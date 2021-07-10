Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна
З жовтня пенсіонери старше 75 років отримуватимуть надбавку в 400 грн. Також їм встановлять мінімальну виплату у 2500 грн, чого раніше не було.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
На питання про перенесення надбавок до пенсій із липня на жовтень Лазебна відповіла: "Програма "75 плюс", суть якої - по 400 грн давати всім людям до пенсії, і там є мінімальна гарантія у 2500 грн. Вона нова, її в Україні ніколи не було. І інформація про те, що ця норма запроваджується в жовтні, з'явилася ще в лютому цього року. Почали говорити, що пропонувалося з липня… та були різні варіанти. Але коли ми точно знали, що треба в березні зробити індексацію… Індексація – це максимальне охоплення людей. І сьогодні я бачу цифри – вперше 10,5 млн пенсіонерів підпали під різні програми підвищення, половина з них – ще й із різною надбавкою: якщо це 70-річні, то по 500 грн, 75-річні – по 400 грн".
Як зазначила міністерка, "ще в лютому ми визначилися, що ця програма буде в жовтні".
"Немає ризику, що в жовтні вона не буде виконана. Ми готуємося, у нас точно ця програма буде виконана в жовтні", - запевнила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не подскажешь, как ему жить? "Мають отимувати". Они много чего мають отримувати. В отделе субсидий разводят руками, мол, ты еще не сдох?
Ну как еще назвать этот дебилизм?
страна, в которой газовые монополисты возят взятки в кабмин, чтобы не ставить индивидуальные приборы учета каждому потребителю, обречена на вечную коррупцию и щахер-махеры
Тут судей, прокуроров, слуг, не говоря уже про ...ОПу, - кормить нечем, а они, ***, никак не повыздыхают, всё что-то требуют!! Голобородька насмотрелись?!
- Шо, оба?!
2 квітня 2021 року, Зеленський оголосив хресний хід проти контрабандистів. 😀
На думку Президента, яку я поділяю, через контрабанду держава втрачає від 300 млрд грн щороку.
Пройшов квартал, і за ці три місяці в Державний бюджет мали додатково надійти мінімум 75 млрд грн.
Усереднено, митниця забезпечує регулярні щомісячні надходження у 25-30 млрд грн.
Себто, щомісячні надходження мали бути подвоєні, їх ріст мав скласти 100% мінімум.
Що ми маємо у підсумку?
Незважаючи на тимчасовий спад пандемії і вищу економічну активність у другому кварталі, Зеленський свою обіцянку виконати не зміг.
З гучною помпою відсторонені митники, повернулися на свої місця (що було логічно, бо відсторонювали не учасників схем, а просто стрілочників).
А топ-контрабандисти, які потрапили під санкції РНБО, успішно продовжують займатися своєю «роботою» під дахом СБУ (усі експерти одноголосно стверджують, що ця «боротьба» і затівалася з єдиною метою - перевести усі контрабандні потоки під дах СБУ, яку очолює вірний друг Зеленського - Баканов).
А показники надходжень від митниці продовжують коливатися в рамках статистичної погрішності: провал у квітні, ріст на декілька відсотків у травні і наче подальший ріст на 11% у червні.
Водночас, виникає запитання: імпорт зріст на 36%, а митні збори - лише на 11%.
Мабуть, з цього питання найкраще проконсультуватися у Тищенка, як і з приводу митних кадрових призначень…
Резюме:
митні контрабандні схеми нікуди не поділися, вони далі патронуються владою, за останні три місяці бюджет недоотримав близько 3 млрд дол.
Зате Зеленський отримав у кишеню 1-1,5 млрд дол., і решта 1,5-2 млрд дол - отримала зграя Зеленського і контрабандисти.
Про «боротьбу з олігархами» навіть писати не буду: всі все бачать, щастю олігархів ніщо не загрожує…
В.Омелян
в плане анонсированных покращень этого за однушку не хватит,
мрази
Единственное, мне искренне жаль советских дессидентов и просто небайдужих граждан, которые при совке боролись за независимость Украины, мне искренне жаль тех, кто 30 лет боролся и борется за лучшую жизнь в нашей стране и при этом в старости они вынуждены существовать на копейки...
Но еще раз повторюсь, что быдло, которое три десятилетия ходило на выборы по-приколу мне жаль, совсем!
А коли вияснилося, що у відставника мама працювала головбухом тресту, то все стало на свої місця. Чувак навіть не підозрював, що поряд живуть люди в значно гіршому забезпеченні ніж він
На превеликий жаль більшість українців (таких же порядних як я ) не йшли у політику, а йшли у бізнес. Чомусь надіялись, що хтось замість них буде наводити лад в країні.