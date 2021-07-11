Нове місце переговорів стосовно Донбасу має бути для всіх учасників за 2-2,5 години перельоту, - Резніков

Новим місцем переговорів стосовно Донбасу замість Мінська може стати місто "від Відня до Стокгольма". Головні умови - географічна близькість і відсутність зауважень з боку Росії.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні події в Білорусі, в Мінську… Всі розуміють, що ніхто туди не поїде, ніяких перемовин там, тому що у нас немає довіри… Ми не визнаємо Лукашенка офіційно. Мало того, ми в принципі сьогодні не маємо довіри – Лукашенко перекриває кордони, Кремль, по суті, завершує аншлюс з Білоруссю, і команду закриття кордону з Україною Лукашенко зараз виконуватиме. Тому все одно пошук нового майданчика – навіть чисто географічно… Що це буде – я не знаю", - сказав Резніков.

За його словами, нове місце переговорів може бути "від Відня до Стокгольма, Гельсінкі, Женеви".

"Вільнюс – тут треба розуміти, що росіяни мають погодитись на це місце, для них Вільнюс викликатиме певні застереження, як і Варшава. Казахстан – дуже далеко, ми це обговорювали. Це логістично незручно, дуже тривалий переліт для всіх, для модераторів ОБСЄ, хоча так, казахський уряд готовий прийняти. Тому треба шукати ближче – 2-2,5 години перельоту", - пояснив віцепрем'єр.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик із Мінська.

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори стосовно Донбасу варто перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на ініціативу Кравчука і заявив, що "не йому вирішувати, як далі працюватиме контактна група".

