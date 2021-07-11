УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4251 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 037 212

Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post

Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post

Корпорація Pfizer, яка розробила вакцину спільно з партнером з ФРН BioNTech, скоро оголосить про необхідність третьої дози препарату проти коронавірусу для більш стійкого імунітету.

Йдеться про бустерну дозу вакцини, яка вводитиметься через шість місяців після другої дози. Про це Washington Post повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела видання повідомляють, що від неї титри антитіл збільшаться в 5-10 разів після перших двох уколів.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.

У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь у тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Читайте також: Вакциною Pfizer можна за бажанням зробити щеплення у пунктах масової вакцинації у Чернігові, - керівник міськлікарні Кухар

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Запоребрик... **********...

Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post - Цензор.НЕТ 9543
показати весь коментар
11.07.2021 13:02 Відповісти
+23
опа, рубим бабло по полной, гулять так гулять, можно и 4 дозы бахнуть, шоб уже на 146% быть уверенным.
показати весь коментар
11.07.2021 12:59 Відповісти
+17
А у них с этим просто:

Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5193
показати весь коментар
11.07.2021 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
у нормальных людей эти процессы происходят сами по себе без вакцин. У ослабленных все по-другому.
показати весь коментар
11.07.2021 15:33 Відповісти
Сподобалось .
показати весь коментар
11.07.2021 15:40 Відповісти
Вы не читайте моих сообщений,они не для верующих.У вас запросто может не оказаться иммунитета от свинки -вы ненормальный? Я ни с кем не дискутирую - я просто хочу обратить внимание на некоторые неочевидные аспекты вопроса о третьей прививке.
показати весь коментар
11.07.2021 15:40 Відповісти
Люк Монтанье сказал в интервью- что этой вакцинацией совершают преступление и лично он ни за что прививаться не собирается . профессор вирусолог .лауреат нобелевской имеет научных регалий включая ордена перечислят надоест. вот неужели какому нибудь ляшко или негру с продажного воз больше веры чем человеку авторитет которого давно признан в научных кругах
показати весь коментар
11.07.2021 16:32 Відповісти
Монтанье выдвинул несколько спорных и непроверенных заявлений, касающихся https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-vax вакцинации и https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy гомеопатии . https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Bast-6 [6] В 2017 году 106 академических ученых написали открытое письмо, «призывая [профессора] к порядку». В письме говорилось: «Мы, ученые-медики, не можем согласиться с тем, что один из наших коллег использует свою Нобелевскую премию [статус] для распространения опасной информации о здоровье за ​​пределами своей области знаний» https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Connexion-7 [7].
показати весь коментар
11.07.2021 17:10 Відповісти
Есть вера и есть критическое мышление.Ученому,кстати,это прекрасно известно.Монтанье может не нравится именно эта вакцинация и может даже он не будет прививаться.Имеет право. И только.
показати весь коментар
11.07.2021 18:01 Відповісти
ст. вот неужели какому нибудь ляшко или негру с продажного воз больше веры чем человеку авторитет которого давно признан в научных кругах

Как говорил Геббельс... Все СМИ всего мира в один голос говорят одно и то же...
Читайте дедушку Ленина- партийная организация и партийная литература...
показати весь коментар
11.07.2021 20:04 Відповісти
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook
В сети https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/119534393616257 распространяют https://www.facebook.com/groups/165333080168791/permalink/3949543031747758 информацию о том, что нобелевский лауреат Люк Монтанье, французский вирусолог и один из первых исследователей ВИЧ-инфекции, заявил, что все вакцинированные люди от COVID-19 умрут в течение двух лет. Причиной этого якобы станет эффект ADE (антителозависимое усиление инфекции).
Впрочем, это - неправда. Этот фейк уже опровергали https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories независимые фактчекеры из https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS Reuters , https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ Full Fact , https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/ USA Today и https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ PolitiFact .
показати весь коментар
12.07.2021 12:56 Відповісти
насчёт умрут я не писал . это интервью перекручивали кто угодно и как угодно . интервью есть в оригинале на французском и также есть независимый перевод энтузиастов именно с целью очистки от фейков которые в каждой стране проплаченные сми подгоняли под свои реалии
показати весь коментар
12.07.2021 19:24 Відповісти
Звичайно,що будуть тепер виробляти,продавати і вакцинувати,і ще раз виробляти,продавати і вакцинувати...Ну раз пішла така пруха з тим ковідом будуть втулювати вакцину поки всі нафіг не перевакцинуються по десять раз...А потім ще щось придумають...
показати весь коментар
11.07.2021 17:45 Відповісти
.Ну раз пішла така пруха з тим ковідом

Еще бы!
Протесты под запретом, внимание от насущных делов отвлекается, с экономики снимают деньги в свои каорманы, а виноват вирус -название придумаем!
показати весь коментар
11.07.2021 20:07 Відповісти
Третя - для підвищення рентабельності . А взагалі бажано 5-6 щеплень. Для виробника це однозначно краще ніж два чи три .
показати весь коментар
11.07.2021 19:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 