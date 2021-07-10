Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна

З жовтня пенсіонери старше 75 років отримуватимуть надбавку в 400 грн. Також їм встановлять мінімальну виплату у 2500 грн, чого раніше не було.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

На питання про перенесення надбавок до пенсій із липня на жовтень Лазебна відповіла: "Програма "75 плюс", суть якої - по 400 грн давати всім людям до пенсії, і там є мінімальна гарантія у 2500 грн. Вона нова, її в Україні ніколи не було. І інформація про те, що ця норма запроваджується в жовтні, з'явилася ще в лютому цього року. Почали говорити, що пропонувалося з липня… та були різні варіанти. Але коли ми точно знали, що треба в березні зробити індексацію… Індексація – це максимальне охоплення людей. І сьогодні я бачу цифри – вперше 10,5 млн пенсіонерів підпали під різні програми підвищення, половина з них – ще й із різною надбавкою: якщо це 70-річні, то по 500 грн, 75-річні – по 400 грн".

Як зазначила міністерка, "ще в лютому ми визначилися, що ця програма буде в жовтні".

"Немає ризику, що в жовтні вона не буде виконана. Ми готуємося, у нас точно ця програма буде виконана в жовтні", - запевнила вона.