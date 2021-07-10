Вакциною Pfizer можна за бажанням зробити щеплення у пунктах масової вакцинації у Чернігові, - керівник міськлікарні Кухар

Чернігів 10 липня став першим містом в Україні, де можна за бажанням зробити щеплення препаратом компанії Pfizer.

Про це заявив керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ось і минув перший день вакцинації вакциною Pfizer, сьогодні Чернігів став першим містом в Україні, в якому проводили щеплення вакциною Pfizer у пунктах масової вакцинації. Наразі маємо такі цифри: 686 осіб щеплено вакциною Pfizer у торговому центрі Hollywood, 420 також вакциною Pfizer в ЦУМі Чернігова, і загалом 194 людини прийшло робити щеплення вакциною CoronaVac до Деснянської райради", - повідомив лікар.

На його думку, це означає, що жителі міста кращою вважають вакцину Pfizer.

Водночас минулих вихідніих пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень за день вакциною CoronaVac.

Кухар нагадав, що в неділю, 11 липня, в торгових центрах Чернігова ЦУМ і Hollywood з 10:00 до 16:00 працюватимуть пункти вакцинації, де всі охочі зможуть зробити щеплення проти коронавірусної інфекції вакциною Pfizer.

