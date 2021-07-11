УКР
Кулеба про подробиці неформальної зустрічі Зеленського і Тіхановської у Вільнюсі: Дякувала за підтримку Україною білоруського народу

Неформальна зустріч президента України Володимира Зеленського та білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської у Вільнюсі відбулася на одному з протокольних заходів Конференції реформ.

Вона подякувала за підтримку білоруського народу. Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив РБК-Україна.

За його словами, Тихановська була присутня у Вільнюсі серед інших гостей на одному з протокольних заходів Конференції з питань реформ в Україні.

"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві

Білорусь (8027) Зеленський Володимир (25118) Литва (2513) Вільнюс (70) Кулеба Дмитро (3605) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+5
Какое фото, какой пассаж, какой взгляд..., ну почти что Надюха минаметчица ( ну та что " херой Украины"), желательно рядом размещать то фото когда она блеяла находясь в Минске. Еще одна "Жанна д, Арк", в итоге окажется либо засланным казачком ( как у нас), либо "заробитчанкой в ЕС".. На условный "костер" взойти ради идеи желающих нет. Да и идеи тоже как таковой.
показати весь коментар
11.07.2021 08:10 Відповісти
+4
В общем все как всегда: Вава хороший и найвеличниший, все им восхищаются, учатся у него и непрерывно благодарят.
показати весь коментар
11.07.2021 08:10 Відповісти
+4
А Ленка вкурсе?
показати весь коментар
11.07.2021 08:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какое фото, какой пассаж, какой взгляд..., ну почти что Надюха минаметчица ( ну та что " херой Украины"), желательно рядом размещать то фото когда она блеяла находясь в Минске. Еще одна "Жанна д, Арк", в итоге окажется либо засланным казачком ( как у нас), либо "заробитчанкой в ЕС".. На условный "костер" взойти ради идеи желающих нет. Да и идеи тоже как таковой.
показати весь коментар
11.07.2021 08:10 Відповісти
В общем все как всегда: Вава хороший и найвеличниший, все им восхищаются, учатся у него и непрерывно благодарят.
показати весь коментар
11.07.2021 08:10 Відповісти
А чому б і ні? Йому вдалося, а їй ні, бо "Белсат" із Польщі мало хто дивиться, а Порох дав усі можливості опозиції підривати державу з середини.
показати весь коментар
11.07.2021 10:09 Відповісти
Фюреры приходють и уходють,а кушать хоцца всигда...
показати весь коментар
11.07.2021 08:14 Відповісти
Встреча Джеймс Бонда со своей девушкой.....
показати весь коментар
11.07.2021 08:17 Відповісти
Не.. это больше похоже на " встречу" Трампа с Тимошенко...
показати весь коментар
11.07.2021 08:21 Відповісти
жены со штирлицем.....а ленка знает, что встреча была неформальной?
показати весь коментар
11.07.2021 09:29 Відповісти
Все эти Чаушеску Лукашеску Саддам Хуссейнеску и прочие Мухоморы Каддафеску и прочие бараны плохо закончили...Итог неутешительный... сЦаря всея РАБссии Александра II взорвали в карете в 1881 году,другого сЦаря Николашку Кровавого застрелили вместе с семьей 17 июля 1918 года...,а третьего... Павла Первого задушили в опочивальне подушкой...,ну т.д....,Пути Господни неисповедимы...
показати весь коментар
11.07.2021 08:19 Відповісти
Если ты приплел сюда лукашеску, то почему отсутствует фуйло?
Он твоя икона?
показати весь коментар
11.07.2021 09:38 Відповісти
Кулеба о подробностях неформальной встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе: Благодарила за поддержку Украиной белорусского народа - Цензор.НЕТ 8122сЦарь Иван Грозный убивает своего сына,картина художника Васнецова...хотел стать самодержцем РАБссии в ноябре 1581 года...,но сЦарь разгадал замысел сына...
показати весь коментар
11.07.2021 08:32 Відповісти
А Ленка вкурсе?
показати весь коментар
11.07.2021 08:35 Відповісти
Что ее муж - дегенерат? Возможно...
показати весь коментар
11.07.2021 08:43 Відповісти
Ленкафпрольоте...
показати весь коментар
11.07.2021 08:43 Відповісти
Зелемойскин спасли Лукашеску от санкций США и ЕС,закупили крупную партию белоруских МАЗов,так что Лукашеску на Коне...а Зеля сами знаете где после этого... Байден и премьер Британии Джонсон промолчали...Скромно...
показати весь коментар
11.07.2021 08:48 Відповісти
Мудаки позорные)
показати весь коментар
11.07.2021 08:52 Відповісти
Интересно как ЗЕ-предатель поддерживал беларуский народ если он с Бульбофюрером тесно дружит и сливает ему все?
показати весь коментар
11.07.2021 08:51 Відповісти
Никак,у земуделя щас выходной,айкосы,просмотр видосов...
показати весь коментар
11.07.2021 08:56 Відповісти
Фишка в другом,...,глава Пентагона Ллойд Остин закупил в Украине кучу украинских КРАЗов для военных США,причем четыпех модификаций,контракт на поставки грузовиков в США рассчитан на 3 года....,скорее всего Зеля отдал американское бабло Лукашеску....,если это так и моя догадка верна...то бедный Зеля...
показати весь коментар
11.07.2021 08:56 Відповісти
ага, та збацало гундосе недорозуміння калінку-малінку, зіграло на піаніні і розповіло дебільний жарт про Пороха... тобто було в своєму амплуа велічайшего артиста ротом! тепер МЗС корячиться, вигадує щось посолідніше))
показати весь коментар
11.07.2021 09:09 Відповісти
Дебил ЗЕленый,
показати весь коментар
11.07.2021 09:30 Відповісти
"Неформальна зустріч на одному з п р о т о к о л ь н и х заходів... Зустріч з особою, котра знаходиться у розшуку за підозрою у спробі державного перевороту?
Жоден поважаючий себе Лідер країни до такого не опуститься. Але то поважаючий себе Лідер...
показати весь коментар
11.07.2021 09:34 Відповісти
Ты идиот или за деньги?
показати весь коментар
11.07.2021 09:41 Відповісти
Пам'ять в Андрюші як у гупії, забув що Лука фактично сам вивіз Тихановську за кордон, ще й гроші на дорогу дав.
показати весь коментар
11.07.2021 09:56 Відповісти
Аляксандер Лукашенка - мудрий і досвічений політик. Він чудово уяснив, що нинішня т.з. білоруська "апазіція" - то шобла бездарів, пиз.унів і імпотентів начолі з безвольною переляканою і геть нінащо не спосібною Ціханоускаю. Тому він з превеликим задоволенням буде їм погрожувати пальчиком, і, водночас, таємно "підгодовувати". Саме така "апазіція" йому і потрібна. Краще і в лучніше не обізвав цю Ціханоускаю ніхто, крім Лукашенки - "дурілка картонная"
А, по темі - Зеленський сильно облажався, якщо дозволив собі, бодай навіть перемовитися з цією "апазіціонеркою" - жоден з керівників держави до такого б не опустився. Втім - то його рівень...
показати весь коментар
11.07.2021 18:50 Відповісти
Демократические европейские государства развиваются? А мне показалось, что с 1970-х европейские демократические государства замещают свое население афро-азиатами. Причем, чем быстрее происходит ликвидация старых аборигенов, тем более демократичными эти государства объявляются в еврейских масс-медиа.
показати весь коментар
11.07.2021 09:40 Відповісти
Коко, а что делать, если европейцы отказываются размножаться?
Вымереть оставив пустыню?
показати весь коментар
11.07.2021 09:42 Відповісти
Убрать еврейские порномассмедиа, гандоны на расскладке детских шоколадок, перестать называть гной-парады правами человека, одеть баб в юбки ниже колен и радоваться жизни.
показати весь коментар
11.07.2021 09:52 Відповісти
Паранджу забули.
показати весь коментар
11.07.2021 09:57 Відповісти
Паранджа уже ходит по Троещине с коляской и выводком арабчат.
показати весь коментар
11.07.2021 10:22 Відповісти
Ты забыл "ловить ихних баб и раз в неделю и искуственно осеменять"
показати весь коментар
11.07.2021 10:13 Відповісти
Искусственная картинка в телевизоре. Без этой картинки с рождаемостью было все хорошо. Надо только вытащить [цензура], прячущихся за ней.
показати весь коментар
11.07.2021 10:26 Відповісти
Вот тоталитарная Белоруссия отстала от процесса ликвидации белой рассы настолько, что полчища отборных идиотов восстали против нарушения пгав человека.
показати весь коментар
11.07.2021 09:48 Відповісти
Польща ше більше відстала і нічого.
показати весь коментар
11.07.2021 10:00 Відповісти
У поляков иезуитское наследие. Они знают как работают бесы.
показати весь коментар
11.07.2021 10:10 Відповісти
Зе спросил у неё « чей Крым ?»
показати весь коментар
11.07.2021 10:03 Відповісти
тихановская минус ноль
показати весь коментар
11.07.2021 10:55 Відповісти
Tut necego i objasniatsia.Realno vse sto prijezdzajet prezidenti v Litvu vstrecajetsia s nej i nebojitsia etogo,potomu sto nikto na zapade nepriznajiot vlast samozvanca .On jest nikto
показати весь коментар
11.07.2021 11:44 Відповісти
А каким боком предатель ЗЕ к поддержке белорусов украинским народом?

ЗЕ ж боится лишнее слово про ***** и Луку сказать.
показати весь коментар
11.07.2021 12:22 Відповісти
А тіханоуская не боїться зайвого пернути про путєна?))) тому ці два сикуни і зустрілися тишком нишком...)))
показати весь коментар
11.07.2021 17:38 Відповісти
Встреча закончилась декларативным сотрясанием воздуха по простой причине: эти персонажи ничего не решают.
показати весь коментар
11.07.2021 12:58 Відповісти
Соросячество встретилось с коломойшеством.
показати весь коментар
11.07.2021 13:36 Відповісти
З твого метеоризму виходить що путєнство мало зустрічатися з коломойшенством?
показати весь коментар
11.07.2021 17:54 Відповісти
Она поблагодарила украинский народ. Клоун тут не при чём. Народ и клоун - это два противоположных направления.
показати весь коментар
11.07.2021 22:03 Відповісти
Подошла, представилась... Це як розуміти? "Президента" Білорусі не знають в обличчя навіть президенти сусідніх держав?
показати весь коментар
12.07.2021 01:04 Відповісти
 
 