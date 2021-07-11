Через спеку з 10:30 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція
Сьогодні, 11 липня, з 10:30 обмежено в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28°С.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.
"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - йдеться в повідомленні.
Бетонным дорогам точно так же требуется хорошая подложка и своевременный ремонт.
Плюс контроль веса и жосское дралово за превышение.
И только тогда оно работает.
ЗЫ: асфальт вообще по научному называется асфальтобетон.
Пусть обяжут жару платить за разрушение асфальта.
Тест на власть.