7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих. ФОТОрепортаж
Цього дня 7 років тому табір українських військовослужбовців, розташований під селом Зеленопілля Луганської області, був накритий масованим вогнем з РСЗО БМ-21 "Град", які розташовувалися на території Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 24 ОМБр.
За даними бригади, під час обстрілів базового табору в Зеленопіллі загинули 30 військовослужбовців ЗСУ та 6 прикордонників, ще приблизно 120 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Було знищено величезну кількість техніки.
"11 липня 2014 року один із найчорніших днів в історії Збройних Сил України", - наголошують у бригаді.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, унаслідок тієї страшної трагедії загинули 37 воїнів.
Цензор.НЕТ пропонує поіменно згадати тих, хто загинув під Зеленопіллям того кривавого дня:
- Береза Іван-Віталій Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Борис Ігор Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Василиха Петро Степанович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Вербицький Володимир Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Вихопень Василь Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Голуб Юрій Григорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Дишель Мар'ян Миронович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Ковалик Василь Степанович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Колтун Володимир Михайлович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Костів Юрій Миронович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Кратко Роман Зіновійович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Кунтий Євген Олександрович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Логин Михайло Романович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Лущик Віктор Федорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Мисик Тарас Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Нагорний Юрій Васильович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Попович Володимир Романович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Руснак Микола Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Цікало Богдан Богданович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
- Шпирка Володимир Михайлович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада.
21. Бойко Віктор Михайлович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
22. Вовк Василь Ярославович ЗСУ 704-й полк РХБЗ;
23. Волков Олексій Віталійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
24. Гнатуша Володимир Юрійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
25. Голота Іван Іванович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
26. Крук Олександр Олександрович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
27. Ладиженський Олександр Васильович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
28. Новицький Анатолій Олегович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
29. Платонов Сергій Сергійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
30. Плющ Михайло Вікторович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
31. Момот Ігор, полковник Держприкордонслужби;
32. Штолцель Вільгельм, солдат, ДПСУ;
33. Сирбу Дмитро, солдат, ДПСУ;
34. Глущак Олег Миколайович, сержант, Могилів-Подільський прикордонний загін;
35. Лазаренко Павло Миколайович, Держприкордонслужба;
36. Старший сержант Анатолій Луцько, Держприкордонслужба, загинув, коли йшов на допомогу до військовослужбовців, які потрапили під обстріл;
37. Старший сержант Поляков Василь, Держприкордонслужба, загинув, коли йшов на допомогу до військовослужбовців, які потрапили під обстріл.
Детальніше про трагедію читайте в статті Юрія Бутусова "11 липня 2014 року. Російська армія вбила 37 українських військових під Зеленопіллям".
