В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на інфікування "дельта"-штамом коронавірусу. Цифри будуть оновлюватися, - Кузін

В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на коронавірус штаму "Дельта", результати якого підтвердяться наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там вже є підозри на "Дельта". Тому, цілком імовірно, цифри будуть оновлюватися", - зазначив Кузін.

Зазначимо, за даними Національної академії наук України, штам "Дельта" може почати циркулювати в Україні зі східних регіонів, а новий спалах захворюваності почнеться раніше осені.

