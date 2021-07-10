З 1 липня мінімальна пенсія у військовослужбовців підвищується до 3854 грн, - ОП
З ініціативи Володимира Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про індексацію виплат військовослужбовцям, які вийшли на пенсію до 2018 року.
Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалить на черговому засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Унаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - зазначається у повідомленні.
Передбачається, що з 1 липня поточного року буде встановлено доплату в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень.
Також будуть підвищені і виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.
За словами Зеленського, "завдяки боротьбі зі схемами і ефективній роботі з наповнення бюджету фіксується перевиконання держбюджету за доходами", тож ресурс, що з'явився, буде спрямований, зокрема, на виплати військовим пенсіонерам.
у меня баек вагон с тележкой...
Повышатели сраные...
Хочу сравнить.
Откровенно жесть...
Схема така: оклади (станом на зараз) за посадою і званням додаються, на них нараховується надбавка за вислугу років і додається до першої суми, усе це ділиться на 2 і до цього додається по 3% (від вищевказаної суми трьох доданків) за кожен рік вислуги понад 20 років.
9300грн із надбавками за УБД і орден.
В армии работает принцип: я знаю про беспредел с пенсиями, но меня это сейчас не волнует. А потом будем разбираться.
===============
В пенсионном законе нужно убрать всего одну строчку: перерасчет пенсий делается по решению КМУ.
С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, а другие военные пенсии останутся прежними, ну может подымут на 139 грн. скорее так будет
но не об этом (жирафах)
пенсия 2900 грн так что нефиг свистеть
За інвалідністю теоретично можна і в 17 років стати військовим пенсом.
До 2010 р. для в/пенсії треба було 20 років загальної вислуги, куди входили і БД 1:3, і особливі умови служби (1:3, 1:2, 1:1,5; 30 днів за 40), і цивільний внз 2:1.
Знаю хлопця, який в 1998 році у 33 роки вийшов на в/пенсію ("афганські" плюс "оперські").
Хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь про 20515. Даже, если в ДШВ.
Зам. командующего ДШВ с выслугой за 35, имел максимальный насчёт 21951, 35.
На руки, понятное дело совсем другая сумма идёт.
Это на неделю поесть одному. 700 грн - вы серьёзно?
Я, випадково не вступивши у ввнз, подався в армію на строкову. Після РА дислокували нас в Каракумах недалеко від Кушки, уже перед дембелем на третьому році служби. Заходимо із хлопцями в ДОСі до квартири якогось капітана (не пам'ятаю уже ні прізвища ні посади. Ротний іншого батальйону, здається). А у нього із меблів - солдатське ліжко і пластиковий корпус від "італійки"). Тоді ще раз переконався, що Боженька таки правильно відвів мене від училища).