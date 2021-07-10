УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 788 94

Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн

Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн

У Білорусі опозиція готова до діалогу з представниками "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, за посередництва інших країн.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що самопроголошена влада позбавляє Білорусь майбутнього, тому білоруська опозиція готова до переговорів.

На запитання, чи готова опозиція домовлятися з Лукашенком заради звільнення політичних в'язнів, Тіхановська відповіла: "Ми готові вести діалог із представниками режиму. Навряд чи це буде він сам. Але в його оточенні, можливо, не в найближчому, є люди адекватні, які розуміють, що з Лукашенком Білорусь летить у прірву, і ми пропонуємо альтернативу. Альтернативу нової Білорусі, де і для бізнесу будуть створені нові умови роботи, і люди житимуть у безпеці, вільно, спокійно. Тому той діалог, про який ми говоримо, там мають бути представники режиму, а також медіатори з інших країн. Можливо, це буде формат сусідів, можливо, інші країни, але представники режиму там мають бути, звичайно".

Читайте також: Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві

Автор: 

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2685) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Та й на який чорт вона здалася Лукашенку, щоб з нею вести якийсь там діалог? Що вона може йому реально запропонувати? Що в неї є, який у неї реально вплив хоч на щось? Королева без королівства.
показати весь коментар
10.07.2021 21:48 Відповісти
+6
просто забудьте про дэушку...нема бажання обижать...
показати весь коментар
10.07.2021 21:35 Відповісти
+4
Які квіти дарувати ОМОНу.
показати весь коментар
10.07.2021 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто забудьте про дэушку...нема бажання обижать...
показати весь коментар
10.07.2021 21:35 Відповісти
не нам судить...этим мы и отличаемся от жыдоугрофиннобурятов...
показати весь коментар
10.07.2021 22:20 Відповісти
Про що розмова буде???
показати весь коментар
10.07.2021 21:37 Відповісти
Він же з досвідкою і діагнозом - мозаїчна психопатія.
показати весь коментар
10.07.2021 21:40 Відповісти
Так...і мозаїка у кольорах російського прапору...
показати весь коментар
10.07.2021 21:52 Відповісти
Які квіти дарувати ОМОНу.
показати весь коментар
10.07.2021 21:42 Відповісти
Одна девочка подарила цветы.....а такие как ты под балалайку басты и киркоровых отплясывают как мишки..) И это во время войны с лаптями....вот где ЦВЕТЫ ОМОНу(
показати весь коментар
10.07.2021 21:52 Відповісти
далеко не одна, не лги, чудик с тряпкой БССР на аве
и не сравнивай себя со свободолюбивыми украинцами, которые смогли свергнуть своего диктатора и 8-й год сдерживают Мордор
показати весь коментар
11.07.2021 02:30 Відповісти
Хорошо.... две девочки -два цветочка.....и ещё одна на скамейке в носочках.) Первое,тряпка не тряпка но часть совковой (заметь ОБЩЕЙ с Украиной нашей истории) - не так позорно как власовские триколоры себе в жопу пихать в Крыму,лугандониях,славянсках..:.Родину предавать миллионами.!!!! Второе...кого ты можешь свергнуть,ЗЕбил продажный...Янук СПОКОЙНО собрал всю «партийную кассу страны»....и лапти его также СПОКОЙНО вывезли в роскошное Подмосковье.Кстати,ты бы лучше узнал сколько он ВЫВЕЗ из Украины,цветочник омоновский....И последнее....не прикрывайся Майданом...если бы Небесная Сотня увидела кого Ты выбрал в 2019.... она бы тебя зебила продажного удавила. П.С. И не обижайся на правду-это глупо.
показати весь коментар
11.07.2021 08:01 Відповісти
Цікава річ... Ті, хто паплюжили Пороха, ті й паплюжать Луку. Чому -- бо державники. А декому дуже не подобаються успішні і незалежні від раші республіки Білорусь і Україна.
показати весь коментар
11.07.2021 08:46 Відповісти
Оксана,поверьте....у нас сейчас найти любителя Лукашенко это большая удача.Его даже бабки клянут в магазинах.Но все ЗДРАВЫЕ понимают,что все эти кандидаты-консервы -это прямой путь в лаптестан...засланные казачки.Его можно обзывать,ненавидеть......но главное сегодня НЕ ПРОСРАТЬ страну....а он точно не предатель.И не для того 26 лет Беларусь под себя прибивал,чтобы с кремлядями делиться.А он предсказуем....своё съем сам ,а русскую корову будем доить вместе...на пустых обещаниях плечом к плечу и последний режим от НАТО.(
показати весь коментар
11.07.2021 09:04 Відповісти
Африканские людоеды - тоже глубоко патриотичны!
показати весь коментар
11.07.2021 09:37 Відповісти
А более 14 000 украинцев погибших от рук куйло это не людоедство....вам Африка важнее.Там о нас не думают.
показати весь коментар
11.07.2021 10:16 Відповісти
?
показати весь коментар
11.07.2021 10:42 Відповісти
Учись думать сам или в школе спроси ..я тебе точно не папа.
показати весь коментар
11.07.2021 11:01 Відповісти
Ты что-то хотел сказать?
показати весь коментар
11.07.2021 12:57 Відповісти
а сейчас девочка,я выслушаю твоё мнение-смазывать мне бутыль от шампанского вазэлином либо же растительным маслом
показати весь коментар
10.07.2021 21:39 Відповісти
Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима Лукашенко при посредничестве других стран - Цензор.НЕТ 7148
показати весь коментар
10.07.2021 21:42 Відповісти
Девушку профинансировали с России,вот она и ,типа, оппозиционер.
показати весь коментар
10.07.2021 21:45 Відповісти
та то навряд...просто самка думает о своём ватном самце...
показати весь коментар
10.07.2021 21:58 Відповісти
Марк Рабкін писав, що "Спочатку все було підготовлено з Москви, Бабарико, Цепкало і Тіхановські або приїхали з Москви, або були тісно пов'язані з нею, щоб ослабити Луку, щоб не упирався з інтеграцією. Ця московська фаза тривала три дні із сутичками і потім був даний різкий відбій -- ціль була досягнута. Але тут протести підхопили західні структури і орієнтована на Захід, частина білоруського суспільства. И пошла другая пьянка...
показати весь коментар
11.07.2021 07:38 Відповісти
Та й на який чорт вона здалася Лукашенку, щоб з нею вести якийсь там діалог? Що вона може йому реально запропонувати? Що в неї є, який у неї реально вплив хоч на щось? Королева без королівства.
показати весь коментар
10.07.2021 21:48 Відповісти
Воно так. Але для всього цивілізованого світу обраним законним Президентом Білорусі є вона , а не Лукашенко. І вести переговори з лукою вона буде саме з цієї точки зору.
Так, ця Тіхановська , з неї приблизно такий президент як і з нашого криворізького косоворотника, але саме її обраним президентом визнав
світ.
показати весь коментар
11.07.2021 05:25 Відповісти
А звідки відомо Заходу, що перемогла на виборах вона? Це якби ЦВК обнародував, що результат виборів на її користь, а Лука зайняв владу -- тоді він був би "узурпатор". Більшість білорусів за Бацька.
показати весь коментар
11.07.2021 07:43 Відповісти
Как эти придурки уже достали, на кой хрен о них вообще писать!?
показати весь коментар
10.07.2021 21:50 Відповісти
Готовь лучше сухари!
показати весь коментар
10.07.2021 21:50 Відповісти
Nebudet fasist lukosenka ne skem govorit krome svojego xoziajna putlera
показати весь коментар
10.07.2021 21:51 Відповісти
любовник...не хозяин...
показати весь коментар
10.07.2021 22:02 Відповісти
мсье,я вас не трогал...вам померещилось..
показати весь коментар
10.07.2021 22:39 Відповісти
Это типа как Украина вела бы переговоры с лэдэнэрэ
показати весь коментар
10.07.2021 21:57 Відповісти
Какая ещё альтернатива и кто о ней что-либо слышал ? От Тихановской звучат
только общие лозунговые фразы и не более того.
показати весь коментар
10.07.2021 22:01 Відповісти
А Тихановская может назвать причину по которой Лукашенко будет вести с ней диалог!? Она не захотела майдана и проиграла! Она даже предала тех которые были за неё! Короче Лукашенко победил и теперь Тихановская ему неопасна и нет ниодной причины у Лукашенко вести с ней диалог!
показати весь коментар
10.07.2021 22:04 Відповісти
... це вже не смішно
показати весь коментар
10.07.2021 22:06 Відповісти
Пусть она захватит власть.......
показати весь коментар
10.07.2021 22:08 Відповісти
Який діалог? Білорусь просрали.
показати весь коментар
10.07.2021 22:16 Відповісти
Україну просралі, а Білорусь ще тримається.
показати весь коментар
11.07.2021 08:51 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2021 09:15 Відповісти
та кому ты вообще надо, клуша? Котлеты закончились, ешь сухари, кухарка
показати весь коментар
10.07.2021 22:17 Відповісти
.?????.......а зачем вам это? Ваш Лукашенко должен сидеть в тюрьме, как убийца своего народа, и ....представители его трусливого режима тоже.
О чем вы с ними собрались разговаривать...?.......новые рецепты драников???
показати весь коментар
10.07.2021 22:18 Відповісти
Вам треба терміново похмелитися.
показати весь коментар
11.07.2021 08:52 Відповісти
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 7910
показати весь коментар
10.07.2021 22:19 Відповісти
Митенька заспокойся ваші перемогли в Беларусі а в Україні ми спробуемо ваших зупинити!
показати весь коментар
10.07.2021 22:26 Відповісти
Ну да, диалог, это ж не её по кругу в очко мусора драли. В это время она спала в тёплой постели у прибалтов. Мразь как и бульбаш.
показати весь коментар
10.07.2021 22:24 Відповісти
А Луке тот диалог нафиг не нужен.

Пока беззубая Тихановская у Литвы на довольствии кудахтает Лука в БССР сажает и убивает всех, кого он считает для себя опасными.
показати весь коментар
10.07.2021 22:25 Відповісти
Dialog mozet emu i nuzen stob sniali sankciji ES.Vet plakal nedavno pro,sankciji .Poxoze nado ecio ziosce sankciji emu vesti teper za nelegalov
показати весь коментар
10.07.2021 22:32 Відповісти
та ми пам'ятаємо, путєн памагі.
показати весь коментар
10.07.2021 22:27 Відповісти
В принципі можна попробувати при умові, що ********* до цих перемовин допущені не будуть взагалі.
показати весь коментар
10.07.2021 22:32 Відповісти
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 9615Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 502
показати весь коментар
10.07.2021 22:33 Відповісти
Светлана, объеденяйся с Гуайдо, и единым фронтом!!!
показати весь коментар
10.07.2021 22:36 Відповісти
Лукашенко ж своей смертью не умрет. Как и зленский!
показати весь коментар
10.07.2021 23:12 Відповісти
Беларусь летит в пропасть. Заводы не распилены, фермы не развалены, тарифы меньше зарплаты! Ужас! Медицина доступная, земля не продана западноближневосточным, и олигархов нет, и легалайза нет. Спасите, помогите, МВФ дай кредит на проведение гей-парада.
показати весь коментар
10.07.2021 23:20 Відповісти
Ага! А что у тебя дома из Беларуси? Кстати пробівал их сгущенку гадость редкая да и картофель в прошлом году Лукашенко закупал в Украине!
показати весь коментар
10.07.2021 23:29 Відповісти
У меня и нашего производства только еда. Но ВВП на душу там в два раза больше, при количестве природных ресурсов в 10 раз меньше.
показати весь коментар
10.07.2021 23:42 Відповісти
Дайош беларуський социализм!
показати весь коментар
10.07.2021 23:59 Відповісти
Статистика упорно утверждает, что даже беларуский социализм лучше соросовско-хабадного вампиризма.
показати весь коментар
11.07.2021 00:12 Відповісти
Статистика Польши, Чехии и Прибалтики утверждает обратное. Оказывается - Ахметов с русскомирцем Новинским, Пинчук, Коломойский, Фирташ - подельник Путина по "РосУкрЭнерго" - это соросята-хабадники? Ты или не в Украине живёшь, или просто не можешь думать своей головой, т.е. вата, которая питается кремлёвскими СМИ.
показати весь коментар
11.07.2021 17:51 Відповісти
В прибалтике остались одни пенсионеры на евродотациях. У Польши и Чехии сильные национальные элиты и государственные традиции. В Беларуси государственные элита и традиции связаны с социализмом. Если это разрушить, останется пальма.
Насчет олигархов. Есть разные кланы глобализаторов. Иллюминаты, Бнай-Брит, Ватикан с Мальтийскими и прочими орденами, разные масонские группировки, и прочие исламские государства и Афонские братсва. Они не всегда и не со всеми находятся в полной конфронтации. Чаще они заключают союзы и стараются встроить чужую логику в свою, запрячь чужие энергии в свои цели. Ахметов это Лондон и Ротшильды, Новинский - Афонское братство, Пинчук это иллюминаты, Коломойский это Бнай-Брит, Фирташ непонятно, к какой группировке принадлежит, то ли соросо-иллюминатской, то ли Мальтийскому ордену. Кремль это три основные башни Хабад, Третий рим, и либералы под иллюминатами. В Украине рулят хабадники и соросятина. Гоминтерн это нижний ярус соросовских иллюминатов, который местами сросся с Мальтийским орденом. Если хабадники (Киссинджер, Бнай-Брит) рулят и в России и в Украине, это не значит, что они за мир. Наоборот, они встроили войну в свой сценарий.
показати весь коментар
12.07.2021 12:47 Відповісти
На сколько там Путлер каждый год финансирует Бульбастан, ась?
показати весь коментар
11.07.2021 02:33 Відповісти
На столько, сколько Сорос будет высасывать через даду-да.
показати весь коментар
11.07.2021 03:11 Відповісти
2015 р, Білорусь ввп на одну особу 6 739 доларів США. Україна ввп на одну особу 3 387 доларів США. А ви таракан...
показати весь коментар
25.09.2021 10:47 Відповісти
Даеш иудолиберальный концлагерь в Беларуси, как в Украине. Смерть беларуским расистам. Все на баррикады в борьбе за право католиков-трансгендеров венчаться в синагоге по буддисткому обряду.
показати весь коментар
10.07.2021 23:31 Відповісти
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 8347
показати весь коментар
11.07.2021 00:19 Відповісти
Ну да, соросовская курица это птица счастья.
показати весь коментар
11.07.2021 00:30 Відповісти
Не сцы
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 4547
показати весь коментар
11.07.2021 01:34 Відповісти
Да, соросовский вампиризм маскируется несбывающимися надеждами.
показати весь коментар
11.07.2021 03:04 Відповісти
Сорос был меценатом распила сокращения украинской армии, этиологией замены реальности фотохотелками.
показати весь коментар
11.07.2021 03:45 Відповісти
И даже на фоне войны, спровоцированной им слабостью одной из сторон, он внедряет своих петухов в Укроборонпром.
показати весь коментар
11.07.2021 03:58 Відповісти
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 326
показати весь коментар
11.07.2021 09:48 Відповісти
Трансгендеры-автосемиты Вачовски в фильме "Ascending Jupiter" на роль королевы рептилоидного измерения назначали еврейку Кунис.
показати весь коментар
11.07.2021 10:42 Відповісти
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 7112
показати весь коментар
11.07.2021 15:34 Відповісти
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 4334
показати весь коментар
11.07.2021 16:22 Відповісти
Ничё так, только зонтик поменяй, он сливается с бейсболкой
показати весь коментар
11.07.2021 16:29 Відповісти
Да-да, расскажи еще про санитаров.
показати весь коментар
11.07.2021 16:39 Відповісти
Тут я промолчу, не буду спорить со специалистом
показати весь коментар
11.07.2021 18:27 Відповісти
Ты палишься, кацап.
показати весь коментар
11.07.2021 02:34 Відповісти
Мойша, не переводи стрелки.
показати весь коментар
11.07.2021 02:52 Відповісти
Сколько она еще протянет так? Ведь стали забывать....
показати весь коментар
11.07.2021 00:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dsODRfCMRoM
показати весь коментар
11.07.2021 01:20 Відповісти
Режим Лукашенко-не тот режим, с которым можно вести диалог.
показати весь коментар
11.07.2021 08:02 Відповісти
Смешная... Один ( тот что с самолета с невестой) уже "ведут переговоры" и говорят что все "супер, и жизнь прекрасна, а Лука " крепкий орешек" и вообще "отличный мужик". В общем это те которые уже " там". А те кто еще "не там" то нужно изображать из себя что то. ( при чем на пустом месте)., ну по крайней мере для того что бы обеспокоенная общественность запада обеспечивала безбедную жизнь в эмиграции. Если такая смелая, то не нужно было уезжать из Беларуси, хотя есть вариант на все наплевать и явиться туда ( по примеру Навального, как бы к нему не относиться) и продолжать борьбу из за застенков, ну или по примеру " снятого с самолета". В общем пустышка., как и все всплывшие "руководители" народного возмущения, включая представителя " Газпрома" получившего 14 лет. ( скорее всего его и готовит РФ как когда то Надюху минометчицу в виде " жертвы режима" на высший пост в стране ( в час " Х") В таких тоталитарных странах как РФ, Беларусь и т.д. настоящих лидеров оппозиции просто устраняют.. а остальным разрешают дышать " через раз" Пример РФ- убили Немцова, а разные там Явлинские, Касьяновы и т.д. здравствуют и поныне.
показати весь коментар
11.07.2021 08:05 Відповісти
Предала людей, кинула их. Сама уехала и из-за бугра "командует". Кому сдалась эта плюшевая "опозиционерка" ? Может еще и гарнты хочет попилить?
показати весь коментар
11.07.2021 10:41 Відповісти
Хотела как ленин, да ума не хватает
показати весь коментар
11.07.2021 10:48 Відповісти
Вона хотела мужа витягти з тюрми, і обіцяла через півроку піти у відставку та призначити другі вибори, мабуть, щоб він став президентом і Білорусь з'єднав з рашою. Якби переміг Цепкало або Бабарика, був би той же результат. Мета у цих трьох була одна -- союз з Росією.
показати весь коментар
25.09.2021 10:59 Відповісти
 
 