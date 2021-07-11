Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post

Корпорація Pfizer, яка розробила вакцину спільно з партнером з ФРН BioNTech, скоро оголосить про необхідність третьої дози препарату проти коронавірусу для більш стійкого імунітету.

Йдеться про бустерну дозу вакцини, яка вводитиметься через шість місяців після другої дози. Про це Washington Post повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела видання повідомляють, що від неї титри антитіл збільшаться в 5-10 разів після перших двох уколів.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.

У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь у тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Читайте також: Вакциною Pfizer можна за бажанням зробити щеплення у пунктах масової вакцинації у Чернігові, - керівник міськлікарні Кухар