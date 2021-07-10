Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн
У Білорусі опозиція готова до діалогу з представниками "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, за посередництва інших країн.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що самопроголошена влада позбавляє Білорусь майбутнього, тому білоруська опозиція готова до переговорів.
На запитання, чи готова опозиція домовлятися з Лукашенком заради звільнення політичних в'язнів, Тіхановська відповіла: "Ми готові вести діалог із представниками режиму. Навряд чи це буде він сам. Але в його оточенні, можливо, не в найближчому, є люди адекватні, які розуміють, що з Лукашенком Білорусь летить у прірву, і ми пропонуємо альтернативу. Альтернативу нової Білорусі, де і для бізнесу будуть створені нові умови роботи, і люди житимуть у безпеці, вільно, спокійно. Тому той діалог, про який ми говоримо, там мають бути представники режиму, а також медіатори з інших країн. Можливо, це буде формат сусідів, можливо, інші країни, але представники режиму там мають бути, звичайно".
и не сравнивай себя со свободолюбивыми украинцами, которые смогли свергнуть своего диктатора и 8-й год сдерживают Мордор
Так, ця Тіхановська , з неї приблизно такий президент як і з нашого криворізького косоворотника, але саме її обраним президентом визнав
світ.
только общие лозунговые фразы и не более того.
О чем вы с ними собрались разговаривать...?.......новые рецепты драников???
Пока беззубая Тихановская у Литвы на довольствии кудахтает Лука в БССР сажает и убивает всех, кого он считает для себя опасными.
Насчет олигархов. Есть разные кланы глобализаторов. Иллюминаты, Бнай-Брит, Ватикан с Мальтийскими и прочими орденами, разные масонские группировки, и прочие исламские государства и Афонские братсва. Они не всегда и не со всеми находятся в полной конфронтации. Чаще они заключают союзы и стараются встроить чужую логику в свою, запрячь чужие энергии в свои цели. Ахметов это Лондон и Ротшильды, Новинский - Афонское братство, Пинчук это иллюминаты, Коломойский это Бнай-Брит, Фирташ непонятно, к какой группировке принадлежит, то ли соросо-иллюминатской, то ли Мальтийскому ордену. Кремль это три основные башни Хабад, Третий рим, и либералы под иллюминатами. В Украине рулят хабадники и соросятина. Гоминтерн это нижний ярус соросовских иллюминатов, который местами сросся с Мальтийским орденом. Если хабадники (Киссинджер, Бнай-Брит) рулят и в России и в Украине, это не значит, что они за мир. Наоборот, они встроили войну в свой сценарий.
распиласокращения украинской армии, этиологией замены реальности фотохотелками.