В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на інфікування "дельта"-штамом коронавірусу. Цифри будуть оновлюватися, - Кузін

В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на інфікування

В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на коронавірус штаму "Дельта", результати якого підтвердяться наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там вже є підозри на "Дельта". Тому, цілком імовірно, цифри будуть оновлюватися", - зазначив Кузін.

Зазначимо, за даними Національної академії наук України, штам "Дельта" може почати циркулювати в Україні зі східних регіонів, а новий спалах захворюваності почнеться раніше осені.

Інфікування "дельта"-штамом коронавірусу може пробивати захист організму, отриманий від вакцини, - Кузін

карантин (18172) Кузін Ігор (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+7
С почином вас, чемпионы хреновы.
11.07.2021 09:40 Відповісти
+7
закрийте кордон з кацапами
11.07.2021 09:46 Відповісти
+5
З козломордими кордон потрібно було закрити ще в 2014 році, причому "на глухо". Найкращий вихід був це розрив дипломатичних відносин з забороною контактів з ***********.
11.07.2021 11:02 Відповісти
Нужно делать так, как уже делают некоторые страны - впускают только вакцинированных протестированных иностранцев. Основное то, что сегодня по Украине https://censor.net/ru/n3276349 новых случаев заражения. При фиксировании случев с зараженными людьми - этих людей нужно изолировать от окружающих, при таком нынешнем числе зараженных это вполне реально. И последнее - ускорить вакцинацию населения Украины.
11.07.2021 10:23 Відповісти
это вы только двоих выцепили,а по факту их гораздо больше...
11.07.2021 09:51 Відповісти
о высокой степени заразности больных коронавирусов без симптомов также рассказывал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. По словам эксперта, бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных коронавирусом. «Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», - говорил он.

Согласно информации The Washington Post со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 59% новых случаев заражения коронавирусом источником инфекции становились бессимптомные носители. Отмечается, что из них у 35% людей симптомы еще не успели проявиться, а у 24% болезнь проходит в абсолютно бессимптомном состоянии.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ea51cb9a79476e95831eab
11.07.2021 10:24 Відповісти
даешь стопитсотмилионов на освоение?!
11.07.2021 09:53 Відповісти
Вже привезли зубожілі турЬІстЬІ.
11.07.2021 10:00 Відповісти
В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на інфікування "дельта"-штамом коронавірусу. Цифри будуть оновлюватися, - Кузін - Цензор.НЕТ 817
11.07.2021 10:10 Відповісти
ладно эти мародёры бабло стригут на быдле - но тупость "мудрого нариду" на глову не налазит...
11.07.2021 10:11 Відповісти
Это те 73% мудрые?
11.07.2021 11:54 Відповісти
Несколько мало. Плохо работаете. Надо еще завести
11.07.2021 10:20 Відповісти
Несколько? Двух из России с "дельта" уже 2 недели назад выявили просеквенировав в НАН. Беда в том, что адекватных "керівників" нет на высшем уровне ни в здравоохранении ни выше.Определить мутанта не удастся на старых тест системах, нормальную лабораторию не оборудовали, отправляют в Великобританию для верифицирования.Когда колличество будет на три порядка выше, тогда извиняться.Простите мол самых умных из оставшихся на скамейке ожидания назначили.
11.07.2021 10:24 Відповісти
По факту их тысячи
11.07.2021 10:40 Відповісти
И что же их обьединяет всех кроме жажды бабла?
11.07.2021 10:54 Відповісти
...що і всіх інших (практично) жителів планети Земля....
11.07.2021 11:05 Відповісти
вы себе представляете!!!!!!!!!! - умерла....- 2 штама Короновируса ....- в 90 -то ЛЕТ!!!!!!!! вы себе это представляете.......- и сходите на кладбища в Украине .....через оду могилу....35...45....55....65 ...... - а тут вот взяла и умерла ....- от КОРОНОВИРУСА ...- в 90-то лет (спасибо Господу что дал ей столько лет Жизни - а еще если и Хорошом Человеком была, то и тем более

В Бельгии умерла 90-летняя пациентка, которая была заражена сразу двумя штаммами коронавируса.
Об этом сообщает Скептик со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-next-risk Bloomberg .

як нас РОЗВОДЯТЬ ....
11.07.2021 11:04 Відповісти
Певно, не щеплена, могла б ще років 10 пожити. ><
11.07.2021 11:19 Відповісти
есколько пациентов", "с подозрением", "цифрі будут обновляться" - иногда лучше молчать, чем говорить, убогое.
11.07.2021 11:06 Відповісти
А тим часом в Кацапії сьогодні зранку в пунктах вакцинації відмічаються величезні черги і кацапські ЗМІ повідомляють, що через місяць всі козломорді будуть вакциновані. Ось що вони пишуть:
"Как передаёт РИА "Новости", сегодня с утра в пунктах вакцинации наблюдаются огромные очереди, иногда до нескольких километров. Местами возникают драки за место в очереди. Дело в том что вчера поздно вечером РАН сделало заявление: "Мы пришли к выводу что если в России всё делается через жопу, то и вакцинацию тоже нужно проводить только через жопу!" И народ пошёл!!! По всему миру идёт закупка клизм!"
11.07.2021 11:19 Відповісти
 
 