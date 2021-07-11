2 723 22
В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на інфікування "дельта"-штамом коронавірусу. Цифри будуть оновлюватися, - Кузін
В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на коронавірус штаму "Дельта", результати якого підтвердяться наступного тижня.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там вже є підозри на "Дельта". Тому, цілком імовірно, цифри будуть оновлюватися", - зазначив Кузін.
Зазначимо, за даними Національної академії наук України, штам "Дельта" може почати циркулювати в Україні зі східних регіонів, а новий спалах захворюваності почнеться раніше осені.
Топ коментарі
+7 Vasilij VG
показати весь коментар11.07.2021 09:40 Відповісти Посилання
+7 --Григорій--
показати весь коментар11.07.2021 09:46 Відповісти Посилання
+5 napalm
показати весь коментар11.07.2021 11:02 Відповісти Посилання
Согласно информации The Washington Post со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 59% новых случаев заражения коронавирусом источником инфекции становились бессимптомные носители. Отмечается, что из них у 35% людей симптомы еще не успели проявиться, а у 24% болезнь проходит в абсолютно бессимптомном состоянии.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ea51cb9a79476e95831eab
В Бельгии умерла 90-летняя пациентка, которая была заражена сразу двумя штаммами коронавируса.
Об этом сообщает Скептик со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-next-risk Bloomberg .
як нас РОЗВОДЯТЬ ....
"Как передаёт РИА "Новости", сегодня с утра в пунктах вакцинации наблюдаются огромные очереди, иногда до нескольких километров. Местами возникают драки за место в очереди. Дело в том что вчера поздно вечером РАН сделало заявление: "Мы пришли к выводу что если в России всё делается через жопу, то и вакцинацию тоже нужно проводить только через жопу!" И народ пошёл!!! По всему миру идёт закупка клизм!"