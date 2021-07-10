У 16 тисяч домогосподарств у Херсонській області немає доступу до українських телеканалів, - голова ОДА Козир
У восьми населених пунктах неподалік від адміністративної межі з окупованим Кримом немає сигналу українського телебачення. Влада розглядає два варіанти вирішення проблеми.
Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас вісім населених пунктів не мають доступу до українських каналів, оскільки з того боку стоять потужніші передавачі і через географічний рельєф там вищі та потужніші вежі, які глушать український сигнал", - пояснив він.
Президент Володимир Зеленський у квітні під час візиту в регіон поставив завдання до кінця року забезпечити доступ до українських каналів.
"Ми обговорили цю проблему, і зараз її рішення на фінальній стадії... Планують зараз встановити більш потужні передавачі, й вони планують закрити 95% всіх білих плям у нашій області, зокрема закрити мовлення окупантів", - розповів Козир.
Другий варіант - завести оптоволокно в кожну оселю в цих 8 населених пунктах. Це завдання вирішується спільно з Мінреінтеграції.
"Просто завести оптоволокно в кожну оселю в цих населених пунктах, а там 16 тисяч домогосподарств. А "оптику" нічим не заглушити. Також завдяки цьому люди відмовляться від супутникового телебачення, адже буде безкоштовна альтернатива", - зазначив Козир.
На цей проєкт, за попередніми підрахунками, необхідно трохи більше 20 млн грн.
"Зараз ми опрацьовуємо технічні можливості, як це оптоволокно прокласти", - додав він.
Політика всюди, хто би що не казав. Беремо радіо.
Є у нас на роботі любителі "радіо Шансон". Інколи ми змінюємо хвилю, але вата вперто крутить назад. Ведучі на шансоні, та і сама програма хвилі, заточені так, ніби України не існує взагалі. Ставлять інколи українські пісні, але риготні, тупі, або стару класику щоб до 90х років, в обробці, або всяких підмоскалених співаків що лизали сраку регіонам. Ведучі також починають українською, але в ефірах зі слухачами лише парускі, ще й з акцентом, і конкурси у них лише про СССР, російських акторів і співаків. Все.
Українського ментального поля в ********* вимірі на шансоні не існує. Зато щодня шоу віті, де голосом Яника ведучі щось жартують. Ну щоб ми не забували цього підора, ще й сміялися. І все пронизано невміло прихованою пропагандою. Надрачування на СССР нонстоп. Відповідно і росія і новини про них і всяка цікава інфа про них, не то щоб прямо постійно, але регулярно. Про українські досягнення, про війну, про культуру, про історію - нуль.
А сьогодні я вже не втримався і завів коротку дискусію з ватними колегами бо підгоріло вкрай. "В етат дєнь в 1709 рускімі (!) вайсками Пєтра билі разбіти швєди і Мазєпа, каторий прєдал царя. Хаха ну воврємя прєдать ета нє прєдать, хаха..." Блдь! Мазєпа - прорізало слух, саме літера Є. Мазєпа. І - прєдал...
Ну блд кажу, що значить прєдал? Кого це він прєдал? - кого кого, Петра. Што єму швєди пообєщалі інтересно. - Та не прєдал, - кажу, - а нахєр послав. Яке ж це предатєльство? Послати нахєр мудака! - вот і прєдал значить - Вот і нєт, послати нахєр було треба давно за їхні справи!
Далі виникла коротка пауза і пішли робочі розмови. Але бляха це неможливо, сцук, як те кончене радіо би прикрити ... Я вже про зеківський репертуар не кажу, тюрма, купола і тд. Чисто політичне радіо, під прикриттям музики.
Приблизно така ж кількість і набір,як і через тюнер Т2.
Виходьте з печер.
Результат - по тв смотреть нечего . Если эти тв барыги хотели денег с украинцев получить , которых у украинцев нет ( а голосовать будут ) , то результат такой- народ смотрит российские каналы , т к украинские зашифрованы . Явно работа фсб
В Словакии свободно показывали все матчи
Попыталась через интернет - все сайты писали тесты матча . А несколько сайтов держали морды ведущих, которые глядя на поле ( которое зрителям не показывали) комментировали.
40 млн граждан !!! У всех с психикой нормально, если такой цирк терпят ????
Раньше на всех украинских каналах шли зарубежные фильмы С КЛАССНЫМ УКРАИНСКИМ ПЕРЕВОДОМ
Где это сейчас ? СБУ не работает просто по защите Украины от вражьего влияния
Вышивата тернопольская и интелектуалы (к стати, голосовавшие за притырка ЗЕ) может сколько угодно иронизировать на тему того что ТВ оболванивает, но я вам скажу что совков в возрасте уже не перевоспитаешь- они в основной массе и умрут с телевизором. Поэтому чтоб не отдавать этот электорат Скабеевым, стоит таки напрячься и дать им доступ до нормального украинского контента, неважно каким путем- это уже детали технической реализации.
ЦЕ ШО ВИХОДИТЬ, ЛЮДИ НЕ БАЧАТЬ ЦЬОГО ГУНДОСОГО УТИРКА ?
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЧОМУ МИ ОДНІ ПОВИННІ СТРАДАТИ
Истерически визжащие ведущие и говорящие головы?
Причём ВСЁ, что они скажут - известно заранее из собственника канала.
Единственно что можно смотреть - детективный сериальчик по айситиви (НЕ "пёс"!) и по НТН "Мисце злочину - Майами"....