У 16 тисяч домогосподарств у Херсонській області немає доступу до українських телеканалів, - голова ОДА Козир

У 16 тисяч домогосподарств у Херсонській області немає доступу до українських телеканалів, - голова ОДА Козир

У восьми населених пунктах неподалік від адміністративної межі з окупованим Кримом немає сигналу українського телебачення. Влада розглядає два варіанти вирішення проблеми.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вісім населених пунктів не мають доступу до українських каналів, оскільки з того боку стоять потужніші передавачі і через географічний рельєф там вищі та потужніші вежі, які глушать український сигнал", - пояснив він.

Президент Володимир Зеленський у квітні під час візиту в регіон поставив завдання до кінця року забезпечити доступ до українських каналів.

Читайте також: Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

"Ми обговорили цю проблему, і зараз її рішення на фінальній стадії... Планують зараз встановити більш потужні передавачі, й вони планують закрити 95% всіх білих плям у нашій області, зокрема закрити мовлення окупантів", - розповів Козир.

Другий варіант - завести оптоволокно в кожну оселю в цих 8 населених пунктах. Це завдання вирішується спільно з Мінреінтеграції.

"Просто завести оптоволокно в кожну оселю в цих населених пунктах, а там 16 тисяч домогосподарств. А "оптику" нічим не заглушити. Також завдяки цьому люди відмовляться від супутникового телебачення, адже буде безкоштовна альтернатива", - зазначив Козир.

На цей проєкт, за попередніми підрахунками, необхідно трохи більше 20 млн грн.

Читайте також: У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

"Зараз ми опрацьовуємо технічні можливості, як це оптоволокно прокласти", - додав він.

інформаційна війна телебачення Козир Сергій Херсонська область
+10
https://mobile.twitter.com/yar13zp

https://mobile.twitter.com/yar13zp Jaroslaw Teriannik @yar13zp

https://mobile.twitter.com/yar13zp https://mobile.twitter.com/yar13zp



Політика всюди, хто би що не казав. Беремо радіо.
Є у нас на роботі любителі "радіо Шансон". Інколи ми змінюємо хвилю, але вата вперто крутить назад. Ведучі на шансоні, та і сама програма хвилі, заточені так, ніби України не існує взагалі. Ставлять інколи українські пісні, але риготні, тупі, або стару класику щоб до 90х років, в обробці, або всяких підмоскалених співаків що лизали сраку регіонам. Ведучі також починають українською, але в ефірах зі слухачами лише парускі, ще й з акцентом, і конкурси у них лише про СССР, російських акторів і співаків. Все.
Українського ментального поля в ********* вимірі на шансоні не існує. Зато щодня шоу віті, де голосом Яника ведучі щось жартують. Ну щоб ми не забували цього підора, ще й сміялися. І все пронизано невміло прихованою пропагандою. Надрачування на СССР нонстоп. Відповідно і росія і новини про них і всяка цікава інфа про них, не то щоб прямо постійно, але регулярно. Про українські досягнення, про війну, про культуру, про історію - нуль.

А сьогодні я вже не втримався і завів коротку дискусію з ватними колегами бо підгоріло вкрай. "В етат дєнь в 1709 рускімі (!) вайсками Пєтра билі разбіти швєди і Мазєпа, каторий прєдал царя. Хаха ну воврємя прєдать ета нє прєдать, хаха..." Блдь! Мазєпа - прорізало слух, саме літера Є. Мазєпа. І - прєдал...
Ну блд кажу, що значить прєдал? Кого це він прєдал? - кого кого, Петра. Што єму швєди пообєщалі інтересно. - Та не прєдал, - кажу, - а нахєр послав. Яке ж це предатєльство? Послати нахєр мудака! - вот і прєдал значить - Вот і нєт, послати нахєр було треба давно за їхні справи!
Далі виникла коротка пауза і пішли робочі розмови. Але бляха це неможливо, сцук, як те кончене радіо би прикрити ... Я вже про зеківський репертуар не кажу, тюрма, купола і тд. Чисто політичне радіо, під прикриттям музики.
10.07.2021 23:11 Відповісти
+6
Телебачення дебілєзує.Та й по українських каналах нічого нормального взагалі немає.
10.07.2021 23:05 Відповісти
+6
Может кто-то вернётся к вопросу , как сговор 4 медиаолигархов отрезал вообще украинцев от национального тв ? И кто же это такую идею им подбросил - может фсб ?

Результат - по тв смотреть нечего . Если эти тв барыги хотели денег с украинцев получить , которых у украинцев нет ( а голосовать будут ) , то результат такой- народ смотрит российские каналы , т к украинские зашифрованы . Явно работа фсб
10.07.2021 23:30 Відповісти
то оно так у нас денюх просит?
10.07.2021 23:02 Відповісти
кабель - це не безкоштовна альтернатива. Хіба що: доплачуватиметься з держбюджету, або місцевого
10.07.2021 23:03 Відповісти
Сам кабель копеешная стоимость. А вот обрудование, адаптеры, роутеры, свитчи, сплиттера, усилитель оптический это стоит денег. Но думаю ради того, что бы иметь в доме качественное ТВ хозяева не против будут са свой счет купить абонентский терминал.
10.07.2021 23:11 Відповісти
я систему і мав на увазі
10.07.2021 23:41 Відповісти
так у них уже ест тв, тоьько не охметовское
11.07.2021 03:15 Відповісти
Та слава Богу шо хоть охмєтовскоє єсть в Україні. А то зараз би по глухим селам тільки тарілка з якої можна відкрито дивитись не дуже популярні телеканали, або за гроші від Viasat провайдера. А на шару ги+ги тепер подивитись можна тільки у охмєтки, дійсно
11.07.2021 09:00 Відповісти
Телебачення дебілєзує.Та й по українських каналах нічого нормального взагалі немає.
10.07.2021 23:05 Відповісти
тоді, з огляду на їх вибір, якими ж каналами до цих жителів була донесена вся інтрига серіала слуга народу?
10.07.2021 23:15 Відповісти
Всі українські канали лайно.Якщо у вас немає інтернету.то переїжджайте з тієї діри.Для молодих в такому місці,немає чого робити.
10.07.2021 23:23 Відповісти
це не схоже на відповідь на запитання
10.07.2021 23:28 Відповісти
А що ви хочете почути?
10.07.2021 23:39 Відповісти
якщо не зрозуміло, то пояснювати не варто
10.07.2021 23:47 Відповісти
Ви якусь фігню пишете.То що українські канали норм? Це ж лайно.
10.07.2021 23:50 Відповісти
очевидно, вам переїзд не допоміг
10.07.2021 23:52 Відповісти
Я нікуди не переїжджав.І живу на заході країни.І вважаю що українське телебачення лайно.От що там дивитися? Політичні шоу,свати,екстрасенси,тупі серіали? Що саме? Всі канали лайно,без виключення,навіть ті,хто називає себе проукраїнським каналом.
10.07.2021 23:55 Відповісти
Если не секрет, а что вы смотрите в интернете?))) Просто очень интересно, что так на вас повлияло, что вы не понимаете простейшего вопроса, который вам задали?)))
11.07.2021 01:14 Відповісти
Я все зрозумів.Незрозуміло,що він від мене хотів почути.
11.07.2021 01:56 Відповісти
Ну если честно, то и я не знаю ответа на его вопрос))) Но вы так закрутили с ответами, что как минимум двух человек ввели в заблуждение)))
11.07.2021 02:09 Відповісти
Я вважаю,що наше телебачення це лайно.Там не має що дивитися.Ну просто немає.
11.07.2021 02:11 Відповісти
Честно, не знаю))) Уже и забыл сколько лет назад его смотрел)))
11.07.2021 02:15 Відповісти
А яке не лайно? Угорське чи сербське?
11.07.2021 11:19 Відповісти
Мені все одно,що десь там також лайно.
11.07.2021 11:57 Відповісти
заманчиво реинтегрировать Украину в Украину за бюджетные тугрики...даже очень...
10.07.2021 23:05 Відповісти
а флаги у них хоть какие висят через 7 лет такого оболванивания...., небось думают уже над своей республикой... и название хорошее - ХерНР
10.07.2021 23:11 Відповісти
10.07.2021 23:11 Відповісти
Одесское радио такой же цирк вытворяет ,
10.07.2021 23:27 Відповісти
Так может он напряжет свое очко и сделает что то чтобы они там появились эти каналы??
10.07.2021 23:13 Відповісти
про то мова. читай а нe ляпай
11.07.2021 01:00 Відповісти
Видно,в печерах живуть.Ні супутникового,ні інтернету немає...
10.07.2021 23:25 Відповісти
По спутнику есть украинские каналы?)) И какой пещере вы живете уже несколько лет?)))
11.07.2021 01:17 Відповісти
Так,є.1+1 International,ICTV,Перший,Еспресо,24-й,Україна 24,5-й...,
Приблизно така ж кількість і набір,як і через тюнер Т2.
Виходьте з печер.
11.07.2021 06:17 Відповісти
10.07.2021 23:30 Відповісти
И очень интресный вопрос - почему футбол нельзя было посмотреть по спутнику и обычному тв?

В Словакии свободно показывали все матчи
Попыталась через интернет - все сайты писали тесты матча . А несколько сайтов держали морды ведущих, которые глядя на поле ( которое зрителям не показывали) комментировали.

40 млн граждан !!! У всех с психикой нормально, если такой цирк терпят ????
10.07.2021 23:34 Відповісти
https://www.allsports-tv.ru/2021/139/football-2-ua.html
11.07.2021 00:41 Відповісти
краще вибрати БЕЛАРУСЬ5
11.07.2021 00:44 Відповісти
Да, спортивный канал. Периодически комментируют беларускай моваю. Но это - не проблема для украинцев.
11.07.2021 01:36 Відповісти
Часто смотрю... Даже белорусских слов нахватался.. Гульня к примеру=))
11.07.2021 05:59 Відповісти
И шо Вы там смотрите ? Кацапские фильмы ?

Раньше на всех украинских каналах шли зарубежные фильмы С КЛАССНЫМ УКРАИНСКИМ ПЕРЕВОДОМ
Где это сейчас ? СБУ не работает просто по защите Украины от вражьего влияния
11.07.2021 09:00 Відповісти
Я смотрю: не все понимают значение слов спортивный канал. Ну, бывает)
11.07.2021 10:17 Відповісти
Так и есть. В Чернигове! та же хрень. Спрашивал людей зачем они смотрят беларуское тв- ответили что по украинским каналам одна политика и смотреть нечего, а интересные украинские каналы закодировали!
Вышивата тернопольская и интелектуалы (к стати, голосовавшие за притырка ЗЕ) может сколько угодно иронизировать на тему того что ТВ оболванивает, но я вам скажу что совков в возрасте уже не перевоспитаешь- они в основной массе и умрут с телевизором. Поэтому чтоб не отдавать этот электорат Скабеевым, стоит таки напрячься и дать им доступ до нормального украинского контента, неважно каким путем- это уже детали технической реализации.
11.07.2021 07:21 Відповісти
Вообще мое мнение , что эта зашифровка - спецпроект ФСБ . И СБУ могло бы хоть поинтересоваться , что происходит в Украине с телевидением
11.07.2021 07:33 Відповісти
Ребята. А ни чего, что 7 лет назад вышки нужно было поставить? То есть, с 2014 эти люди прекрасно смотрят Соловьева и Скабееву? Когда нормальному человеку их 10 минут невозможно вынести - тот бред , что они несут !
10.07.2021 23:41 Відповісти
Я понял шо украинской власти там уже 30 лет нету, тогда какие власти там рассматривают два ваиианта, крымские или днр? Пипец? К стенке нах..з
11.07.2021 00:12 Відповісти
И шо, не могут Сватов посмотреть и 95-й квартал? Непорядок!!!!
11.07.2021 00:49 Відповісти
Запоребрик решит этот вопрос очень быстро, не считаясь с затратами.
11.07.2021 00:49 Відповісти
В восьми населенных пунктах неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом нет сигнала украинского телевидения. Источник: https://censor.net/ru/n3276338

ЦЕ ШО ВИХОДИТЬ, ЛЮДИ НЕ БАЧАТЬ ЦЬОГО ГУНДОСОГО УТИРКА ?
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЧОМУ МИ ОДНІ ПОВИННІ СТРАДАТИ
11.07.2021 01:33 Відповісти
Спутник тарелка дорого стоит в наше время... а тюнер еще дороже...
11.07.2021 01:43 Відповісти
тюнер недорогой.. не трынди
11.07.2021 05:56 Відповісти
Мой покойный отец выбросил ящик на мусорник 24 августа 1991 года....,СССр сдох говорил,смотреть теперь нечего...,совдеповские сраные серьялы Варькина земля,Юркины рассветы и прочую Поднятую целину или дерьмо типа Малдьчих-Кибальчиш и даже про подвиги Неуловимых дерьмо-мстителей не посмотришь от слова СОВСЕМ...
11.07.2021 01:47 Відповісти
Т. Е. Зебильное правительство, с начало зделали платные спутниковые каналы, и теперь решают суки проблемы, вот жеж мудачье!
11.07.2021 04:00 Відповісти
Смешно читать.. Кто все платным сделал.. Ну, а наш туранчокс только руками разводит.. То всьо - папєрєднікі=))
11.07.2021 05:55 Відповісти
Судя по доступным каналам в Украине перестали строить,делать открытия,петь,танцевать,познавать и т.д.Новости с здоровой психикой смотреть нельзя,зарезали,убили,ограбили...........
11.07.2021 06:20 Відповісти
Как человек, когда-то работавший в сми, скажу тебе по-секрету, что новости из серии "у нас все хорошо", на постсовковом пространстве особо никому не интересны. А чем меньше просмотров - тем меньше денег от рекламы.
11.07.2021 07:37 Відповісти
То, что показывают БОЛЬШИНСТВО так называемых украинских телеАналов в Черниговской области, в пуле Т2, с патриотической точки зрения, трудно даже называть украинским контентом. Говорить они, вроде бы, научились при Порохе, но вот с менталитетом у ведучих, пропагандистов, большая беда: вата беспросветная (на аналах, где болтает(ся) ахметовская зараза и медведчуковское дерьмо), и, сейчас, словно получив отмашку, везде, принялись перегонять по миллионному разу все кацапо-советское говно по всем эфирным трубам (на советском наречии, с флажками сэсэсэру и прочими атрибутами). Создавать своего зрителя уже поздно, это надо было еще при кравчучке делать, - но тогда, решили, "не до этого"; занялись политиканством, доверяя новостям прямо с останкинской иглы. Пока эфир научились заполнять проросийским дерьмом, которое и сотворило при кучмопитеке весь этот, политический, тухлый бомонд, и под него, заточило современного "пересичного мешканця", - мудрий нарід ( из того затурканого пропагандой и местными сексотами-провокаторами, гомосоветикуса-хохлопитека, выродившегося после искусственных голодоморов и русификаций по-советски). Недаром, так тщательно выбрали из местной бронебойной ваты, за ее заслуги перед кремлевскими кураторами, и в целях поощрения, снабдив это чучело по быстрому склепанной диссертацией: целого міністра освіти Сергія Шкарлета (если кто забыл о скандальном назначении этого типа). Проявив т.о. уважение ко всем манкуртам, россиянам населяющим эту область. как-то уже это проходили с неким табачником. Нынешняя сексотско-провокаторская братия, вынуждена действовать под личиной и не столь откровенно, как при януковиче. Но это пройдет. Это поколение сексотов в теле "зеленых выползней" быстро учится современным технологиям предательства и разложения политических оппонентов изнутри. Они влазят разными вирастюками в тело и начинают разлагать разными бужинскими, как бациллами.
11.07.2021 06:23 Відповісти
Отлично сказано!
11.07.2021 07:26 Відповісти
В Ривному 32 нет.. зик и 112 отключили.. осталось 30.. Хорошо, что есть тырнет, смотри что хочешь
11.07.2021 06:28 Відповісти
Теперь понятно почему на херсонщине такая низкая поддержка у бубочки. Люди смотрят на ценники в магазинах и платежках, а не на видосики клоуна.
11.07.2021 07:32 Відповісти
Моё домохозяйство лет 40-50 не имеет доступа ни к советским ни к украинским телеканалам.
11.07.2021 07:57 Відповісти
Украинские каналы?
Истерически визжащие ведущие и говорящие головы?
Причём ВСЁ, что они скажут - известно заранее из собственника канала.
Единственно что можно смотреть - детективный сериальчик по айситиви (НЕ "пёс"!) и по НТН "Мисце злочину - Майами"....
11.07.2021 10:03 Відповісти
Поэтому местное население с успехом смотрит российские телеканалы со Скабеевой и Поповым, настраивается на антиукраинскую волну. И виновата в этом власть! Куда смотрит ВР, СБУ, президент???
11.07.2021 10:28 Відповісти
Так, цю проблему потрібно вирішувати не тільки в Херсонській обл. Населені пункти Донецької та Луганської областей, які на відстані до 10-15 км від лінії розмежування з орділо скрізь не одержують українського ефірного сигналу. Це повинно бути в пріорітеті влади.
11.07.2021 11:13 Відповісти
 
 