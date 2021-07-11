Після деокупації Криму КПВВ у Херсонській області перетворять на музей, - голова ОДА Козир
Після повернення Криму до складу України контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у Херсонській області перетворять на музей окупації.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир, інформує Цензор.НЕТ.
Сам Козир - переселенець із Донецька, до переїзду в Херсон він був знайомий з роботою КПВВ у Донецькій області.
"Коли я сюди переїжджав і побачив місцеві КПВВ, вони набагато відрізнялися від наших. Бо на Донеччині КПВВ вже три чи чотири рази пройшли модернізацію, а тут просто стояли вагончики, і люди, вибачте, ходили "під кущик", - розповів він.
Очільник області зауважив, що за останні роки пункти пропуску в Херсонській області змінилися.
"Зараз же це модернові нормальні об'єкти, де для людей передбачені всі умови європейського рівня. Зараз КПВВ функціонують, усе нормально. Єдиний нюанс — зараз якраз йде передача КПВВ "Чонгар" від "Укрзалізниці" на баланс держпідприємства "Реінтеграція і відновлення", створеного при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, проводиться реконструкція КПВВ "Чонгар" і президентом Володимиром Зеленським анонсовано створення тут транспортного хабу", — продовжив Козир.
Також розглядається питання запустити з автостанцій пунктів пропуску прямі автобусні рейси на Київ, Харків і Львів.
"Ми розглядаємо варіанти, опрацювали це питання з перевізниками. Хочемо тут зробити рейси не тільки на Херсон, але міжобласні маршрути, наприклад, на Київ, на Львів. Ми ж розуміємо, що з Криму люди їдуть не тільки до Херсона, хтось їде на заробітки, хтось їде в столицю, хтось їде відпочивати на Західну Україну. Згідно з опитуваннями, люди хотіли б, щоб були прямі рейси від КПВВ на Київ, Львів чи Харків", — сказав керівник Херсонської ОДА.
Також він повідомив і про плани щодо КПВВ після закінчення окупації Криму.
"КПВВ — це тимчасові споруди, в яких надалі є плани зробити музей окупації, щоб люди пам'ятали та цінували те, що у них є", — підсумував Козир.
Нагадаємо, в Херсонській області на адмінкордоні з Кримом діють три КПВВ — "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка". В кінці 2019 року було реконструйовано КПВВ "Каланчак", тепер тут діє сервісна зона, в якій жителі Криму можуть отримати адміністративні послуги, а також безкоштовно зробити експрес-тест на коронавірус. У планах Мінреінтеграції — в цьому році побудувати сервісний центр на КПВВ "Чонгар".
Сейчас главное распилить бюджетное бабло на проект музея.
Гарна ідея. Необхідно вже на території КПП посадити декілька дерев, щоб коли буде музей, то на цих деревах вішати москалів як наглядний приклад. Причому кожного дня чіпляти свіжих щоб не дуже смерділи.
Носієм і єдиним джерелом ...уйні в Україні є нарід.
Нарід здійснює фуйню безпосередньо сам і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Ніхто не може узурпувати творення @уйні в Україні.😂😂😂
Рулит, ти не один на континенті. Ніхто не дасть Україні розпочати 3-тю світову.