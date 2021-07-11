УКР
Кабмін затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувальних пенсій

Кабмін затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувальних пенсій

Кабінет Міністрів України на минулому тижні затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку органом ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зроблено ще один крок до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Цього тижня Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що це рішення відкриває можливості для створення інфраструктури, необхідної для функціонування пенсійних фондів, і встановлює механізм роботи виключно для професійних і відповідальних компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії нам потрібен сильний регулятор: ведуться роботи з посилення Нацкомісії з цінних паперів, - Лазебна

Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительных пенсий
11.07.2021 13:10 Відповісти
грядет масштабное *********
11.07.2021 13:10 Відповісти
Блатное будет место работы,взяточки рекой потекут,про наглядову раду с зарплатой миллион в месяц не забыли?
11.07.2021 13:12 Відповісти
На пенсию нельзя рассчитывать. 90% населения, государство в любом случае, найдёт как кинуть. Это нужно быть супер безбашенным человеком, чтобы надеяться на честность государства в этом вопросе.
11.07.2021 13:17 Відповісти
Логично было утвердить нацбанк, но тогда хрен, что украдешь и придётся палить дачу гонтаревой.
А здесь - выкидываешь человека с балкона и с концами.
Можно и самоубийство двумя выстрелами организовать - международным организациям пофигу.
11.07.2021 13:18 Відповісти
"Сделан еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы."

Кабмін затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 4314
11.07.2021 13:46 Відповісти
"Он отметил, что это решение открывает возможности для создания инфраструктуры, необходимой для функционирования пенсионных фондов, и устанавливает механизм работы исключительно для профессиональных и ответственных компаний." Источник: https://censor.net/ru/n3276372
Угу. "Витрати самих приватних пенсійних фондів значно вищі за адміністративні витрати державного пенсійного фонду." и это еще не все, более детально в статье https://fakty.ua/379529-pensii-2021-pochemu-ukraina-provodit-reformu-ot-kotoroj-otkazalas-evropa Пенсії 2021: чому Україна впроваджує реформу, від якої відмовиась Європа
11.07.2021 14:27 Відповісти
 
 