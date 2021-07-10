УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини
8 128 76

З 1 липня мінімальна пенсія у військовослужбовців підвищується до 3854 грн, - ОП

З 1 липня мінімальна пенсія у військовослужбовців підвищується до 3854 грн, - ОП

З ініціативи Володимира Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про індексацію виплат військовослужбовцям, які вийшли на пенсію до 2018 року.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалить на черговому засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Унаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - зазначається у повідомленні.

Передбачається, що з 1 липня поточного року буде встановлено ​​доплату в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена ​​на рівні 3854 гривень.

Читайте також: За рік середня пенсія в Україні зросла на 17%, - міністр соцполітики Лазебна

Також будуть підвищені і виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

За словами Зеленського, "завдяки боротьбі зі схемами і ефективній роботі з наповнення бюджету фіксується перевиконання держбюджету за доходами", тож ресурс, що з'явився,  буде спрямований, зокрема, на виплати військовим пенсіонерам.

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) пенсіонери (904) пенсія (1610) військовослужбовці (4887)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вы, ляди ЗЕленые, бойцам ВСУ задолженность по зарплате уже выплатили?

Повышатели сраные...
показати весь коментар
10.07.2021 20:33 Відповісти
+7
Шоб ты не сомневался, что у них липовая корочка УБД лежит на всякий случай, как у боевой Люси Арестовича.
показати весь коментар
10.07.2021 20:34 Відповісти
+5
такая, что от переедания не обосрешься
показати весь коментар
10.07.2021 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
теперь рабинович с бойком стопудово в добробаты подадутся...
показати весь коментар
10.07.2021 20:32 Відповісти
Шоб ты не сомневался, что у них липовая корочка УБД лежит на всякий случай, как у боевой Люси Арестовича.
показати весь коментар
10.07.2021 20:34 Відповісти
блин,я за триста лет стал похож на недоразвитого?
у меня баек вагон с тележкой...
показати весь коментар
10.07.2021 20:42 Відповісти
то про необходимость убеждать меня в чём-либо..
показати весь коментар
10.07.2021 20:45 Відповісти
Да у нас целая дивизия боевых **********, от Ляшка, который на киностудии снимал "обстрел" до зелёных ************ типа Арестовича Юрченка Найема
показати весь коментар
10.07.2021 22:30 Відповісти
Вы, ляди ЗЕленые, бойцам ВСУ задолженность по зарплате уже выплатили?

Повышатели сраные...
показати весь коментар
10.07.2021 20:33 Відповісти
по зарплате задолженностей нет. Долги по отпускным и командировачным
показати весь коментар
12.07.2021 10:40 Відповісти
а шо эти 3000 ,только на питание хватает
показати весь коментар
10.07.2021 20:34 Відповісти
А какая сейчас минимальная пенсия у военных ?
показати весь коментар
10.07.2021 20:38 Відповісти
такая, что от переедания не обосрешься
показати весь коментар
10.07.2021 20:39 Відповісти
у меня 4200, командир батальона, начислена в 2009 году. Пенсионное законодательство для военнослужащих нарушается с 2003 года
показати весь коментар
10.07.2021 21:21 Відповісти
Пздц! слов нет...
показати весь коментар
10.07.2021 22:07 Відповісти
Какое подразделение?
Хочу сравнить.
показати весь коментар
10.07.2021 22:30 Відповісти
Вопрос не корректный. 4200 это после перерасчёта в 2017 году. Вышел на пенсию в 2009м
показати весь коментар
12.07.2021 10:41 Відповісти
Дааааа.
Откровенно жесть...
показати весь коментар
12.07.2021 11:29 Відповісти
Удивительно, муж ушел на пенсию в 2000г. , прапорщик, 25 лет выслуги . пенсия 4085грн. Вот как они начисляют?
показати весь коментар
11.07.2021 19:16 Відповісти
Тим, хто пішов на пенсію до 2018 р., зараз нараховують не за Законом, а за незаконною постановою КМУ.
Схема така: оклади (станом на зараз) за посадою і званням додаються, на них нараховується надбавка за вислугу років і додається до першої суми, усе це ділиться на 2 і до цього додається по 3% (від вищевказаної суми трьох доданків) за кожен рік вислуги понад 20 років.
показати весь коментар
12.07.2021 10:11 Відповісти
есть еще один нюанс, про который мало кто знает. Всем пенсионерам перерасчет пенсии делается на сетку ниже от действующих.
показати весь коментар
12.07.2021 10:44 Відповісти
Женщина-военнослужащая ВСУ, старший солдат, 25 лет выслуги- пенсия 2 200 грн.
показати весь коментар
10.07.2021 22:08 Відповісти
зато сейчас таким же при выходе на пенсию начисляют 6-7 т. уроды комнатные
показати весь коментар
11.07.2021 11:15 Відповісти
Товариш: у 2010 р. звільнений з посади нач управління ГШ, 22 роки вислуги.
9300грн із надбавками за УБД і орден.
показати весь коментар
12.07.2021 10:15 Відповісти
Это всё оттого, что в армии нет профсоюза. А спилка офицеров возглавляется генералами, приближенными к МО и КМУ и им похер все законы и пенсии.
В армии работает принцип: я знаю про беспредел с пенсиями, но меня это сейчас не волнует. А потом будем разбираться.
===============
В пенсионном законе нужно убрать всего одну строчку: перерасчет пенсий делается по решению КМУ.
показати весь коментар
12.07.2021 10:47 Відповісти
Норму Закону "Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-2008-%D0%BF#n16 порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України." Кабмін розуміє по-своєму, тобто, із вигодою для бюджету. А суд розуміє так, як норма прописувалась, і приймає рішення на користь пенсів. Інша справа, що суд також годується із бюджету, а тому розглядає типову справу рік.
показати весь коментар
12.07.2021 11:08 Відповісти
С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП - Цензор.НЕТ 9653
показати весь коментар
10.07.2021 20:39 Відповісти
Цікаво з чий рахунок банкет ???)))
показати весь коментар
10.07.2021 20:45 Відповісти
В житті все підпорядковується законам фізики,тому якщо десь додається ,то в іншому місці обов"язково зменьшиться !!!)))
показати весь коментар
10.07.2021 20:53 Відповісти
сейчас каждая вторая гривна в бюджете заёмная.
показати весь коментар
10.07.2021 21:16 Відповісти
ни за чей. Через три месяца цены на всё взлетят выше космоса, если не раньше. Наркоман захватил власть, считает себя царем. С 1 июля он поднял налоги на всё что можно.
показати весь коментар
10.07.2021 21:25 Відповісти
"Мудрий нарід" має усвідомити ,що "царь хороший ,а вот бояре" !!!)))
показати весь коментар
10.07.2021 20:47 Відповісти
Інші пенсіонери не достойні?
показати весь коментар
10.07.2021 20:47 Відповісти
"Рилом не вишли" !!!)))
показати весь коментар
10.07.2021 20:48 Відповісти
іншим пенсіонерам декілька разів збільшували пенсію за останні чотире роки
показати весь коментар
10.07.2021 21:15 Відповісти
Жирують упирі на мінімалці !!!)))
показати весь коментар
10.07.2021 21:20 Відповісти
совершенно верно. Некуй было за русских голосовать всю жизнь и за зелёных коммунистов.
показати весь коментар
10.07.2021 21:27 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
10.07.2021 20:48 Відповісти
8
С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, а другие военные пенсии останутся прежними, ну может подымут на 139 грн. скорее так будет
показати весь коментар
10.07.2021 20:48 Відповісти
нічого ще не підняли по-факту
показати весь коментар
10.07.2021 21:20 Відповісти
это незаконное повышение пенсии военным, если ты не в курсе. Царская подачка или попытка за казённый счет откупиться от своей никчемности
показати весь коментар
10.07.2021 21:29 Відповісти
незаконно они сейчас делают...пенсии военным не индексируются лет так 10..не меньше...
показати весь коментар
11.07.2021 11:17 Відповісти
та и пенсию в 2017 году пересчитали незаконно. Не так так прописано в законе, а как захотелось КМУ
показати весь коментар
11.07.2021 17:12 Відповісти
та вчера уже писали об этом или другая смена не вкурсе ...
но не об этом (жирафах)
пенсия 2900 грн так что нефиг свистеть
показати весь коментар
10.07.2021 20:49 Відповісти
В скільки років військові виходять на пенсію?
показати весь коментар
10.07.2021 20:51 Відповісти
Мой сосед вышел на пенсию в 45 лет ,28 лет в армии с 2014 г по 2021 год в АТО ,дважды раненый. нервы на пределе
показати весь коментар
10.07.2021 21:02 Відповісти
Могут и детям до 18 лет назначить.
показати весь коментар
10.07.2021 21:11 Відповісти
25 календарей стаж.
показати весь коментар
10.07.2021 21:29 Відповісти
Не в скільки років, а зараз після того як прослужив 25 каліндарних років. Бувають випадки коли виходять достроково за станом здоров'я. Раніше в зв'язку з скороченням було достатньо 20 років вислуги, але вони не є ветеранами, а просто пенсіонерами за вислугою років збройних сил.
показати весь коментар
10.07.2021 23:32 Відповісти
Теоретично при відсутності інівалідності заоаз мінімальний вік виходу на в/пенсію 41 рік: якщо в 16 років вступив до військового училища + 25 календарів служби.
За інвалідністю теоретично можна і в 17 років стати військовим пенсом.
До 2010 р. для в/пенсії треба було 20 років загальної вислуги, куди входили і БД 1:3, і особливі умови служби (1:3, 1:2, 1:1,5; 30 днів за 40), і цивільний внз 2:1.
Знаю хлопця, який в 1998 році у 33 роки вийшов на в/пенсію ("афганські" плюс "оперські").
показати весь коментар
12.07.2021 10:25 Відповісти
26 лет в армии
показати весь коментар
10.07.2021 21:03 Відповісти
подачку кинули. Фактически как блины с лопаты
показати весь коментар
10.07.2021 21:13 Відповісти
нічого не кинули. Мені нічого не добавили, пенсію п'ятого отримав в попередньому розмірі
показати весь коментар
10.07.2021 21:18 Відповісти
Пересчитаю кому-то. Но это не точно.
показати весь коментар
10.07.2021 21:30 Відповісти
я тоже. Ты сам должен понимать, что это не законное повышение, а подачка от зеленского типа: ЦАРЬ МОЖЕТ ВСЁ, ОН СВЯТОЙ
показати весь коментар
10.07.2021 21:31 Відповісти
Никуя себе. У меня 4200 комбат
показати весь коментар
10.07.2021 21:32 Відповісти
У него с боевыми наверное
показати весь коментар
10.07.2021 21:45 Відповісти
Это ему насчитали самый максимум, по самой верхней планке.
Хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь про 20515. Даже, если в ДШВ.
Зам. командующего ДШВ с выслугой за 35, имел максимальный насчёт 21951, 35.
На руки, понятное дело совсем другая сумма идёт.
показати весь коментар
10.07.2021 22:36 Відповісти
Тим, хто зараз звільняються, нараховують за Законом (виходячи із усіх видів грошового), а у Вас, очевидно, за незаконною ПКМУ (посада, звання, вислуга).
показати весь коментар
12.07.2021 10:31 Відповісти
совершенно верно
показати весь коментар
12.07.2021 10:32 Відповісти
Это ты на какой р/ст служил, что зарплата 27000 грн было? На Марсе?
показати весь коментар
10.07.2021 21:34 Відповісти
физдит
показати весь коментар
10.07.2021 22:36 Відповісти
Жесть. 40к раненных получит как один Зее(судьи, депы и.т.п.власть) за час.
Это на неделю поесть одному. 700 грн - вы серьёзно?
показати весь коментар
10.07.2021 21:20 Відповісти
..Так *совдеповському * полкашу 2.тис.гривасов , а.воїну -українцю -700!? ..І те падло чахле ще за комуністів голосує та на парад 9 травня шкандибає .
показати весь коментар
10.07.2021 21:40 Відповісти
не бро ..там кто в 2018 году году у них ренсии от 6500 у рядовых ..а те кто от совка и такие как я до 2018 , с инвалидностью , по 2900 грн пенсию получают ..раз видел собирались пенсы совковые на К...столицу (если чесно букву Х хочется но забанит молдаван) идти потому как у совковых ну мизер и чего скажем тот кто нес службу среднее звено взяток не брал 2900 грн получи от Ощадбанка ..как то так
показати весь коментар
10.07.2021 21:46 Відповісти
чеб у рядового 6500 , такого пока не слыхал
показати весь коментар
10.07.2021 22:09 Відповісти
не там слушаешь значит..
показати весь коментар
11.07.2021 11:18 Відповісти
То кабмин "планировал", это клоун
показати весь коментар
10.07.2021 21:48 Відповісти
ссыканула зеленая власть... ну, а что... если бы 500 тысяч военных пенсионеров взялись за голову и... если бы парни всей Земли в кучу собрались и пукнуть могли - вот было в радостно тогда, вот был бы смех...
показати весь коментар
10.07.2021 21:50 Відповісти
"ссыканула зеленая власть... ну, а что... если бы 500 тысяч военных пенсионеров" - ахаха!
показати весь коментар
10.07.2021 22:14 Відповісти
Почитайте, наскільки зросли пенсії суддів
показати весь коментар
10.07.2021 21:54 Відповісти
А прокурворів...
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
3854 грн - один раз сходить в ашан. ****, чтобы вы зеленые пляди всю жизнь жили на такую пенсию
показати весь коментар
10.07.2021 22:31 Відповісти
Биля, у Черновецкого начали брать консультации? Про гречку забыли, ***..и
показати весь коментар
10.07.2021 22:51 Відповісти
\Почкму бы и нет. Тунеядцы, всю жизнь горобцям дулі давали, жили на довольствії, не воювали, як теперішні, пополучали квартири, і ще пенсії підвищити. Зає...ь! А лікарям і вчмтелям, срака.
показати весь коментар
11.07.2021 01:25 Відповісти
Столичні штабні, може, й так.
Я, випадково не вступивши у ввнз, подався в армію на строкову. Після РА дислокували нас в Каракумах недалеко від Кушки, уже перед дембелем на третьому році служби. Заходимо із хлопцями в ДОСі до квартири якогось капітана (не пам'ятаю уже ні прізвища ні посади. Ротний іншого батальйону, здається). А у нього із меблів - солдатське ліжко і пластиковий корпус від "італійки"). Тоді ще раз переконався, що Боженька таки правильно відвів мене від училища).
показати весь коментар
12.07.2021 10:43 Відповісти
 
 