7 років тому Росія обстріляла польовий табір українських воїнів під Зеленопіллям. Список загиблих. ФОТОрепортаж

Цього дня 7 років тому табір українських військовослужбовців, розташований під селом Зеленопілля Луганської області, був накритий масованим вогнем з РСЗО БМ-21 "Град", які розташовувалися на території Російської Федерації.

За даними бригади, під час обстрілів базового табору в Зеленопіллі загинули 30 військовослужбовців ЗСУ та 6 прикордонників, ще приблизно 120 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Було знищено величезну кількість техніки.

"11 липня 2014 року один із найчорніших днів в історії Збройних Сил України", - наголошують у бригаді.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, унаслідок тієї страшної трагедії загинули 37 воїнів.









Цензор.НЕТ пропонує поіменно згадати тих, хто загинув під Зеленопіллям того кривавого дня:

Береза Іван-Віталій Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Борис Ігор Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Василиха Петро Степанович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Вербицький Володимир Володимирович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Вихопень Василь Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Голуб Юрій Григорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Дишель Мар'ян Миронович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Ковалик Василь Степанович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Колтун Володимир Михайлович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Костів Юрій Миронович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Кратко Роман Зіновійович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Кунтий Євген Олександрович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Логин Михайло Романович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Лущик Віктор Федорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Мисик Тарас Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Нагорний Юрій Васильович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Попович Володимир Романович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Руснак Микола Ігорович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Цікало Богдан Богданович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада; Шпирка Володимир Михайлович ЗСУ 24-та окр. Мехбригада.





21. Бойко Віктор Михайлович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

22. Вовк Василь Ярославович ЗСУ 704-й полк РХБЗ;

23. Волков Олексій Віталійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

24. Гнатуша Володимир Юрійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

25. Голота Іван Іванович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

26. Крук Олександр Олександрович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

27. Ладиженський Олександр Васильович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

28. Новицький Анатолій Олегович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

29. Платонов Сергій Сергійович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

30. Плющ Михайло Вікторович ЗСУ 79-та аеромобільна бригада;

31. Момот Ігор, полковник Держприкордонслужби;

32. Штолцель Вільгельм, солдат, ДПСУ;

33. Сирбу Дмитро, солдат, ДПСУ;

34. Глущак Олег Миколайович, сержант, Могилів-Подільський прикордонний загін;

35. Лазаренко Павло Миколайович, Держприкордонслужба;

36. Старший сержант Анатолій Луцько, Держприкордонслужба, загинув, коли йшов на допомогу до військовослужбовців, які потрапили під обстріл;

37. Старший сержант Поляков Василь, Держприкордонслужба, загинув, коли йшов на допомогу до військовослужбовців, які потрапили під обстріл.

