Етична рада за три місяці має оцінити претендентів до Вищої ради правосуддя, - Веніславський

Перезапуск Вищої ради правосуддя (ВСП) - одна з головних складових судової реформи в Україні. Щоб залишитися у системі, чинні члени ВСП мають пройти перевірку на морально-етичні та професійні якості.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив представник президента України в Конституційному Суді України (КСУ) Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №5068, яким визначається новий порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльність дисциплінарних інспекторів. Документ вже отримав схвалення профільного Комітету Верховної Ради з правової політики.

Веніславський повідомив, що, згідно із законопроєктом, нинішні члени ВСП мають пройти перевірку етичної ради. А ті, хто пройде її, мають призначити членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Читайте також: Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський

"У ньому передбачено, що етична рада має оцінити морально-етичні та професійні якості й кандидатів на вакантні посади членів Вищої ради правосуддя, й чинних членів ВСП. І на це законом відводиться три місяці", - сказав він.

Веніславський підкреслив, що діяльність Вищої ради правосуддя є головною в судовій реформі, оскільки саме ВСП може притягнути до відповідальності недобросовісних суддів.

"Судді, які виносять очевидно неправосудні, "замовні" рішення, мають бути дуже швидко притягнуті до відповідальності, аж до заборони здійснювати правосуддя та звільнення зі складу суддів. І тоді це буде дуже потужним стримуючим фактором для інших суддів", - зазначив він.

Представник президента України в КСУ передбачає, що перезавантажити українську судову систему і відновити довіру до неї вдасться вже до кінця 2022 року. Для цього насамперед потрібно прийняти законопроєкти про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і про Вищу раду правосуддя.

Читайте також: "Слуга народу" Костін про судову реформу: Завтра правовий комітет ВР починає підготовку до другого читання законопроєкту про ВРП

"Думаю, що, коли ми приймемо ось ці два закони плюс змінимо процесуальне законодавство, коли ці всі закони запрацюють, упродовж року - до кінця наступного року, я думаю, ми маємо побачити вже позитивні тенденції щодо довіри до судової влади", - резюмував Веніславський.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) - це той орган, який покликаний відбирати суддів у судову систему України на підставі конкурсного відбору. Компетенція Вищої ради правосуддя (ВПС) - контролювати діяльність суддів і притягати до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення.

Верховна Рада 29 червня ухвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня. Спікер Верховної Ради очікував, що Володимир Зеленський застосує право вето до цього закону через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.

Президент України справді наклав на документ вето.

Читайте також: Вища рада правосуддя у 2021 році отримала понад 5 тисяч скарг на суддів

законопроєкт (3688) ВРП Вища рада правосуддя (586) Веніславський Федір (300)
кто-то верит что продажный шут Каломойскавага месье Зеленский и его партнер Ермак сделают что-то честное для Украины?!..
криворожская совесть это честные глаза наркомана.. .. ..
похоже на этнический совет...лехаим с бубой на коне...
Схоже саме тут і зарита міна. Призначати нову ВККС будуть СТАРІ члени ВРП, яких "перевірить " ця з понтом "етична " комісія. Можна уявити , ЯК зараз "готують " бомаги на ПОТРІБНИХ шакалів!!!! Януковщина в дії. А потім Зеленський розведе руками - я до суду не маю відношення. Зате має його фаворит Татаров та інші такі ж єрмаки.
Іпіческий совіт у Вищий совіт. Суцільні совіти.
совет расстрелять, претендентов на фонари, большего твари не заслуживают!
кто-то верит что продажный шут Каломойскавага месье Зеленский и его партнер Ермак сделают что-то честное для Украины?!..
криворожская совесть это честные глаза наркомана.. .. ..
Мсьє Кацаваротка змінив Мандель на нового партньора.
похоже на этнический совет...лехаим с бубой на коне...
Циркова вистава лялькового балагана триває !!!))))
хм.. а кто эти достойные люди которые работают в этом "этическом совете"?!? можно узнать их фамилии !? Ну хотя бы одну - чтобы понять что совет действительно этический а не епический !?
Схоже саме тут і зарита міна. Призначати нову ВККС будуть СТАРІ члени ВРП, яких "перевірить " ця з понтом "етична " комісія. Можна уявити , ЯК зараз "готують " бомаги на ПОТРІБНИХ шакалів!!!! Януковщина в дії. А потім Зеленський розведе руками - я до суду не маю відношення. Зате має його фаворит Татаров та інші такі ж єрмаки.
Можуть старі- нові шакали з ВРП і нікого не призначити у нову ВККС - що тоді ? А нічого , все зависне як з КС. Нові риги (колись СН) добре освоїли гру а наперстки , куди тому Колеснікову !
Почему я считаю, что эти новые, решительные политики обязательно, а главное, скоро появятся? Коминтерн варваров уже стал реальной угрозой цивилизации, а значит на таких политиков обязательно и скоро появится спрос - ну а за предложением дело не станет... так всегда было в истории..(с)
морально этические качества. По моему, главное знание закона, которому все без исключения должны подчиняться. А вообще, снбо есть главный орган при Зе! И больше никто. Там есть Данилов в белом костюме и черных очках.
Этический совет? Почему не совет художников или проституток назначает судей. Эти хоть что-то делать умеют, в отличие от пустых ********** философов со своей этикой.
всех украинских судей лишить льгот и гнать втришеи
"Этический совет"!!!! Это,что еще за чудо? Этики в Украине и остатков за тридцать лет не осталось...
а этот этический совет кто проверял ???
З трьох гілок влади кандидати до двох призначаються. Можете не шукати ознак демократії і змін.
А почему так быстро? Всего три месяца!
Надо минимум три года!
Цікаво а хто ж призначає "Етичну раду" і членів ВККС? беня з ахметкою?
Рудак Михайло, а самому лінь почитати проект закону на сайті ВР, чи ти написав це щоб лише щось ляпнути?..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71089
"...До складу Етичної ради входять:
1) три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України;
2) три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України..."
Я нечитав проект закону,але знаю що робиться в державі.Неможуть корупціонери саджати себе до в'зниці.Як Ви думаєте, якою буде ефективність "етичної ради",якщо там будуть троє представників нашої "судової" системи?Тому я не збираюсь читати законопроекти,бо всі вони мають за мету законсервувати нашу мафіозно-корумповану систему.порошенко "не встиг" реформувати суди,і зеленський також "не встигне",бо з корумпованими суддями можна домовитись.
Этический совет-каломойский,ахметов,пинчук.
Етична рада за три місяці має оцінити претендентів до Вищої ради правосуддя, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6265
Зелена етична рада - то оксиморон
Етична рада з вихідців та симпатиків 95 Кварталу?
Надеюсь председателем этого зеленого "этического совета" будет известный гуманист, потомственный интеллигент и профффессор Кива?
О как детки сами себе создаём раздачю токо я получяю пашеш шоб оно пошло выбирать ванную комнату У хохлы крепко нас прижали почти как В 33 ..ПРИ праве рождённого на этой земле мне шиш бог с ним маслом но Безграмотные Ублюдки Обдирают ..каккакя слава украине ПОЗОР
До уваги "ботви") і просто лінивих, які тут голослівно поливають брудом Етичну раду, - текст законопроєкту №5068 є на сайті ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71089
"...До складу Етичної ради входять:
1) три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України;
2) три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України...
