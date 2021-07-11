За минулу добу - 11 порушень. Терористи стріляли зі 122-мм артсистем поблизу Водяного та Миронівського, - ООС

За минулу добу, 10 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру. Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем. Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру. У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-мм калібру. Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс. Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед українських військових немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - наголошують у штабі.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також уточнюється, що станом на 7:00 ранку 11 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.