УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4228 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 791 26

Вакцина Johnson&Johnson ще не скоро з'явиться в Україні, - головний санлікар Кузін

Вакцина Johnson&Johnson ще не скоро з'явиться в Україні, - головний санлікар Кузін

Вакцина проти коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще не скоро з'явиться в Україні, оскільки попит на неї дуже великий.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, коли українцям чекати нової вакцини, Кузін відповів: "Дуже важко сказати, є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну. Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це приблизно 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциною Pfizer можна за бажанням зробити щеплення у пунктах масової вакцинації у Чернігові, - керівник міськлікарні Кухар

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Janssen (Johnson&Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було ухвалено 2 липня.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кузін Ігор (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну чому дивна? Новина зі змістом: "Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину" ,Источник: https://censor.net/ru/n3276344 Скільки людей працює в ОПі? І чому не за рахунок Китаю? Китайською ж вакциною?
показати весь коментар
11.07.2021 01:25 Відповісти
+5
А разве кто-то сомневался, что при власти клоунов будет по другому??? Украина получит эту вакцину по программе международной помощи беднейшим странам, причем после африканских стран.
И где, ляди, 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы, договорился солнцеликий потерпевший?
показати весь коментар
11.07.2021 07:49 Відповісти
+4
Если антитела будут уменьшаться у переболевших....то и у вакцинированных они тоже будут уменьшаться...
Вакцинация это точно такое же заражение вирусом как при болезни...только в меньшем количестве...
показати весь коментар
11.07.2021 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая странная новость.
показати весь коментар
11.07.2021 01:13 Відповісти
Ну чому дивна? Новина зі змістом: "Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину" ,Источник: https://censor.net/ru/n3276344 Скільки людей працює в ОПі? І чому не за рахунок Китаю? Китайською ж вакциною?
показати весь коментар
11.07.2021 01:25 Відповісти
спутник V тебя спасет
показати весь коментар
11.07.2021 11:29 Відповісти
Абсолютно ровно. Они все бесполезны
показати весь коментар
11.07.2021 01:18 Відповісти
для украинцев прикупили китайский шмурдяк и ара-хамия сказал что мы будем строить китайско-комунарскую модель управления так что рабы стали быстро в стой и ровными рядами колим дерьмецо мадэ ин чайна
показати весь коментар
11.07.2021 01:18 Відповісти
Джонсон не назначают переболевшим ковидом
показати весь коментар
11.07.2021 05:25 Відповісти
Переболевшим ковидом по идее вообще не нужна ни какая вакцина...
Если человек переболел то антитела его организм уже вырабатывает...а если не вырабатывает то ему любая вакцина будет как мертвому припарка..
показати весь коментар
11.07.2021 07:15 Відповісти
Надо делать анализ крови на антитела из вены
У переболевших ковид антитела со временем падают , как будет у вакцинированных - вопрос не изучен
показати весь коментар
11.07.2021 07:35 Відповісти
Если антитела будут уменьшаться у переболевших....то и у вакцинированных они тоже будут уменьшаться...
Вакцинация это точно такое же заражение вирусом как при болезни...только в меньшем количестве...
показати весь коментар
11.07.2021 07:41 Відповісти
Сама компания Джонсон и Джонсон - немаленькая, но они косметикой и медооборудованием занимаются. Интересно, активность ее вакцины проти вируса "дельта" сама компания исследовала? А то скоро весь греческий алфавит закончится наименований штаммов! И придется писать - альфа 1, бета 1 и т. д и т.п.!
показати весь коментар
11.07.2021 05:36 Відповісти
Все оказывается значительно проще чем кажется: вакцина Johnson&Johnson колется один раз пациенту, на ней зебилы могут прибарахлится только единожды. Другое дело астра, пфайзер, китайский шмурдяк, там дважды, следственно можно не только распилить больше бабла, но и писать в ежедневных отчетах мега-перемогу о сотнях тысячах вакцинированных при этом не вдаваясь в детали, что укольчик был первичный или вторичный.
показати весь коментар
11.07.2021 07:25 Відповісти
А разве кто-то сомневался, что при власти клоунов будет по другому??? Украина получит эту вакцину по программе международной помощи беднейшим странам, причем после африканских стран.
И где, ляди, 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы, договорился солнцеликий потерпевший?
показати весь коментар
11.07.2021 07:49 Відповісти
А я вже давно засвоїв істину : "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" і тому всі ці вистави 95-х сонцесяйних потерпівших вже просто дуууже нецікаіві.
показати весь коментар
11.07.2021 09:37 Відповісти
А зачем торопиться,гиены под куполом обеспечили себя пфайзером,для плебеев в достатке китайское дерьмецо,дело сделано.
показати весь коментар
11.07.2021 08:40 Відповісти
Ну, по недавней новости на Цензоре доля привытых Пфайзером составляет чуть ли не треть от числа вакцинированных. Колят по медучреждениям, колят по предприятиям, которые заказали своим сотрудникам. Я и семья честно по знакомству попали в список Пфайзера.
показати весь коментар
11.07.2021 11:22 Відповісти
Врешь,мразота квартальная.
показати весь коментар
11.07.2021 13:05 Відповісти
Так яка ж вакцина найкраща, і чому?
показати весь коментар
11.07.2021 09:31 Відповісти
В США эта вакцина в любой аптеке, без очередей, приходи в любое время.
показати весь коментар
11.07.2021 09:35 Відповісти
Да, там еще и пытаются всячески заинтересовать население в вакцинации. Недавно лотерею в 1 млн. долларов среди вакцинированных разыграли.
показати весь коментар
11.07.2021 10:07 Відповісти
Від влади Зенацюцюрників,
Добра не жди,
Не жди сподіваної волі,
Вона заснула.
НеЛох її приспав!
показати весь коментар
11.07.2021 11:56 Відповісти
Значить, хороша вакцина Цей Jansen, раз для таких країн третього світу, як наша, його притримують.
Суттєва перевага Jansen - що вона однокомпонентна (всього 1 раз впкцинуватися треба)
показати весь коментар
11.07.2021 15:11 Відповісти
Это ее недостаток У других вакцин первая прививка от одних штаммов, вторая от других. Большая защита.
показати весь коментар
11.07.2021 17:08 Відповісти
 
 