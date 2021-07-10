У 16 тисяч домогосподарств у Херсонській області немає доступу до українських телеканалів, - голова ОДА Козир

У восьми населених пунктах неподалік від адміністративної межі з окупованим Кримом немає сигналу українського телебачення. Влада розглядає два варіанти вирішення проблеми.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вісім населених пунктів не мають доступу до українських каналів, оскільки з того боку стоять потужніші передавачі і через географічний рельєф там вищі та потужніші вежі, які глушать український сигнал", - пояснив він.

Президент Володимир Зеленський у квітні під час візиту в регіон поставив завдання до кінця року забезпечити доступ до українських каналів.

Читайте також: Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

"Ми обговорили цю проблему, і зараз її рішення на фінальній стадії... Планують зараз встановити більш потужні передавачі, й вони планують закрити 95% всіх білих плям у нашій області, зокрема закрити мовлення окупантів", - розповів Козир.

Другий варіант - завести оптоволокно в кожну оселю в цих 8 населених пунктах. Це завдання вирішується спільно з Мінреінтеграції.

"Просто завести оптоволокно в кожну оселю в цих населених пунктах, а там 16 тисяч домогосподарств. А "оптику" нічим не заглушити. Також завдяки цьому люди відмовляться від супутникового телебачення, адже буде безкоштовна альтернатива", - зазначив Козир.

На цей проєкт, за попередніми підрахунками, необхідно трохи більше 20 млн грн.

Читайте також: У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

"Зараз ми опрацьовуємо технічні можливості, як це оптоволокно прокласти", - додав він.