Через спеку з 10:30 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Сьогодні, 11 липня, з 10:30 обмежено в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28°С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.

"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - йдеться в повідомленні.

