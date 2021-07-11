УКР
Новини Агресія Росії проти України
4 103 59

Нове місце переговорів стосовно Донбасу має бути для всіх учасників за 2-2,5 години перельоту, - Резніков

Новим місцем переговорів стосовно Донбасу замість Мінська може стати місто "від Відня до Стокгольма". Головні умови - географічна близькість і відсутність зауважень з боку Росії.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні події в Білорусі, в Мінську… Всі розуміють, що ніхто туди не поїде, ніяких перемовин там, тому що у нас немає довіри… Ми не визнаємо Лукашенка офіційно. Мало того, ми в принципі сьогодні не маємо довіри – Лукашенко перекриває кордони, Кремль, по суті, завершує аншлюс з Білоруссю, і команду закриття кордону з Україною Лукашенко зараз виконуватиме. Тому все одно пошук нового майданчика – навіть чисто географічно… Що це буде – я не знаю", - сказав Резніков.

За його словами, нове місце переговорів може бути "від Відня до Стокгольма, Гельсінкі, Женеви".

Також читайте: Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: РФ вигідно все, що гальмує мирний процес

"Вільнюс – тут треба розуміти, що росіяни мають погодитись на це місце, для них Вільнюс викликатиме певні застереження, як і Варшава. Казахстан – дуже далеко, ми це обговорювали. Це логістично незручно, дуже тривалий переліт для всіх, для модераторів ОБСЄ, хоча так, казахський уряд готовий прийняти. Тому треба шукати ближче – 2-2,5 години перельоту", - пояснив віцепрем'єр.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик із Мінська.

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори стосовно Донбасу варто перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на ініціативу Кравчука і заявив, що "не йому вирішувати, як далі працюватиме контактна група".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська може змінити формат Тристоронньої контактної групи, - Кравчук

Автор: 

перемовини (3060) Мінськ (829) Донбас (22359) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1451)
Топ коментарі
+20
Может пора уже заканчивать с этими бесконечными поездочками, особенно по Швейцариям и Финляндиям? По скайпу общайтесь, дешевле будет, всё равно толку, как от козла молока
показати весь коментар
11.07.2021 02:42 Відповісти
+15
Не надоело вам еще переговариваться? С кем вы хотите переговариваться? С теми кто считает что Украина не должна существовать а в Киеве должен висеть росийский власовский флаг?
показати весь коментар
11.07.2021 02:18 Відповісти
+5
Скайп - дельное предложение. Пускай "работают" хоч сутками в таком формате.
показати весь коментар
11.07.2021 03:09 Відповісти
Не надоело вам еще переговариваться? С кем вы хотите переговариваться? С теми кто считает что Украина не должна существовать а в Киеве должен висеть росийский власовский флаг?
показати весь коментар
11.07.2021 02:18 Відповісти
будапешт...и нас ждет новый будапештский меморандум, с теми же последствиями
показати весь коментар
11.07.2021 09:25 Відповісти
Может пора уже заканчивать с этими бесконечными поездочками, особенно по Швейцариям и Финляндиям? По скайпу общайтесь, дешевле будет, всё равно толку, как от козла молока
показати весь коментар
11.07.2021 02:42 Відповісти
Скайп - дельное предложение. Пускай "работают" хоч сутками в таком формате.
показати весь коментар
11.07.2021 03:09 Відповісти
по скайпу лет 20 будут общатся
показати весь коментар
11.07.2021 06:44 Відповісти
люди вчаться по скайпу успiшно при чому
показати весь коментар
11.07.2021 10:18 Відповісти
Краще хай по Telegram базарять
показати весь коментар
11.07.2021 09:04 Відповісти
я вам ничего не должен (с) зебил
показати весь коментар
11.07.2021 02:51 Відповісти
Орків дирляндії нікуди не пустять, лишається Кишинів .
показати весь коментар
11.07.2021 02:58 Відповісти
В ЕС лугандонских террористов точно не впустят - во первых С КАКИМ ПАСПОРТОМ ( это интрига) ?
показати весь коментар
11.07.2021 05:22 Відповісти
Всё идёт и так хорошо. Лет через 20 зачистим Краснодар и поставим точку.
показати весь коментар
11.07.2021 07:54 Відповісти
Только права голосовать им 40 лет не давать !!!
показати весь коментар
11.07.2021 08:56 Відповісти
а казахи що впустять?
показати весь коментар
11.07.2021 10:19 Відповісти
Орки наполягатимуть на Тирасполі
показати весь коментар
11.07.2021 08:19 Відповісти
Копенгаген, а лучше в Роттердам, Москве таки понравится
показати весь коментар
11.07.2021 08:23 Відповісти
Поближче до Гааги !
показати весь коментар
11.07.2021 08:34 Відповісти
нью йорк
показати весь коментар
11.07.2021 10:20 Відповісти
В тирасполь
показати весь коментар
11.07.2021 08:39 Відповісти
Это всё равно что в Даунецк. Или Лоханск...
показати весь коментар
11.07.2021 10:21 Відповісти
Братислава
1,5 часа лета , летает лоукостер Виз Эйр и Рен Эйр в Братиславу ( нечего летать на дорогих рейсах за бюджетные гроши )
Штаб квартира ОБСЕ расположена в Вене - 60 км от Братиславы
Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников - Цензор.НЕТ 3607
показати весь коментар
11.07.2021 04:55 Відповісти
Зачем,когда есть skype/zoom?
показати весь коментар
11.07.2021 05:14 Відповісти
Стамбул?
показати весь коментар
11.07.2021 06:27 Відповісти
в нeйтральних водах
показати весь коментар
11.07.2021 10:22 Відповісти
на линии розграничения
показати весь коментар
11.07.2021 06:42 Відповісти
Идеально!
показати весь коментар
11.07.2021 09:50 Відповісти
в серой зоне
показати весь коментар
11.07.2021 06:43 Відповісти
Криминальный Авторитет дохлого ССсра и убийца миллионов Совков Коба Джугашвили однажды выбрал братский Тегеран в 1943 году, чтобы встретиться с Франклином Делано Рузвельта и Уинстоном Черчиллем...
показати весь коментар
11.07.2021 06:59 Відповісти
хе..так Иран была спорная территория британии и совка, абе империи отстаивали свой имперский интерес...А 22 июня 41 даже пошли освобождать иран согласно утвержденых планов войны))))
показати весь коментар
11.07.2021 13:39 Відповісти
отсутствие замечаний со стороны России.ключевая фраза в речи этого резникова.
показати весь коментар
11.07.2021 07:03 Відповісти
но сначала зеленьський обязан уволить без права трудоустройства министра инфраструктуры Украины, подписавшего договор с китаем, в котором сранный китай заявляется стратегическим партнером... это не влазит ни в какие ворота... только в ворота членоигрателя на пианине...
показати весь коментар
11.07.2021 07:03 Відповісти
Краснопузый Китай не является ни у кого партнером,китайцы что Саранча....после них все превращаеттся в Пустыню...
показати весь коментар
11.07.2021 07:05 Відповісти
"и отсутствие замечаний со стороны России"
Коли це кацапія обходилась без цього?
Источник:https://censor.net/ru/n3276346
показати весь коментар
11.07.2021 07:12 Відповісти
Любые переговоры с Мацковией заканчиваются НИЧЕМ от слова совсем...,пустая трата времени и бабла...,тем более пошла эпидемия штамма Дельта...,а это капздец...РАБссия обошла Индию по смертности... и вышла на 1 место в Мире...
показати весь коментар
11.07.2021 07:13 Відповісти
Путлер издал указ о создании Реестра БОМЖей РАБссии...,сообщает сайтер Саша Сотник...
показати весь коментар
11.07.2021 07:17 Відповісти
Мавзолейные орут во все дыры и рупоры...Китай догнал и перегнал США по производительности труда...,подсчитаем вместе...Население США 330 миллионов,объем Мирового ВВП США 25 %...,Китай население полтора миллиарда...,объем Мирового ВВП 23%...,Страны ЕС население около 500 млн...,объем Мирового ВВП 27-28%...,кто впереди планеты Фсей? Правильно...,католическая церковь...ей принадлежит 40 % Мировой экономики... Папа Римский Франциск чемпион Мира в этом деле..
показати весь коментар
11.07.2021 07:25 Відповісти
Только Монреаль! А не хотят пусть идут ещё дальше!
показати весь коментар
11.07.2021 07:50 Відповісти
Они уже там...,как говорят детишки в яслах...,Калеко калеко отсюда не видать...
показати весь коментар
11.07.2021 07:56 Відповісти
Сейчас главное, переговоры на Мацковии... приехавшего в гости Талибана запрещенного на РАБссии..
показати весь коментар
11.07.2021 08:00 Відповісти
Так они ж в 1939 году и с Гитлером обнимались... Им не привыкать...
показати весь коментар
11.07.2021 08:20 Відповісти
И об этом...На свой странице в Фейсбуке архиепископ Черниговский и Нежинский Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря) прокомментировал интервью пророссийского нардепа Вадима Новинского. Последний назвал ПЦУ политической «политической организацией с религиозным названием». Почему власть Украины разрешает олигархам помимо политики ещё копаться в церковных делах, такое впечатление что Новинский больше похож на кремлёвского за сланца ,который заслан в Украину чтобы её изнутри расшатать, играющий умело роль олигарха деньгами ФСБ Интересно Новинский говорит ,что УПЦ это младшая сестра РПЦ и она должна вернуться в подчинение Мацквы
показати весь коментар
11.07.2021 08:14 Відповісти
Бред! Разберитесь, что такое ПЦУ и что такое УПЦ. УПЦ и есть Московский Патриархат. Само название УПЦ это и есть гибридная война, потому как в УПЦ ничего украинского нет, кроме того что она расположена как и ОРДЛО на територрии Украины.
показати весь коментар
11.07.2021 11:39 Відповісти
Новинський слуга Кремля з паспотртом України, окрім тюрми він нічого не заслуговує.
показати весь коментар
11.07.2021 12:01 Відповісти
Стокгольм ( Швеция) 2 часа 30 минут.из Киева, 2,25 из Москвы ( нейтральная страна, не член НАТО, член ЕС, но не под колпаком РФ как Финляндия) Все остальное расположено дальше . При таком критерии вариантов только два. Швеция или все таки Финляндия. ( хотя первая предпочтительнее) Но в любом случае это уж точно не "минское генерал губернаторство РФ "
показати весь коментар
11.07.2021 08:18 Відповісти
А может хватит пустых переговоров,в Швейцапию намылились,у налогоплатильщиков нет ни возможностей ни желания платить за швейцарские посиделки с путинскими ушлепками.
показати весь коментар
11.07.2021 08:48 Відповісти
Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников - Цензор.НЕТ 7502
показати весь коментар
11.07.2021 08:56 Відповісти
Переговоры чрезвычайно очень эффективны. За 7 лет даже не добились того, что рф признала себя стороной конфликта.
показати весь коментар
11.07.2021 11:04 Відповісти
Інших перемовин немає, або об являй війну Московії і далі повномасштабна війна, або перемовни за допомогою союзників, вибір невеликий.
показати весь коментар
11.07.2021 11:59 Відповісти
зачем эти фальшивые переговоры. Беспилотник обсе развернули.
показати весь коментар
11.07.2021 11:52 Відповісти
Новым местом переговоров по Донбассу вместо Минска может стать город "от Вены до Стокгольма". Главные условия - географическая близость и отсутствие замечаний со стороны России. Источник: https://censor.net/ru/n3276346

Зе клоун ще може на Калінінград погодитьсь, бо у нього мізків як у гупії
показати весь коментар
11.07.2021 11:58 Відповісти
Только Мальдивы-минимум до зимы.
показати весь коментар
11.07.2021 17:03 Відповісти
 
 