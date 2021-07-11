Кабмін затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувальних пенсій
Кабінет Міністрів України на минулому тижні затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку органом ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Зроблено ще один крок до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Цього тижня Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що це рішення відкриває можливості для створення інфраструктури, необхідної для функціонування пенсійних фондів, і встановлює механізм роботи виключно для професійних і відповідальних компаній.
