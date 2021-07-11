Кулеба про подробиці неформальної зустрічі Зеленського і Тіхановської у Вільнюсі: Дякувала за підтримку Україною білоруського народу
Неформальна зустріч президента України Володимира Зеленського та білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської у Вільнюсі відбулася на одному з протокольних заходів Конференції реформ.
Вона подякувала за підтримку білоруського народу. Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив РБК-Україна.
За його словами, Тихановська була присутня у Вільнюсі серед інших гостей на одному з протокольних заходів Конференції з питань реформ в Україні.
"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - зазначив Кулеба.
Он твоя икона?
Жоден поважаючий себе Лідер країни до такого не опуститься. Але то поважаючий себе Лідер...
А, по темі - Зеленський сильно облажався, якщо дозволив собі, бодай навіть перемовитися з цією "апазіціонеркою" - жоден з керівників держави до такого б не опустився. Втім - то його рівень...
Вымереть оставив пустыню?
ЗЕ ж боится лишнее слово про ***** и Луку сказать.