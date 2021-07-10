Мінські угоди - не порушений Росією Договір про дружбу з Україною, жодного фактора зобов'язання ці документи не несуть, - Резніков

Мінські угоди щодо Донбасу можуть бути змінені, оскільки вони не мають характеру міжнародного договору і не є обов'язковими до виконання.

Про це розповів в ефірі "Україна 24" віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"З першого дня перебування в Кабміні я казав, що Мінські угоди підлягають модернізації. Це нормально, тут немає жодного страху, жодного шоку. Ми визнаємо: так, вони є, треба на них спиратися, бо це політико-дипломатичні домовленості, вони не мають характеру міжнародного договору або юридичного документа. І певне помилкове трактування, що вони нібито обов'язкові, бо Радбез ООН резолюцію щодо них виніс - він їх схвалив, але жодного фактора зобов'язання ці документи не мають. Це, наприклад, не Будапештський меморандум, не Договір про дружбу України з Росією, який наші сусіди зобов'язані були виконувати й порушили брутально", - пояснив Резніков.

Як підкреслив віцепрем'єр, Мінські угоди можна "спокійно обговорити".

"Сісти чесно за столом, обговорити, що не спрацює ніколи, що помилково було сформульовано або невірно витлумачено, і домовитися дати їм нову редакцію. Історія знає приклади - Дейтонські угоди щодо Югославії мали 15 поправок", - зазначив він.