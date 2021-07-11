УКР
Після деокупації Криму КПВВ у Херсонській області перетворять на музей, - голова ОДА Козир

Після повернення Криму до складу України контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у Херсонській області перетворять на музей окупації.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир, інформує Цензор.НЕТ.

Сам Козир - переселенець із Донецька, до переїзду в Херсон він був знайомий з роботою КПВВ у Донецькій області.

"Коли я сюди переїжджав і побачив місцеві КПВВ, вони набагато відрізнялися від наших. Бо на Донеччині КПВВ вже три чи чотири рази пройшли модернізацію, а тут просто стояли вагончики, і люди, вибачте, ходили "під кущик", - розповів він.

Очільник області зауважив, що за останні роки пункти пропуску в Херсонській області змінилися.

"Зараз же це модернові нормальні об'єкти, де для людей передбачені всі умови європейського рівня. Зараз КПВВ функціонують, усе нормально. Єдиний нюанс — зараз якраз йде передача КПВВ "Чонгар" від "Укрзалізниці" на баланс держпідприємства "Реінтеграція і відновлення", створеного при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, проводиться реконструкція КПВВ "Чонгар" і президентом Володимиром Зеленським анонсовано створення тут транспортного хабу", — продовжив Козир.

Також розглядається питання запустити з автостанцій пунктів пропуску прямі автобусні рейси на Київ, Харків і Львів.

"Ми розглядаємо варіанти, опрацювали це питання з перевізниками. Хочемо тут зробити рейси не тільки на Херсон, але міжобласні маршрути, наприклад, на Київ, на Львів. Ми ж розуміємо, що з Криму люди їдуть не тільки до Херсона, хтось їде на заробітки, хтось їде в столицю, хтось їде відпочивати на Західну Україну. Згідно з опитуваннями, люди хотіли б, щоб були прямі рейси від КПВВ на Київ, Львів чи Харків", — сказав керівник Херсонської ОДА.

Також він повідомив і про плани щодо КПВВ після закінчення окупації Криму.

"КПВВ — це тимчасові споруди, в яких надалі є плани зробити музей окупації, щоб люди пам'ятали та цінували те, що у них є", — підсумував Козир.

Нагадаємо, в Херсонській області на адмінкордоні з Кримом діють три КПВВ — "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка". В кінці 2019 року було реконструйовано КПВВ "Каланчак", тепер тут діє сервісна зона, в якій жителі Криму можуть отримати адміністративні послуги, а також безкоштовно зробити експрес-тест на коронавірус. У планах Мінреінтеграції — в цьому році побудувати сервісний центр на КПВВ "Чонгар".

музей (444) ОДА (1634) деокупація (951) КПВВ (330) Козир Сергій (14) Херсонська область (6112)
Когда - не важно.
Сейчас главное распилить бюджетное бабло на проект музея.
11.07.2021 00:54 Відповісти
11.07.2021 07:58 Відповісти
Это они забыли сказать. Но музей уже в чертежах!
11.07.2021 00:51 Відповісти
А это когда будет? Лет через 100-300?
11.07.2021 00:48 Відповісти
Это они забыли сказать. Но музей уже в чертежах!
11.07.2021 00:51 Відповісти
Когда - не важно.
Сейчас главное распилить бюджетное бабло на проект музея.
11.07.2021 00:54 Відповісти
Они уже знают что будет после!?а когда будет сама деокупация?и будет ли она вообще?зедебилы?вы же Путина боитесь как огня!
показати весь коментар
Креативщики! Зе идею подпросил наверняка.
показати весь коментар
т.е. некий Козырь планирует остаться в должности еще минимум до ....
показати весь коментар
Бюджет уже выделили для освоения? из ковидного фонда желательно, или хотя бы у мвф взять.
показати весь коментар
Как говорил товарищ Бендер:*...после оккупации---белой акации цветы эмиграции....*.
показати весь коментар
"После возврата Крыма в состав Украины контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Херсонской области преобразуют в музей оккупации..."

Гарна ідея. Необхідно вже на території КПП посадити декілька дерев, щоб коли буде музей, то на цих деревах вішати москалів як наглядний приклад. Причому кожного дня чіпляти свіжих щоб не дуже смерділи.
11.07.2021 02:50 Відповісти
отримай у вихователя допуск до дорослого життя, малюк.
показати весь коментар
Слухай ********** сюди: тебе ще навіть проекті сперматозоідів не було коли я співав :"Гуляй, гуляй Степане по Вкраїні любій...(якщо знаєш слова, то допиши стрічку, а якщо ти тупоголовий, то сиди і не варнякай).
показати весь коментар
Тебе еще на свете небыло когда мой дед еврей капитан смерша трахал бандеровцев так что они в штаны срали.А теперь в Израиле вы сортиры моете ***** западенские
показати весь коментар
можно уже приступать делать музей и без "деоккупации" , один хрен...
показати весь коментар
деньги уже выделили?
показати весь коментар
Та да,просрали всю внешнюю политику,практически развалили антикацапскую коалицию -теперь мечтают о музеях...
показати весь коментар
показати весь коментар
Стаття 5.
Носієм і єдиним джерелом ...уйні в Україні є нарід.
Нарід здійснює фуйню безпосередньо сам і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Ніхто не може узурпувати творення @уйні в Україні.😂😂😂
11.07.2021 08:24 Відповісти
Первий межпланетний шахматний турнир состоиться в васюках.Ура васюткинци.
показати весь коментар
Планы преобразования КПВВ в музей это хорошо, но это не первоочередные дела. О музеях потом попозжее надо будет думать. Надо начинать с реального плана деоккупации Крыма. Надо настраивать людей на предстоящие реальные действия и реальную жизнь каждого гражданина на ближайшие годы. У Украинцев должен быть реальный план освобождения Крыма. Это нелёгкий долгосрочный процесс, и его по любому надо пройти. И тогда, этот план даст людям веру в победу. И только после соответствующего настроя общества, после его сплочения, кацапы побегут из Крыма сверкая пятками, они обязательно побегут, после ковровых бомбометаний десятками тысяч бомб, по городам и новостройкам Крыма, по новым заводам вокзалам, больницам, портам, дорогам. А потом когда камня на камне не останется, то восемь или девять Украинских танковых дивизий проутюжат москальские окопы и добьют оставшуюся военщину. А уже для закрепления успеха в Севастопольскую бухту войдёт Украинский флот во главе с флагманом имени Прапорщика Кокурина геройски погибшему 18 марта 2014года при обороне Крыма от кацапоордынских закупантов. Ещё как побегут! Надо только поднапрячься Украине, что бы успеть всё это сделать в оставшиеся благоприятные14 лет. Начать надо с военного положения по всей стране. Закрыть границы, отменить безвиз введённый предателем Порошенко, объявить всеобщую мобилизацию, казарменное положение по всей стране, жесточайшая экономия, хлебная карточная система, отмена зарплат и денег, 14ти часовой рабочий день без выходных. И начать клепать те самые десятки тысяч бомб, сотни бомбардировщиков, сотни истребителей, корабли военные, лодки подводные. Да! Чуть не забыл. Средства борьбы с кацапской ПВО надо построить. И следить за Днепром. Как бы эти поганые кацапы, потерпев фиаско в Крымской баталии, коварно не спустили вниз по течению на маленьком плоту атомную бомбу в мешке с вонючим говном. Это так, у меня примитивный план, на вскидку, основные очевидные действия, которые необходимо провести, которые лежат на поверхности. Всё в наших руках. Всё для фронта, всё для победы. Наше дело правое, победа будет за нами!
11.07.2021 09:05 Відповісти
Звучить як маячня. Але це і є єдиний можливий спосіб. Всі інші насправді є рожевими ілюзіями, які солодко слухати зеелекторату
показати весь коментар
Так в том то и дело. Хватит витать в облаках. Надо или решаться на войну и для этого ставить страну на военные рельсы, или не морочить людям голову. Но и тогда тоже надо принять жесткий, конкретный, тоже не популярный, Стратегический План развития страны. А эти сомнительные победы, типа приобретения в Стамбуле (забыл как называется), справки на телячьей коже о подлинности религии, или дырявости границы ведущей к усиленной утечки населения из-за безвиза, или Евроассоциацию с неравными экономическими возможностями загоняющие страну в долговую яму, они для Украины, как весеннее тепло для снеговика.
показати весь коментар
І навіщо психушки позакривали?
Рулит, ти не один на континенті. Ніхто не дасть Україні розпочати 3-тю світову.
показати весь коментар
Украине никто никогда ничего и не даст. Ждать разрешения на начало войны, занятие безнадёжное. Надо или самим брать, или поднять лапки кверху и не пи...ть. Там уже рождённые при россии дети, школьниками стали, дети постарше в армию пошли. Не надо себе льстить, Крымчане никакой любви к Украине не испытывают и это взаимно. Блокада Крыма Украиной по воде, энергии, продуктам, любви не способствует. В Крыму Украинская пропаганда безнадёжно проигрывает. Да и хвастаться Украине особо нечем, кроме цен и бездарного управления страной. Внутреннего переворота в Крыму не будет. Из всех способов вернуть Крым осталось только ковровое бомбометание. Но если вообще ничего не делать, то и Украины не станет, разбегутся все, кто с чемоданами, а кто и с вокзалами. Я пишу грубо и цинично, но вполне реально оцениваю обстановку. И вас призываю так же откровенно подумать. Хватит годами слащавые сопли жевать, типа, весь мир с нами, заграница нам поможет.
показати весь коментар
Головой в стенку побейся. Может, полегчает. 7 лет без Крыма живу, и буй с ним. Без дамбаса вообще никаких проблем. Тут только забор. Так что - воюй. Я не хочу. Они мне не нужны.
показати весь коментар
Ну так и не рви душу, проведи референдум о составе Украины и живи так как проголосует большинство. Зачем тебе этот раздрай общества, эти неясные цели, эти фальшивые ноты про целостность Украины и деоккупацию?
показати весь коментар
Мне ладно. ТЕБЕ ЗАЧЕМ? Пришел пос-ать? Доволен остался? Командуй своей ...дой, что делать. Твои советы тут никому не нужны.
показати весь коментар
Гуманист я. Поэтому бесплатно подсказываю тебе. Что бы ты был готов принимать удары судьбы.
показати весь коментар
Може, тобі й Україна не потрібна, подумай і вирішуй туди, де не стріляють.
показати весь коментар
Моя справа, що мені потрібно. Але ці даунбаські вилупки точно не потрібні.
показати весь коментар
А вiрно, хлопцi, а дiло каже...
показати весь коментар
Фільтраційні табори і ретельна перевірка на "***** ввяді" ..,років через 20 музеїшмаркзеї.
показати весь коментар
А шо буде експонуватися в такому музеї? Чим ми будемо хвалитися? Співами гімну, в то час, як стріляти треба було?
показати весь коментар
а может в лагерь для отстоя ватников
показати весь коментар
Тю, музей... Пост ГАИ будет ( звичайний)... более доходная веСЧ.
показати весь коментар
