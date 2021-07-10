УКР
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна

З жовтня пенсіонери старше 75 років отримуватимуть надбавку в 400 грн. Також їм встановлять мінімальну виплату у 2500 грн, чого раніше не було.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

На питання про перенесення надбавок до пенсій із липня на жовтень Лазебна відповіла: "Програма "75 плюс", суть якої - по 400 грн давати всім людям до пенсії, і там є мінімальна гарантія у 2500 грн. Вона нова, її в Україні ніколи не було. І інформація про те, що ця норма запроваджується в жовтні, з'явилася ще в лютому цього року. Почали говорити, що пропонувалося з липня… та були різні варіанти. Але коли ми точно знали, що треба в березні зробити індексацію… Індексація – це максимальне охоплення людей. І сьогодні я бачу цифри – вперше 10,5 млн пенсіонерів підпали під різні програми підвищення, половина з них – ще й із різною надбавкою: якщо це 70-річні, то по 500 грн, 75-річні – по 400 грн".

Як зазначила міністерка, "ще в лютому ми визначилися, що ця програма буде в жовтні".

"Немає ризику, що в жовтні вона не буде виконана. Ми готуємося, у нас точно ця програма буде виконана в жовтні", - запевнила вона.

+21
перша перемога буби...я би 175-річним по лярду обіцяв...
10.07.2021 23:26 Відповісти
+17
Щоб ця влада на такі гроші до кінця ссвого життя жила.. Хоча, не проживе, раніш здохнуть - кожного утирка карма покарає
10.07.2021 23:30 Відповісти
+16
на эти деньги легко платится комуналка и еше остается на обмылок хозяйственного мыла и обрывок веревки. О заживут!!!
10.07.2021 23:42 Відповісти
перша перемога буби...я би 175-річним по лярду обіцяв...
10.07.2021 23:26 Відповісти
баксами...
10.07.2021 23:26 Відповісти
Йде війна, олігархи крадуть, МВФ не фінансує, дороги тягнуть з бюджету по 100 млрд грн на рік, олігархи виводять по 200 млрд. грн відшкодування ПДВ на рік. Звідки гроші на нормальні пенсії?
11.07.2021 17:44 Відповісти
на эти деньги легко платится комуналка и еше остается на обмылок хозяйственного мыла и обрывок веревки. О заживут!!!
10.07.2021 23:42 Відповісти
ага,пыхнут на славу...чы то нюхнут?дарогу длинную...
показати весь коментар
Любят по ушам ездить. Одни обещания
показати весь коментар
прикалываетесь, 75 лет это еденицы, могли и на больше раскошелится
показати весь коментар
А кому 85 лет,свободно могут давать пенсию - 25000 тысяч, на столько пенсионеров в Украине, казна не уменьшится.
показати весь коментар
в сёлах не мало под 90 бабушек
показати весь коментар
Такі пенсіонери мають отримувати соціального працівника і медсестру які будуть ними опікуватись
показати весь коментар
Слушай, у меня есть знакомый 80-летний дедушка, которому не назначают субсидию из-за того, что прописанный в его квартире внук куда-то уехал и сгинул. Пенсия 2 тыс, коммуналка зимой 3 тыс. И долг уже десятки гривень.
Не подскажешь, как ему жить? "Мають отимувати". Они много чего мають отримувати. В отделе субсидий разводят руками, мол, ты еще не сдох?
11.07.2021 11:50 Відповісти
Щоб ця влада на такі гроші до кінця ссвого життя жила.. Хоча, не проживе, раніш здохнуть - кожного утирка карма покарає
10.07.2021 23:30 Відповісти
2500 пенсия и за отопление платежки больше, чем пенсия, а еще свет, вода, газ, еда, и т.д. Это геноцид! Лучшая оценка власти - это жизнь в стране.
показати весь коментар
Акция от власти! Ты еще выжил в Украине и дожил до 75? тебе премия, аж на раз сходить в супермаркет!
Ну как еще назвать этот дебилизм?
показати весь коментар
Ну всьо, пропали Канари, Мальдіви та інші занзібари. Обнесуть до нитки.
показати весь коментар
Бл. А сейчас они сколько получают?????👹👹👹👹👹
показати весь коментар
моей матери 79 лет, пенсия 2 033, 32 грн...........
показати весь коментар
По пенсіях можна взнати,яка країна.
показати весь коментар
А новая платёжка за тепло будет на какую сумму ?
показати весь коментар
эта бикса была назначена овощём председателем государственной службы занятости Украины...всё шо надо знать о слугах..
показати весь коментар
Давышоооо???!!! Шикардос какой. И нивчем себе не отказывайте. Вот ето заслужили. Ровно в 5 раз меньше чем бомжи получают пособие в Европе. Зато тарифы и цены за год вдвое повысились
показати весь коментар
Все эти градации по возрасту конкретному, субсидии---жалкая попытка обмануть общество. Но конкретно текущую власть не стоит винить во всём этом. Мы пошли не той дорогой изначально, и даже эту дорогу не прошли. Ну вот как быть тем кому сегодня 73-74 года? Они дураки или терпилы? А ведь таких запросто 3 миллиона! Да больше конечно. И давно пора выложить в сеть эти данные по возрасту, сколько от 60 до 70 и потом с 5-летним интервалом пусть до 90 лет. Эти данные есть в пенс-фонде. Это же даст реальную картину. И пенсов военных данные выложить с указанием пенсий, и с какого возраста там выходили. По всем силовикам. Надо ведь не забывать базовое право налогоплательщика---сколько они кормят тех кто не имел отношение к материальной сфере производства! То мы забыли кто кого кормит на самом деле!
показати весь коментар
может тебе ещё и перепись населения сделать?
страна, в которой газовые монополисты возят взятки в кабмин, чтобы не ставить индивидуальные приборы учета каждому потребителю, обречена на вечную коррупцию и щахер-махеры
10.07.2021 23:55 Відповісти
показати весь коментар
Отрезать ему член и наступить на яйца. Пускай жертвует и терпит
показати весь коментар
он обдолбился ?
показати весь коментар
Це ж пісня))))
показати весь коментар
Это не прикол? Неужели на самом деле это чмо это написало?
показати весь коментар
у них вся жизнь по-приколу...
показати весь коментар
и на платёжной карточке не забудьте нацарапать - "ни в чём себе не отказывайте"...и офуеннный знак оклыку зелёного цвета...
показати весь коментар
Вдуматься только, правительство кидает пенсионерам подачки которых хватит только на чай без сахара, зато комуналку и цены повышает в разы, заявляя что должно быть как в Европе. Еще и МВФ пасть разевает чтобы субсидии убрали со страриков и малоимущих. А то что ето и есть геноцид и голодомор украинского народа Европа ничего не хочет сказать? Или они только беспокоятся чтобы заднеприводным не мешали без трусов по улицах ходить
показати весь коментар
Извиняюсь. Пачка чая стоит 70 грн. Так что сено жуйте дорогие пенсионеры.
показати весь коментар
Пардон, чтобы жевать сено нужны зубы. А один только зуб вставить стоит 20000грн. Так что просто сосите *****
показати весь коментар
Це іплант. А зйомний протез - пару тисяч.
показати весь коментар
вы тоже пенсионер можете не сомниватся просто чуть подождите
показати весь коментар
2 500 цe 80 євро
показати весь коментар
78 €
показати весь коментар
Ну правильно. А бомжи 400-600Евро получают в Германии пособия.
показати весь коментар
Від МВФ не було жодних вимог щодо виплат субсидій , це все придумали слуги уроди !
показати весь коментар
Пральна, и так зажились!
Тут судей, прокуроров, слуг, не говоря уже про ...ОПу, - кормить нечем, а они, ***, никак не повыздыхают, всё что-то требуют!! Голобородька насмотрелись?!
показати весь коментар
потенційно багата але фактично розграбована купкою пройдисвітів країна...
показати весь коментар
если овцы позволяют себя стричь - чего бы пройдисвітам не подсуетиться ?
показати весь коментар
мабуть таки будуть вибори......
показати весь коментар
73 процента уже ждут
показати весь коментар
нет никаких 73% и не было)а теперь вообще наберут процентов 10 из сорока
показати весь коментар
- Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн!
- Шо, оба?!
показати весь коментар
показати весь коментар
Да.. получать то будут 2.500грв. а вот отдавать за комуналку - 5.000грв.!? ********** !!!
показати весь коментар
показати весь коментар
Все кто пльохо строил дохлое советское дерьмо которое сдохло в 1991 году,должны получать 1 доллар...
показати весь коментар
Минимальная зарплата в Украине выше чем на РАБссии,...тут важно что на первый взгляд,украинцы всегда жили зажиточно,в отдличие от РАБссиянцев,по факту лодырей пьяниц и конченных Боярышников,типа никогда не пьющих Шампанское из Шампани... Бояршанское это фишка концлагеря ФСБшного...
показати весь коментар
Хороша така "боротьба з контрабандою"... ПРИБУТКОВА для контрабандистів і ЗЕленого ублюдка
2 квітня 2021 року, Зеленський оголосив хресний хід проти контрабандистів. 😀
На думку Президента, яку я поділяю, через контрабанду держава втрачає від 300 млрд грн щороку.
Пройшов квартал, і за ці три місяці в Державний бюджет мали додатково надійти мінімум 75 млрд грн.
Усереднено, митниця забезпечує регулярні щомісячні надходження у 25-30 млрд грн.
Себто, щомісячні надходження мали бути подвоєні, їх ріст мав скласти 100% мінімум.
Що ми маємо у підсумку?
Незважаючи на тимчасовий спад пандемії і вищу економічну активність у другому кварталі, Зеленський свою обіцянку виконати не зміг.
З гучною помпою відсторонені митники, повернулися на свої місця (що було логічно, бо відсторонювали не учасників схем, а просто стрілочників).
А топ-контрабандисти, які потрапили під санкції РНБО, успішно продовжують займатися своєю «роботою» під дахом СБУ (усі експерти одноголосно стверджують, що ця «боротьба» і затівалася з єдиною метою - перевести усі контрабандні потоки під дах СБУ, яку очолює вірний друг Зеленського - Баканов).
А показники надходжень від митниці продовжують коливатися в рамках статистичної погрішності: провал у квітні, ріст на декілька відсотків у травні і наче подальший ріст на 11% у червні.
Водночас, виникає запитання: імпорт зріст на 36%, а митні збори - лише на 11%.
Мабуть, з цього питання найкраще проконсультуватися у Тищенка, як і з приводу митних кадрових призначень…

Резюме:
митні контрабандні схеми нікуди не поділися, вони далі патронуються владою, за останні три місяці бюджет недоотримав близько 3 млрд дол.
Зате Зеленський отримав у кишеню 1-1,5 млрд дол., і решта 1,5-2 млрд дол - отримала зграя Зеленського і контрабандисти.
Про «боротьбу з олігархами» навіть писати не буду: всі все бачать, щастю олігархів ніщо не загрожує…
В.Омелян
Кучмисты продали ядерное оружие РАБссии в 1994 году контрабандным путем под видом борьбы с распространением ядерного дерьма по планете...,на самом деле Данилычу дали бабла чтоб молчал,а Ельцинские Хмыри скачали с США очень большие бабки...,Блин Клинтон был щедрым чуваком тогда...Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1340
показати весь коментар
Это 2500 по слугам ахмета-каламойского, где-то около 1250 обычных.
показати весь коментар
интересно, как с этой пенсии оплатить комуналку ?
в плане анонсированных покращень этого за однушку не хватит,
мрази
показати весь коментар
"Эх как бы дожить бы....."!
показати весь коментар
2500 евро сделайте! Чтобы человеку на внуков и на кругосветное путешествие хватило!
показати весь коментар
Если говорить честно, то мне совсем НЕ жалко наших пенсов у которых месячное пособие - один раз сходить в ашан. Посудите сами: в 1991-м, все они были в возрасте 30+, когда мозги уже должны быть на месте. Все эти годы они голосовали за совковых дегенератов (кравчука, чучму), потом за зека и теперь за клоуна. Никогда нынешние пенсы не хотели строить успешную и демократическую страну, как это делали тогда чехи или эстонцы. Так какого хера, эти убогие старики должны получать по €500+ если они за 30 лет нифига не сделали для этого?!!!
Единственное, мне искренне жаль советских дессидентов и просто небайдужих граждан, которые при совке боролись за независимость Украины, мне искренне жаль тех, кто 30 лет боролся и борется за лучшую жизнь в нашей стране и при этом в старости они вынуждены существовать на копейки...
Но еще раз повторюсь, что быдло, которое три десятилетия ходило на выборы по-приколу мне жаль, совсем!
показати весь коментар
Спрашиваю свою маму за кого ты голосовала?Она говорит за коммунистов ,я а зачем ?она -Я хочу чтобы мы жили как раньше , хорошо же было(наверное молодость вспоминает).
показати весь коментар
різним людям було по-різному. Один відставник, згадуючи совкові часи, коли він був ще школярем, повторював заїзжену пластинку про "при саюзє в магазінах нічєво нє било, а в людей повний холодильник". А я йому: а в нас холодильник зьявився вже десь у сімдесят третьому. Бо був страшний дефіцит на такі речі і нам привіз його з Києва (світла йому память) чоловік, що возив від Полтаварибгоспу на Київ рибу. І тут мене підтримують родичі дружини: їм холодильник прислала тітка із західної (бухгалтер в місцевому комунгоспі).
А коли вияснилося, що у відставника мама працювала головбухом тресту, то все стало на свої місця. Чувак навіть не підозрював, що поряд живуть люди в значно гіршому забезпеченні ніж він
показати весь коментар
Вивчи математику,а потім базікай про політику.
показати весь коментар
не все так просто. Досвідчені кегебісти (а кравчук і кучма не могли бути не під контолем кгб) розставили позиції так, що або голосуєш за нового комуніста сіманєнка, або за старого комуніста кучму. Бо за Чорновола (а типу антикомуністів із західної було багатенько і вони гризлися між собою ще й як) проголосують менше і я боявся, що виберуть явно проросійського сіманєнка. От і прийшлося голосувати за кучму.
На превеликий жаль більшість українців (таких же порядних як я ) не йшли у політику, а йшли у бізнес. Чомусь надіялись, що хтось замість них буде наводити лад в країні.
показати весь коментар
показати весь коментар
Ти мабуть хворий, синку? Чи просто дебіл?
показати весь коментар
На превеликий ваш жаль, я повністю здоровий, як тілом так і душею. Тому у мене абсолютно відсутні ілюзії, щодо нинішніх пенсіонерів, бо існує причинно-наслідковий зв'язок між тим за що ви голосували тоді і що ви маєте тепер.
показати весь коментар
если тем, кто голосовал за сахар и гречку все эти годы - сейчас раздать оливье без посуды (как в Севастополе) - передерутся за халяву и будут жрать с рук аж за ушами потрескается. Скотство не перевоспитать
показати весь коментар
А теперь дети этих тупых пенсионеров выбрали еще большее дерьмо чем выбирали их родители! И теперь конфликт отцы-и-дети : сам дурак! Яблоко то от яблони....
показати весь коментар
Перевзута зелена шобла. Москальська звичка судити - в крові. Жалкую що повівсяя на москаля.
показати весь коментар
В Китае вощбще пенсии нету и ниче мы ж в Китай идем, будем все ************...ну может не все, но процентов 70 точно!
показати весь коментар
а тем кому 65+ сосите бибу...уроды
показати весь коментар
Ничего хорошего в этом нет! Такими "подачками" нивелируется пенсия тех людей, которые работали! Зеленский, ты унижаешь их!!! Позор власти!
показати весь коментар
Их унижали 28 лет до Зеленского, шоколадный!
показати весь коментар
Це просто манна якась
показати весь коментар
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 844
показати весь коментар
"Слава Зеленскому!"
показати весь коментар
Тьфу пля.
показати весь коментар
Вакцина пенсіонерам передбачена тільки малоефективна китайська - але для них обіцяють кислородні ковідні ліжка і достойну пенсію. для лікування.
показати весь коментар
І сміх ,і горе від Зеленського: за 15 років понаднормативного стажу добавив аж 11грн 05 копійок!А при Порошенко пенсії всім зросли вдвоє!!!Це факт.Горе нам від воровського 95-го кварталу!
показати весь коментар
А много ли их, после 75? Благодаря неустанной заботе президента и правительства они скоро станут такой же экзотикой, как динозавры - вообще до пенсий доживали бы!
показати весь коментар
Печально, что младшие думают, что убогость нынешней пенсии это только проблема жадности нынешней власти! Всё на самом деле глубже, трагичнее, преступнее! Нынешние пенсионеры - носители информации про наши ошибки, после того, как Украина сбросила диктатуру КПСС; носители планов, как на хорошем, доставшемся от 60-80 годов, строить лучшее будущее; как украинцев "обвели вокруг пальца", нацепив диктатуру США и Европы; как была создана олигархическая система и Украина была лишена будущего! Они свидетели того, как быстро Украину можно было вывести из послевоенной разрухи! Часть их - старики, но ещё живы те, кого называют пожилыми! Без их участия в информационной жизни Украины у вас , энергичные, но немудрые, ничего хорошего не получится! Поэтому, чтобы владеть Украиной, как колонией, пожилых нищенским содержанием вывели из процесса организации жизни в Украине! Мешают они! А ещё внедрена программа воспитания ненависти к старикам! Задавливая носителей (и создателей) прошлого, успешно лишают украинцев будущего! Стыдно мне за вас, нынешние "зрелые"! Признаком, что появилась честная про-украинская политическая сила будет то, что она начнёт привлекать пожилых к политической жизни Украины!
показати весь коментар
Европа для пенсионеров стала на 50 метров ближе!!!
показати весь коментар
