Кулеба про подробиці неформальної зустрічі Зеленського і Тіхановської у Вільнюсі: Дякувала за підтримку Україною білоруського народу

Неформальна зустріч президента України Володимира Зеленського та білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської у Вільнюсі відбулася на одному з протокольних заходів Конференції реформ.

Вона подякувала за підтримку білоруського народу. Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив РБК-Україна.

За його словами, Тихановська була присутня у Вільнюсі серед інших гостей на одному з протокольних заходів Конференції з питань реформ в Україні.

"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - зазначив Кулеба.

