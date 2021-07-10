УКР
Вакциною Pfizer можна за бажанням зробити щеплення у пунктах масової вакцинації у Чернігові, - керівник міськлікарні Кухар

Чернігів 10 липня став першим містом в Україні, де можна за бажанням зробити щеплення препаратом компанії Pfizer.

Про це заявив керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ось і минув перший день вакцинації вакциною Pfizer, сьогодні Чернігів став першим містом в Україні, в якому проводили щеплення вакциною Pfizer у пунктах масової вакцинації. Наразі маємо такі цифри: 686 осіб щеплено вакциною Pfizer у торговому центрі Hollywood, 420 також вакциною Pfizer в ЦУМі Чернігова, і загалом 194 людини прийшло робити щеплення вакциною CoronaVac до Деснянської райради", - повідомив лікар.

На його думку, це означає, що жителі міста кращою вважають вакцину Pfizer.

Читайте також: ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень

Водночас минулих вихідніих пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень за день вакциною CoronaVac.

Кухар нагадав, що в неділю, 11 липня, в торгових центрах Чернігова ЦУМ і Hollywood з 10:00 до 16:00 працюватимуть пункти вакцинації, де всі охочі зможуть зробити щеплення проти коронавірусної інфекції вакциною Pfizer.

Читайте також: Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко

+6
Респект Чернигову.
10.07.2021 23:49 Відповісти
+3
Идите вы в опу со своими вакцинациями. По ходу, ни одна вакцина от Дельты не защищает.
10.07.2021 23:38 Відповісти
+3
Народ, гайда до Чернігова.
показати весь коментар
10.07.2021 23:44 Відповісти
привавки 95-го квартала...черниговский дохтор первый за орденами?
10.07.2021 23:13 Відповісти
бо через Чернігів іде заробітчанський трафік з касабщини...

це іще з позавчора

Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар - Цензор.НЕТ 7439
10.07.2021 23:14 Відповісти
можливо...але чи сприймають жидоугробуряти пфайзер?
10.07.2021 23:21 Відповісти
Все страны унии европейской принимают.Я за четыре дня проехал Венгрию,Словакию,Болгарию,и Чехию-нет проблем с сертификатом .
10.07.2021 23:26 Відповісти
Имею сертификат щепленки Файзер.
10.07.2021 23:27 Відповісти
блин,жыдоугрофиннобуряты даже вино шампанское не признают...
пфайзер для них даже не физраствор...
10.07.2021 23:31 Відповісти
Да как-то пофиг на угрофиннобурятов. Пусть хоть колются d-тубокурарином, в дозах от 5 грамм и выше. Главное, пусть к нам не прутся и не везут заразу. Ну а те хохлы, что едут к угрофиннобурятам (именно хохлы, те, кто едет в Роиссю, не может быть кем-то другим), сами себе злобные буратины. Пофиг на хохлов, прущих в Роиссю.
11.07.2021 01:07 Відповісти
феерический курва-сказочник,как ты мог оказатся в болгарии не проехав через румынию или страны балкан?
11.07.2021 06:10 Відповісти
А можно и нет!
10.07.2021 23:22 Відповісти
Идите вы в опу со своими вакцинациями. По ходу, ни одна вакцина от Дельты не защищает.
10.07.2021 23:38 Відповісти
Нидерланды закрывают ночные клубы и отменяют фестивали после семикратного роста случаев COVID-19 и это при том, что около 80% взрослых нидерландцев в настоящее время вакцинированы хотя бы одной дозой, а 50% вакцинированы полностью.
11.07.2021 00:42 Відповісти
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZWwnWuvLP_P7sod_zi1rU6r4rt2BNTmHg76ph0A2KQivg570X42kUKMcHib3KAw4Dpq8Woxklk_5fn1JIWfVskJ1empbhqbOQmVDriWZmth3wWlP5E-d9efHSMsu5LeQyxE0VPZ6VUPHkbMVG7VyNse&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# 21 hrs ·

****** residents may need to get a 3th dose of the vaccine next fall, according to the evolution of variants.

Тут місцеві ковідо-фашисти примусово пропихають вакцинки і вищать про введення ковід-паспорта з 1-го вересня. То двічі штрикнутим і тим, хто на ура сприймає цю "ініціативу", думаючі люди відповідають: тепер вас примусять штрикнутися втретє, щоб отримати заповітний "паспорт", а потім - вчетверте і т.д. Або мінятимуть вакцинки - там нові на підході, треба протестувати їх на тупих баранах.
11.07.2021 01:17 Відповісти
Народ, гайда до Чернігова.
10.07.2021 23:44 Відповісти
Підозрюю, це тому, що Черніівсяюька область - одна з найменших за кількістю жителів. Нє?
10.07.2021 23:48 Відповісти
потому что в чернигове мер настоящий))) киев , днепр , харьков далеко позади
11.07.2021 13:36 Відповісти
Респект Чернигову.
10.07.2021 23:49 Відповісти
Министр Здравоохранения Ляшко озвучил статистику, какой вакциной привили больше всего украинцев . Большинство украинцев привиты «стремными» вакцинами. Их качество - сомнительно, и, соответственно их не пустят к себе многие страны Европы…(с)

Суммарно статистика выглядит так:
AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;
Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;
CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн доз.
Всего с начала вакцинации от COVID в Украине сделали 3 420 668 прививок.
Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.(с)
11.07.2021 00:18 Відповісти
Посмотрим сколько обколотые проживут.
И будут ли у них дети.
И не будут ли эти дети инвалидами.
11.07.2021 01:58 Відповісти
Дурак ты вася, ой дурак.
11.07.2021 05:45 Відповісти
да..да и посмотрим что будет через поколение ... если все таки будут у них дети как это отразиться на внуках.... да ты оптимист....тебе жидким холодцом надо прививку делать
11.07.2021 07:59 Відповісти
 
 