Після деокупації Криму КПВВ у Херсонській області перетворять на музей, - голова ОДА Козир

Після повернення Криму до складу України контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у Херсонській області перетворять на музей окупації.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир, інформує Цензор.НЕТ.

Сам Козир - переселенець із Донецька, до переїзду в Херсон він був знайомий з роботою КПВВ у Донецькій області.

"Коли я сюди переїжджав і побачив місцеві КПВВ, вони набагато відрізнялися від наших. Бо на Донеччині КПВВ вже три чи чотири рази пройшли модернізацію, а тут просто стояли вагончики, і люди, вибачте, ходили "під кущик", - розповів він.

Очільник області зауважив, що за останні роки пункти пропуску в Херсонській області змінилися.

"Зараз же це модернові нормальні об'єкти, де для людей передбачені всі умови європейського рівня. Зараз КПВВ функціонують, усе нормально. Єдиний нюанс — зараз якраз йде передача КПВВ "Чонгар" від "Укрзалізниці" на баланс держпідприємства "Реінтеграція і відновлення", створеного при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, проводиться реконструкція КПВВ "Чонгар" і президентом Володимиром Зеленським анонсовано створення тут транспортного хабу", — продовжив Козир.

Також розглядається питання запустити з автостанцій пунктів пропуску прямі автобусні рейси на Київ, Харків і Львів.

"Ми розглядаємо варіанти, опрацювали це питання з перевізниками. Хочемо тут зробити рейси не тільки на Херсон, але міжобласні маршрути, наприклад, на Київ, на Львів. Ми ж розуміємо, що з Криму люди їдуть не тільки до Херсона, хтось їде на заробітки, хтось їде в столицю, хтось їде відпочивати на Західну Україну. Згідно з опитуваннями, люди хотіли б, щоб були прямі рейси від КПВВ на Київ, Львів чи Харків", — сказав керівник Херсонської ОДА.

Також він повідомив і про плани щодо КПВВ після закінчення окупації Криму.

"КПВВ — це тимчасові споруди, в яких надалі є плани зробити музей окупації, щоб люди пам'ятали та цінували те, що у них є", — підсумував Козир.

Нагадаємо, в Херсонській області на адмінкордоні з Кримом діють три КПВВ — "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка". В кінці 2019 року було реконструйовано КПВВ "Каланчак", тепер тут діє сервісна зона, в якій жителі Криму можуть отримати адміністративні послуги, а також безкоштовно зробити експрес-тест на коронавірус. У планах Мінреінтеграції — в цьому році побудувати сервісний центр на КПВВ "Чонгар".