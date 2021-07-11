УКР
Через спеку з 10:30 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Сьогодні, 11 липня, з 10:30 обмежено в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28°С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.

"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - йдеться в повідомленні.

Нужно строить полностью железобетонные дороги, без примеси асфальта. Бетонные дороги крепкие и перевозки не будут страдать и убытки экономики будут меньше. в США и в городах бетонные дороги и тротуары бетонные и лучше по всем параметрам и красивее выглядит, почему в Украине сложно также делать???
11.07.2021 11:43 Відповісти
А куди ж Зеля буде закатувати бабло з ковідного фонду? Бєніни асфальтові заводики зупиняться?
11.07.2021 11:47 Відповісти
Ой, не несите чушь, она тяжолая!
Бетонным дорогам точно так же требуется хорошая подложка и своевременный ремонт.
Плюс контроль веса и жосское дралово за превышение.
И только тогда оно работает.

ЗЫ: асфальт вообще по научному называется асфальтобетон.
11.07.2021 13:35 Відповісти
асфальт, асфальтобетон, и цементобетон - это 3 разных вещи и с разными характеристиками. асфальт - это смола из нефти сделанная, асфальтобетон - это смесь и к бетону добавляют асфальт, а цементобетон - производится смешиванием цемента, песка, щебня и воды. И срок годности у 3 видов дорог разный. цементнобетонные дороги с армированием - имеют срок годности вплоть до 100 лет и без ремонта - это зависит от марки бетона и как сделана работа качественно. А дороги из смолы гроб говоря делать, которая плавится - это пару лет и дорога в ямах и вся потресканная и надо латать и потом еще пару лет и надо капитальный делать ремонт и за время, что будет стоять бетонная дорога, асфальт надо будет переложить не один раз и денег сам понимаешь сколько уйдет, а плюс они еще отмывают деньги на дорогах и в квитанциях показывают дорогие материалы, а делают с говняных, а разницу отмывают таким образом, потом количества указывают в квитанциях разные и тоже бабки отмывают, и т.д. Ремонт дорог - это воровство и потому они строят некачественные асфальтные и асфальтобетонные дороги, чтобы чаще их переделывать, а с цементобетонными армированными дорогами такого не получится делать ибо даже фуры бетону пофиг ибо он крепче асфальта в 15 и больше раз (от состава зависит и марки бетона) и на бетоне много не наворуешь ибо это, как дом построить из бетона, который век будет стоять, бетонная дорога - это настоящая конструкция считай! Обворовывают страну и жить будут потом в Израиле или т.п. А Украина будет кредиты отдавать, которые они набрали у всего мира на дороги, а деньги они разворовали и дорог нету и кредиты висят. Боже, мы нация лохов...
11.07.2021 14:41 Відповісти
Вы там осторожнее насчет где бубочка и депутатты будут жить. А то вот я написал про израИль, так меня тута забанили на год. Наверное, Бутусов подумал, что я его планы разглашаю
11.07.2021 14:56 Відповісти
Асфальтовые быстрее разрушаются, следовательно можно регулярно п*здить бабло на ямочных ремонтах.
11.07.2021 13:35 Відповісти
Обидеть водителя грузовика может каждый.
Пусть обяжут жару платить за разрушение асфальта.
Тест на власть.
11.07.2021 14:02 Відповісти
 
 