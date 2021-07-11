За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу 42 308 осіб, - МОЗ
42 308 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 10 липня 2021 року. Одну дозу отримали 21 074 особи, повністю імунізовані - 21 234 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Уточнюється, що протягом минулої доби працювали:
- 229 мобільних бригад,
- 475 пунктів щеплення;
- 148 центрів вакцинації.
Станом на 10 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 462 976 щеплень", - уточнили в міністерстві охорони здоров'я.
Не иммунизированы...а привиты двумя дозами...потому что это как говорят в Одессе две большие разницы..
С зеленским проканало обдурить, теперь не получится.