37 977 312

7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих. ФОТОрепортаж

Цього дня 7 років тому табір українських військовослужбовців, розташований під селом Зеленопілля Луганської області, був накритий масованим вогнем з РСЗО БМ-21 "Град", які розташовувалися на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 24 ОМБр.

За даними бригади, під час обстрілів базового табору в Зеленопіллі загинули 30 військовослужбовців ЗСУ та 6 прикордонників, ще приблизно 120 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Було знищено величезну кількість техніки.

"11 липня 2014 року один із найчорніших днів в історії Збройних Сил України", - наголошують у бригаді.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, унаслідок тієї страшної трагедії загинули 37 воїнів.

7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих 01
7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих 02
7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих 03
7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих 04

Цензор.НЕТ пропонує поіменно згадати тих, хто загинув під Зеленопіллям того кривавого дня:

  1. Береза Іван-Віталій Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  2. Борис Ігор Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  3. Василиха Петро Степанович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  4. Вербицький Володимир Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  5. Вихопень Василь Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  6. Голуб Юрій Григорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  7. Дишель Мар'ян Миронович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  8. Ковалик Василь Степанович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  9. Колтун Володимир Михайлович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  10. Костів Юрій Миронович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  11. Кратко Роман Зіновійович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  12. Кунтий Євген Олександрович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  13. Логин Михайло Романович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  14. Лущик Віктор Федорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  15. Мисик Тарас Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  16. Нагорний Юрій Васильович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  17. Попович Володимир Романович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  18. Руснак Микола Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  19. Цікало Богдан Богданович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада;
  20. Шпирка Володимир Михайлович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників

21. Бойко Віктор Михайлович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
22. Вовк Василь Ярославович ЗСУ 704-й полк РХБЗ;
23. Волков Олексій Віталійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
24. Гнатуша Володимир Юрійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
25. Голота Іван Іванович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
26. Крук Олександр Олександрович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
27. Ладиженський Олександр Васильович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
28. Новицький Анатолій Олегович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
29. Платонов Сергій Сергійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
30. Плющ Михайло Вікторович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;
31. Момот Ігор, полковник Держприкордонслужби;
32. Штолцель Вільгельм, солдат, ДПСУ;
33. Сирбу Дмитро, солдат, ДПСУ;
34. Глущак Олег Миколайович, сержант, Могилів-Подільський прикордонний загін;
35. Лазаренко Павло Миколайович, Держприкордонслужба;
36. Старший сержант Анатолій Луцько, Держприкордонслужба, загинув, коли йшов на допомогу до військовослужбовців, які потрапили під обстріл;
37. Старший сержант Поляков Василь, Держприкордонслужба, загинув, коли йшов на допомогу до військовослужбовців, які потрапили під обстріл.

Детальніше про трагедію читайте в статті Юрія Бутусова "11 липня 2014 року. Російська армія вбила 37 українських військових під Зеленопіллям".

Топ коментарі
+105
Скорбь... Каждый рашистский вылупок должен сдохнуть
показати весь коментар
11.07.2021 10:48 Відповісти
+55
Я служил, поэтому куйню не леплю. Крупный лагерь разбивают для приема и отдачи техники и физсил, они явно неожидали, что кацапия начнет лупить втупую со своей территории, это произошло по всей линии границы Луганской и Донецкой области, когда наши окружили дибилоидов.
показати весь коментар
11.07.2021 11:25 Відповісти
+47
Смерть рашистским оккупантам!
показати весь коментар
11.07.2021 10:49 Відповісти
В курёху галимо брякаеш лугандонец ты косоротый. Затихарся в своём приходе и фалуй понтами со своими недоношенными братьями свино-собаками по разуму.
показати весь коментар
11.07.2021 23:46 Відповісти
Всі визначені Дні Ганьби і протягом днів року цій підлій країні і її армії ...будемо виконувати по всьому світу. Бачиш московита в однострою: зроби так,щоб ця повзуча гадина в слідуючий раз боялась натягнути на себе свою ж жаб'ячу шкуру.
показати весь коментар
12.07.2021 00:15 Відповісти
Горіть у пеклі , кляті москалі та назавжди від'є@іться від Украіни !!
показати весь коментар
12.07.2021 01:58 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН ОТДАТЬ ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ ЗА СМЕРТЬ ПУТИНА !!!
показати весь коментар
12.07.2021 08:24 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 