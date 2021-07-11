УКР
За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу 42 308 осіб, - МОЗ

За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу 42 308 осіб, - МОЗ

42 308 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 10 липня 2021 року. Одну дозу отримали 21 074 особи, повністю імунізовані - 21 234 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Уточнюється, що протягом минулої доби працювали:

- 229 мобільних бригад,

- 475 пунктів щеплення;

- 148 центрів вакцинації.

Станом на 10 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 462 976 щеплень", - уточнили в міністерстві охорони здоров'я.

полностью иммунизированы - 21 234 человекаИсточник: https://censor.net/ru/n3276354

Не иммунизированы...а привиты двумя дозами...потому что это как говорят в Одессе две большие разницы..
11.07.2021 10:21
Чет у меня ощущение что коронавирус - навсегда... Придется жить постоянно в зоне риска и надеется только на себя и собственный иммунитет, и ждать нормального лекарства которое может быть скоро у Нас появится - потому что ВСЕ вакцины - это разговор ни о чем !!!
11.07.2021 12:01
Сначала говорили что прививка на всю жизнь . Потом - на 2 года . Потом - на пол года . Сначала говорили, что прививка избавит от болезни.. Потом - не избавит, привившиеся обязательно переболеют, но в лёгкой форме. Потом - не в лёгкой . Сейчас говорят, что привившиеся не заразны..... Продолжать этот бред или выводы сделаете сами !?
11.07.2021 12:07
радует низкий процент купившихся на дешевую пропаганду, есть надежда на здравомыслие большей части населения.
С зеленским проканало обдурить, теперь не получится.
С зеленским проканало обдурить, теперь не получится.
11.07.2021 16:08
 
 