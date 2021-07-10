УКР
Окупанти в ОРДЛО створюють все нові перешкоди під час перетину пунктів пропуску, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Російські окупаційні адміністрації створюють все нові перешкоди для громадян України, які проживають в ОРДЛО, під час перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Зокрема, нещодавно в жахливій ситуації опинилися понад 60 тис. дітей, яких окупаційні режими позбавили права здобувати освіту на підконтрольній уряду України території, оскільки саме під час вступної кампанії підконтрольні РФ режими унеможливили перетин КПВВ на підставі свідоцтва про народження", - сказав він.

Яременко зазначив, що "таких штучних підстав - сотні".

Читайте також: Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков

"Крім того, за сім місяців окупаційна адміністрація РФ не пропустила через КПВВ "Щастя" жодної людини. Всі ці дії - ганебне порушення міжнародного та міжнародного гуманітарного права і є нічим іншим, як знущанням над громадянами, яких заточили в ізоляції від цивілізованого світу", - додав заступник міністра.

За його словами, зі свого боку Україна робить все можливе, щоб громадяни безперешкодно і комфортно перетинали лінію розмежування.

"Однак, на жаль, у цій ситуації не все залежить від українського уряду", - сказав Яременко.

Мінреінтеграціі продовжує роботу над спрощенням для громадян процедури перетину КПВВ з українського боку.

Читайте також: Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня

Також у відомстві повідомили, що упродовж квітня-червня 2021 року, згідно з інформацією Державної прикордонної служби, через КПВВ на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях зафіксовано загалом 182 713 перетинів в обидва боки, з них - 1 775 транспортних засобів.

+8
Нехай щастить.
показати весь коментар
10.07.2021 22:11 Відповісти
+8
Это возмутительно! А что если грузовики с деньгами возить прямо туда, там же НАШЫ люды,им пенсии нужны?😁 Правда никак не пойму, а почему мы не платим пенсии в Крыму, в чем разница?
показати весь коментар
10.07.2021 22:18 Відповісти
+8
Оккупанты создают слишком слабые препятствия для проникновения в Украину предателей.... КПВВ надо ликвидировать и укреплять минные поля.... Чтобы зловоние руцского мира не просачивалось к нам...
показати весь коментар
10.07.2021 22:30 Відповісти
нам "кормильцы" не нужны !
показати весь коментар
10.07.2021 22:41 Відповісти
А їм не потрібна Гейропа. Окупанти в ОРДЛО створюють все нові перешкоди під час перетину пунктів пропуску, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко - Цензор.НЕТ 3164
показати весь коментар
10.07.2021 22:54 Відповісти
типичные совкодрочеры. Еще бы вышли с транспорантом о лЭнине, или о мире в мире.
сОвок, он же сЭсЭсЭрЭ это диагноз
показати весь коментар
10.07.2021 23:38 Відповісти
мож пункты пропуска обозвать порталами 95-го квартала?
показати весь коментар
10.07.2021 22:17 Відповісти
Разница в том что Крым - это Украина, и поэтому две "дружественные страны" обмениваются списками пенсионеров, для исключения фактов двойного назначения пенсий. Когда Донбасс станет (ну вы поняли) они так же будут вести общую базу.
показати весь коментар
11.07.2021 11:33 Відповісти
Вот пусть станет, ну вы поняли и пойдут они туда, ну вы поняли куда, и чем быстрее тем лучше, во всяком случае так думаю я и очень много моих знакомых, друзей и родственников )))))))
показати весь коментар
11.07.2021 18:01 Відповісти
Зараз я доїм борщ і ви побачите який я засмучений.
показати весь коментар
10.07.2021 22:30 Відповісти
так у ніх расєйськіє паЧЬпорта, воні же срузькіє, воні же до 14 года всю Україну кАрмілі...
Нехай тепер в своєму данбабве і живуть, за сАвєтьськім сАюзАм нАстальгіруют, і на уйла онаніруют - тварини!
показати весь коментар
10.07.2021 22:46 Відповісти
Ну и молодцы. Пусть посидят в гетто. Подумают. Репу почешут и все равно ничего не поймут! Нечего им сепарскую заразу разносить.
показати весь коментар
10.07.2021 22:51 Відповісти
в данной ситуации, когда на раше и в ордло бушует раша-штамм короновируса, получается что это очень разумное решение... при нашем извращенном понимании угрозы нацбезопасности, ордынцы пусть в силу своих идиотских ограничений, но заботятся о нас больше, чем мы сами...
показати весь коментар
10.07.2021 22:53 Відповісти
Настоящий геноцид граждан України,проживающих в российской оккупации!
показати весь коментар
10.07.2021 23:30 Відповісти
Такое впечатление что дикари ОРДЛО заботятся об Украине больше чем сами украинцы.
показати весь коментар
11.07.2021 09:49 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыь на ближайшие 20 лет.
показати весь коментар
11.07.2021 12:45 Відповісти
Чесно кажучи, мене обурює реакція людей в коментарях. Я сама з Донецька, поїхала назавжди в 16 році. Ви знаєте, скільки тих самих пенсіонерів вже померло? Сім років пройшло. Діти, яким було по 13 років вже молоді люди. Це наша молодь! Вони ні в чому не винні! Вони мають бути в Україні, працювати і народжувати дітей! Я спілкуюся з багатьма людьми і люди з Дніпра питають мене, що там трапилося! Чим ви кращі? Чи ви думаєте, що всі так прям були за все це? Чим ви відрізняєтеся від зомбованих росіян?
показати весь коментар
11.07.2021 15:21 Відповісти
 
 