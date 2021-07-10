Окупанти в ОРДЛО створюють все нові перешкоди під час перетину пунктів пропуску, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Російські окупаційні адміністрації створюють все нові перешкоди для громадян України, які проживають в ОРДЛО, під час перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Зокрема, нещодавно в жахливій ситуації опинилися понад 60 тис. дітей, яких окупаційні режими позбавили права здобувати освіту на підконтрольній уряду України території, оскільки саме під час вступної кампанії підконтрольні РФ режими унеможливили перетин КПВВ на підставі свідоцтва про народження", - сказав він.

Яременко зазначив, що "таких штучних підстав - сотні".

"Крім того, за сім місяців окупаційна адміністрація РФ не пропустила через КПВВ "Щастя" жодної людини. Всі ці дії - ганебне порушення міжнародного та міжнародного гуманітарного права і є нічим іншим, як знущанням над громадянами, яких заточили в ізоляції від цивілізованого світу", - додав заступник міністра.

За його словами, зі свого боку Україна робить все можливе, щоб громадяни безперешкодно і комфортно перетинали лінію розмежування.

"Однак, на жаль, у цій ситуації не все залежить від українського уряду", - сказав Яременко.

Мінреінтеграціі продовжує роботу над спрощенням для громадян процедури перетину КПВВ з українського боку.

Також у відомстві повідомили, що упродовж квітня-червня 2021 року, згідно з інформацією Державної прикордонної служби, через КПВВ на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях зафіксовано загалом 182 713 перетинів в обидва боки, з них - 1 775 транспортних засобів.