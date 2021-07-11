Вакцина Johnson&Johnson ще не скоро з'явиться в Україні, - головний санлікар Кузін

Вакцина проти коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще не скоро з'явиться в Україні, оскільки попит на неї дуже великий.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, коли українцям чекати нової вакцини, Кузін відповів: "Дуже важко сказати, є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну. Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це приблизно 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциною Pfizer можна за бажанням зробити щеплення у пунктах масової вакцинації у Чернігові, - керівник міськлікарні Кухар

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Janssen (Johnson&Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було ухвалено 2 липня.