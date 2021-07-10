З 1 липня мінімальна пенсія у військовослужбовців підвищується до 3854 грн, - ОП

З ініціативи Володимира Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про індексацію виплат військовослужбовцям, які вийшли на пенсію до 2018 року.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалить на черговому засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Унаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - зазначається у повідомленні.

Передбачається, що з 1 липня поточного року буде встановлено ​​доплату в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена ​​на рівні 3854 гривень.

Також будуть підвищені і виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

За словами Зеленського, "завдяки боротьбі зі схемами і ефективній роботі з наповнення бюджету фіксується перевиконання держбюджету за доходами", тож ресурс, що з'явився, буде спрямований, зокрема, на виплати військовим пенсіонерам.