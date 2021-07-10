Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн

У Білорусі опозиція готова до діалогу з представниками "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, за посередництва інших країн.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що самопроголошена влада позбавляє Білорусь майбутнього, тому білоруська опозиція готова до переговорів.

На запитання, чи готова опозиція домовлятися з Лукашенком заради звільнення політичних в'язнів, Тіхановська відповіла: "Ми готові вести діалог із представниками режиму. Навряд чи це буде він сам. Але в його оточенні, можливо, не в найближчому, є люди адекватні, які розуміють, що з Лукашенком Білорусь летить у прірву, і ми пропонуємо альтернативу. Альтернативу нової Білорусі, де і для бізнесу будуть створені нові умови роботи, і люди житимуть у безпеці, вільно, спокійно. Тому той діалог, про який ми говоримо, там мають бути представники режиму, а також медіатори з інших країн. Можливо, це буде формат сусідів, можливо, інші країни, але представники режиму там мають бути, звичайно".

