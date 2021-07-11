Етична рада за три місяці має оцінити претендентів до Вищої ради правосуддя, - Веніславський

Перезапуск Вищої ради правосуддя (ВСП) - одна з головних складових судової реформи в Україні. Щоб залишитися у системі, чинні члени ВСП мають пройти перевірку на морально-етичні та професійні якості.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив представник президента України в Конституційному Суді України (КСУ) Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №5068, яким визначається новий порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльність дисциплінарних інспекторів. Документ вже отримав схвалення профільного Комітету Верховної Ради з правової політики.

Веніславський повідомив, що, згідно із законопроєктом, нинішні члени ВСП мають пройти перевірку етичної ради. А ті, хто пройде її, мають призначити членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Читайте також: Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський

"У ньому передбачено, що етична рада має оцінити морально-етичні та професійні якості й кандидатів на вакантні посади членів Вищої ради правосуддя, й чинних членів ВСП. І на це законом відводиться три місяці", - сказав він.

Веніславський підкреслив, що діяльність Вищої ради правосуддя є головною в судовій реформі, оскільки саме ВСП може притягнути до відповідальності недобросовісних суддів.

"Судді, які виносять очевидно неправосудні, "замовні" рішення, мають бути дуже швидко притягнуті до відповідальності, аж до заборони здійснювати правосуддя та звільнення зі складу суддів. І тоді це буде дуже потужним стримуючим фактором для інших суддів", - зазначив він.

Представник президента України в КСУ передбачає, що перезавантажити українську судову систему і відновити довіру до неї вдасться вже до кінця 2022 року. Для цього насамперед потрібно прийняти законопроєкти про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і про Вищу раду правосуддя.

Читайте також: "Слуга народу" Костін про судову реформу: Завтра правовий комітет ВР починає підготовку до другого читання законопроєкту про ВРП

"Думаю, що, коли ми приймемо ось ці два закони плюс змінимо процесуальне законодавство, коли ці всі закони запрацюють, упродовж року - до кінця наступного року, я думаю, ми маємо побачити вже позитивні тенденції щодо довіри до судової влади", - резюмував Веніславський.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) - це той орган, який покликаний відбирати суддів у судову систему України на підставі конкурсного відбору. Компетенція Вищої ради правосуддя (ВПС) - контролювати діяльність суддів і притягати до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення.

Верховна Рада 29 червня ухвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня. Спікер Верховної Ради очікував, що Володимир Зеленський застосує право вето до цього закону через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.

Президент України справді наклав на документ вето.

Читайте також: Вища рада правосуддя у 2021 році отримала понад 5 тисяч скарг на суддів