки серця. Згідно з повідомленнями, ці ускладнення виникають упродовж кількох днів після введення вакцин, створених із використанням інформаційної рибонуклеїнової кислоти (іРНК), включно з препаратами виробництва компаній Pfizer і Moderna.

За даними уряду США, де широко використовуються ці вакцини, на мільйон чоловіків віком від 12 до 29 років, які отримали дві дози препарату, припало 40,6 випадків міокардиту, серед жінок тієї ж вікової групи цей показник становить лише 4,2 випадків на мільйон. Серед людей старше 30 років це ускладнення зустрічається набагато рідше: 2,4 випадків на мільйон для чоловіків і 1 на мільйон для жінок.

Згідно з даними, що надходять, описані випадки переважно помірної тяжкості і піддаються лікуванню консервативними методами (постільний режим, нестероїдні протизапальні засоби тощо). Подальше спостереження дозволить визначити довгострокові наслідки подібних ускладнень на серце.

Експерти ВООЗ вважають, що користь вакцин зазначеної групи перевищує можливий ризик, і рекомендують продовжувати вакцинацію населення з метою запобігання зараженню і важкого перебігу COVID-19.

Проте вони пропонують інформувати людей, які прийшли на вакцинацію, і пропонувати їм звернутися за допомогою в разі появи болю в грудях, дихальної недостатності або пальпітації серця. Лікарям рекомендується під час огляду таких пацієнтів відкидати інші причини цих симптомів, зокрема коронавірусну та інші інфекції, які також можуть призводити до подібних станів.

Нагадаємо, Комітет із безпеки Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) дійшов висновку, що зв'язок між вакцинацією проти коронавірусної інфекції препаратами Pfizer (Comirnaty) і Moderna (Spikevax) і випадками запалення серцевого м'яза можливий.

