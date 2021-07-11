В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 290 нових випадків зараження, 374 людини одужали
За минулу добу, 10 липня 2021 року, в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 23, медпрацівників - 7).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Уточнюється, що також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 374 особи;
◾ летальних випадків – 5;
◾ одужало – 374 особи.
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 241 043 особи;
◾ одужало – 2 177 293 особи;
◾ летальних випадків – 52 597;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.
Зазначимо, що за минулу добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 12 885 осіб,
◾ методом ІФА – 3 296 осіб,
◾ експрес-тестами – 9 175 осіб.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях", - додали в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цифры по летальности от КОВИД на 10.07. Украина-5 чел., россия -750 крепостных.
ВАЛИ ТУДА если желаешь И НАСЛАЖДАЙСЯ